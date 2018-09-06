[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月05日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 104667 2834 臺企銀 99979 2368 金像電 87290 2330 台積電 44864 2883 開發金 38662 2303 聯電 33116 2888 新光金 32685 00677U 富邦VIX 32664 2492 華新科 28964 2349 錸德 27939 2409 友達 27112 2891 中信金 23487 00633L 富邦上証正2 23285 2542 興富發 23173 2317 鴻海 22523 00632R 元大台灣50反1 22243 2885 元大金 22175 3037 欣興 20553 1402 遠東新 18477 2323 中環 17729 2890 永豐金 17638 2887 台新金 16980 2845 遠東銀 16339 3481 群創 15997 2884 玉山金 15895 2002 中鋼 15746 2353 宏碁 14382 8046 南電 13948 1314 中石化 13624 6278 台表科 13504
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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