◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 駿熠電 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 天剛 富邦美債7-10 穩懋 謚源 杏昌 穆拉德 海灣 富邦美債20年 振維 東林 強生 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 緯軟 欣厚-KY 其祥-KY 精確 元大美債1-3 美桀 友銓 中華食 宏易 元大投資級公司債 天剛 達威 世坤 唐鋒 群益15年IG電信債 天揚 三圓 萬國通 榮群 群益15年IG科技債 撼訊 雙喜 新昕纖 天宇 群益10年IG金融債 信昌電 力泰 力肯 新零售 國泰投資級公司債 安碁 理銘 世德 力新 國泰5Y+新興債 松崗 亞都 宏易 恩得利 國泰1-5Y高收債 環球晶 東凌-KY 至興 李洲 富邦全球投等債 英格爾 明揚 長佳 凱柏實業 富邦全球高收債 華義 綠河-KY 瑞穎 遠昇 富邦中政債0-1 鼎創達 欣泰 大恭 及成 富邦A級公司債 花王 永純 和進 FH中國政策債 大田 致振 耀勝 合世 康聯訊 倚強 易威 威潤 錦明 穆拉德 創威 鑫創 南璋 唐榮 廣寰科 精確 晉椿 點晶 宏易 世豐 建舜電 慶騰 久陽 泰谷 唐鋒 強新 典範 互動 松和 長天 榮群 富強 益通 天宇 坤悅 振維 建錩 恩得利 鴻翊 新零售 謚源 迎輝 力新 李洲 欣厚-KY 恩得利 及成 兆遠 李洲 耀勝 太欣 凱柏實業 倚強 系統電 遠昇 至寶電 世紀 及成 錦明 華容 和進 宇環 建榮 耀勝 點晶 立衛 倚強 幸康 天揚 錦明 泰谷 鈺創 鑫創 尚立 佳總 廣寰科 長天 合正 點晶 重鳥鵬 寶聯通 建舜電 東林 凱鈺 泰谷 光頡 德宏 典範 新鉅科 合邦 長天 精聯 萬旭 益通 元創精密 驊宏資 振維 晶達 久正 鴻翊 杰力 上揚 迎輝 金利 全譜 欣厚-KY 寶聯通 易通展 兆遠 凱鈺 安鈦克 太欣 合邦 元隆 系統電 業強 沛亨 世紀 訊達 九暘 華容 撼訊 凱碩 建榮 信昌電 全達 立衛 上揚 奧斯特 天揚 全譜 保銳 鈺創 易通展 越峰 佳總 元隆 英格爾 合正 沛亨 士開 寶聯通 迅德 昇益 凱鈺 大中 志嘉 德宏 倉和 富裔 合邦 光菱 正德 萬旭 蜜望實 燦星旅 驊宏資 星雲 富驛-KY 順發 森田 劍湖山 久正 三圓 德記 上揚 昇益 泰偉 全譜 三豐 華義 易通展 雙喜 昇華 安鈦克 力泰 得利影 元隆 理銘 鼎創達 沛亨 惠普 花王 九暘 中連貨 邦泰 凱碩 安心 全達 易飛網 奧斯特 亞都 保銳 老爺知 擎亞 滿心 越峰 東凌-KY 英格爾 紅馬-KY 三圓 德記 士開 大展證 昇益 誠品生活 志嘉 得利影 富裔 時報 正德 琉園 燦星旅 旭然 富驛-KY 捷必勝-KY 劍湖山 明揚 德記 紅木-KY 泰偉 綠河-KY 華義 欣雄 昇華 欣泰 得利影 大汽電 時報 鼎創達 花王 邦泰