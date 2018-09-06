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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月05日 交易日  
  
停止融資   融資分配 停止融券          融券分配 股價波動 降    低 股    權 成 交 量    融券餘額 >=
                                               過    劇 融資成數 過度集中 過度異常    融資餘額60%
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合世       駿熠電   富邦美債1-3                唐鋒              新昕纖   生泰        大國鋼
易威       天剛     富邦美債7-10               穩懋              謚源     杏昌
穆拉德     海灣     富邦美債20年               振維              東林     強生
南璋       寬魚國際 元大美債7-10               緯軟              欣厚-KY  其祥-KY
精確                元大美債1-3                美桀              友銓     中華食
宏易                元大投資級公司債           天剛              達威     世坤
唐鋒                群益15年IG電信債           天揚              三圓     萬國通
榮群                群益15年IG科技債           撼訊              雙喜     新昕纖
天宇                群益10年IG金融債           信昌電            力泰     力肯
新零售              國泰投資級公司債           安碁              理銘     世德
力新                國泰5Y+新興債              松崗              亞都     宏易
恩得利              國泰1-5Y高收債             環球晶            東凌-KY  至興
李洲                富邦全球投等債             英格爾            明揚     長佳
凱柏實業            富邦全球高收債             華義              綠河-KY  瑞穎
遠昇                富邦中政債0-1              鼎創達            欣泰     大恭
及成                富邦A級公司債              花王                       永純
和進                FH中國政策債               大田                       致振
耀勝                合世                                                  康聯訊
倚強                易威                                                  威潤
錦明                穆拉德                                                創威
鑫創                南璋                                                  唐榮
廣寰科              精確                                                  晉椿
點晶                宏易                                                  世豐
建舜電              慶騰                                                  久陽
泰谷                唐鋒                                                  強新
典範                互動                                                  松和
長天                榮群                                                  富強
益通                天宇                                                  坤悅
振維                建錩                                                  恩得利
鴻翊                新零售                                                謚源
迎輝                力新                                                  李洲
欣厚-KY             恩得利                                                及成
兆遠                李洲                                                  耀勝
太欣                凱柏實業                                              倚強
系統電              遠昇                                                  至寶電
世紀                及成                                                  錦明
華容                和進                                                  宇環
建榮                耀勝                                                  點晶
立衛                倚強                                                  幸康
天揚                錦明                                                  泰谷
鈺創                鑫創                                                  尚立
佳總                廣寰科                                                長天
合正                點晶                                                  重鳥鵬
寶聯通              建舜電                                                東林
凱鈺                泰谷                                                  光頡
德宏                典範                                                  新鉅科
合邦                長天                                                  精聯
萬旭                益通                                                  元創精密
驊宏資              振維                                                  晶達
久正                鴻翊                                                  杰力
上揚                迎輝                                                  金利
全譜                欣厚-KY                                               寶聯通
易通展              兆遠                                                  凱鈺
安鈦克              太欣                                                  合邦
元隆                系統電                                                業強
沛亨                世紀                                                  訊達
九暘                華容                                                  撼訊
凱碩                建榮                                                  信昌電
全達                立衛                                                  上揚
奧斯特              天揚                                                  全譜
保銳                鈺創                                                  易通展
越峰                佳總                                                  元隆
英格爾              合正                                                  沛亨
士開                寶聯通                                                迅德
昇益                凱鈺                                                  大中
志嘉                德宏                                                  倉和
富裔                合邦                                                  光菱
正德                萬旭                                                  蜜望實
燦星旅              驊宏資                                                星雲
富驛-KY             順發                                                  森田
劍湖山              久正                                                  三圓
德記                上揚                                                  昇益
泰偉                全譜                                                  三豐
華義                易通展                                                雙喜
昇華                安鈦克                                                力泰
得利影              元隆                                                  理銘
鼎創達              沛亨                                                  惠普
花王                九暘                                                  中連貨
邦泰                凱碩                                                  安心
                    全達                                                  易飛網
                    奧斯特                                                亞都
                    保銳                                                  老爺知
                    擎亞                                                  滿心
                    越峰                                                  東凌-KY
                    英格爾                                                紅馬-KY
                    三圓                                                  德記
                    士開                                                  大展證
                    昇益                                                  誠品生活
                    志嘉                                                  得利影
                    富裔                                                  時報
                    正德                                                  琉園
                    燦星旅                                                旭然
                    富驛-KY                                               捷必勝-KY
                    劍湖山                                                明揚
                    德記                                                  紅木-KY
                    泰偉                                                  綠河-KY
                    華義                                                  欣雄
                    昇華                                                  欣泰
                    得利影                                                大汽電
                    時報
                    鼎創達
                    花王
                    邦泰
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