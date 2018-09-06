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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月05日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      104667  
2834   臺企銀               99979  
2368   金像電               87290  
2330   台積電               44864  
2883   開發金               38662  
2303   聯電                 33116  
2888   新光金               32685  
00677U 富邦VIX              32664  
2492   華新科               28964  
2349   錸德                 27939  
2409   友達                 27112  
2891   中信金               23487  
00633L 富邦上証正2          23285  
2542   興富發               23173  
2317   鴻海                 22523  
00632R 元大台灣50反1        22243  
2885   元大金               22175  
3037   欣興                 20553  
1402   遠東新               18477  
2323   中環                 17729  
2890   永豐金               17638  
2887   台新金               16980  
2845   遠東銀               16339  
3481   群創                 15997  
2884   玉山金               15895  
2002   中鋼                 15746  
2353   宏碁                 14382  
8046   南電                 13948  
1314   中石化               13624  
6278   台表科               13504
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