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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄09/05
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3252   海灣       09/05  上櫃增資  08/30-09/03   1688   16.80     16.80  國票       01   09/04      5420
2505   國揚實業   09/05  上市增資  08/30-09/03  10200   11.00     11.00  宏遠       03   09/04     39490
8367   建新國際   09/06  初上市    08/31-09/04   2418   20.08     20.08  凱基       01   09/05     94593
6664   群翊       09/06  初上櫃    08/31-09/04   1150   55.00     55.00  福邦       01   09/05    125115
6578   達邦蛋白   09/12  初上櫃    09/06-09/10    795   20.00     20.00  永豐金     01   09/11
9935   慶豐富     09/12  上市增資  09/06-09/10   1360   17.00     17.00  群益金鼎   01   09/11
6573   虹揚-KY    09/13  第一現增  09/07-09/11    225   40.00     40.00  康和       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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