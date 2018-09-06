

◆盤勢分析

1. 投資人觀望美國與加拿大另一回合的貿易談判，且美國國會聽證會正在討論如何處理線上干預選舉，以及如何阻止濫用社交平台，使得週三美國科技股呈現重挫，Nasdaq 下跌 1.19%、SOX 下跌 0.50%，道瓊與 S&P 500 則是漲跌互見，道瓊小漲 0.09%、S&P 500 小跌 0.28%。美股短線創高後拉回，惟短、中多格局不變，適度拉回後仍有再攻空間。

2. 美股呈現下跌，週三台股於平盤開出後稍有震盪，隨後在買盤著墨大型權值電子股下，指數回到平盤之上震盪，惟下半場金融、非金電賣壓加重，指數終場前由紅翻黑，終場下跌 26.25 點，跌幅 0.24%，收在 10995.13，成交金額萎縮至 1150.50 億元。

3. 觀察台股技術面，今年以來於持續呈現大區間整理格局，下檔支撐在持續走揚的年線附近（約在 10600-10800 附近），上檔壓力在數次高點所形成的型態壓力（約在 11200 附近）。今年以來由於量能始終沒有出現趨勢性的明顯擴增，導致指數每每來到壓力附近皆無法有效突破，本次台股於 8 月中旬力守年線支撐後展開上攻，量能亦沒有出現趨勢性的擴增，預料型態壓力或將持續存在，近期或許還有高檔震盪的機會，然在量能沒有擴增下，預料遭逢的壓力將更沈重，隨時有再度回測年線支撐的可能。由於台股中、長線難脫大區間整理格局，操作上仍須採個別族群著墨。觀察台股籌碼面，外資 - 29.61 億元、投信 + 5.46 億元、自營商 - 14.55 億元，三大法人合計賣超 38.70 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.55%、金融 - 1.10%、非金電 - 1.20%、櫃檯市場 - 0.33%，近期電子類股指數在權值電子股上漲激勵下，成為近期三大區塊中較具操作空間者，其中以 PCB、連接線器、PA、IC 設計、網通為焦點；在金融股部份，持續隨著大盤波動，惟週三出現不耐久盤賣盤，短線或許仍有修正空間，惟一旦有指標性或權值個股出現拉回至重要支撐時，操作上或可逢低留意；至於非金電，近期相較電子、金融弱勢，惟內需、原物料、生技中、長期偏多走勢未遭破壞，操作上或可趁著拉回逢低留意。

5. 在電子股部份，近期在大型權值電子股 2308 台達電、2330 台積電帶領下，成為三大區塊中表現最強勢者，亦是三大區塊中較具操作空間者，其中以 PCB、連接線器、PA、IC 設計、網通為焦點，PCB 指標股 2368 金像電、6278 台表科、6552 易華電，操作上留意 2383 台光電、3037 欣興、3044 健鼎、4958 臻鼎；連接線器指標股 3023 信邦、3511 矽瑪，操作上留意 5457 宣德、3533 嘉澤；PA 焦點仍在 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科；IC 設計呈現個股表現，指標股 3443 創意、5269 祥碩，操作上或可留意 2379 瑞昱、3454 晶睿；網通指標股 6285? 碁，操作上留意 2345 智邦。

6. 報載蘋果將於 9/12 發表新機，相關供應鏈開始出現拉貨效應，2474 可成 8 月營收達 83.46 億元、MOM+11.30%，單月營收創下今年新高，預料拉貨效應或有機會延續至第四季，短線蘋果供應鏈相關個股，仍將是盤面焦點。

7. 在金融股部份，週三佔大盤成交比重 5.71%，持續相對低迷，金融類股指數近期隨著大盤波動，整惟週三出現不耐久盤賣盤，短線或許仍有修正空間，惟一旦有指標性或權值個股出現拉回至重要支撐時，操作上或可逢低留意，例如佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金若有回檔至半年線附近，或可逢低留意區間操作買點。

8. 至於非金電，近期走勢不及電子、金融，惟內需（食品、百貨）、原物料（水泥、塑膠、紡纖）、生技（製藥、醫材設備、醫美保健）中、長期偏多走勢未遭破壞，近期回檔過程中成交量亦明顯萎縮，操作上或可逢低留意買點。食品指標股為週三除權息的 1210 大成，操作上或可留意 1216 統一、9939 宏全；百貨或可留意漲多拉回的 2912 統一超、2915 潤泰全；水泥焦點仍在 1101 台泥、1102 亞泥；塑膠以台塑集團 1301 台塑、1326 台化、6505 台塑化為焦點，趁著回檔時或可逢低留意；紡纖指標 1402 遠東新，留意 1444 力麗、1447 力鵬；製藥指標股 4119 旭富，操作上留意 4123 晟德、3705 永信與 1760 寶齡富錦；醫材設備指標 4164 承業醫、4736 泰博，操作上留意 5288 豐祥 - KY、4107 邦特；醫美保健指標 8436 大江，操作上留意 4137 麗豐 - KY。