[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄09/05 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3252 海灣 09/05 上櫃增資 08/30-09/03 1688 16.80 16.80 國票 01 09/04 5420 2505 國揚實業 09/05 上市增資 08/30-09/03 10200 11.00 11.00 宏遠 03 09/04 39490 8367 建新國際 09/06 初上市 08/31-09/04 2418 20.08 20.08 凱基 01 09/05 94593 6664 群翊 09/06 初上櫃 08/31-09/04 1150 55.00 55.00 福邦 01 09/05 125115 6578 達邦蛋白 09/12 初上櫃 09/06-09/10 795 20.00 20.00 永豐金 01 09/11 9935 慶豐富 09/12 上市增資 09/06-09/10 1360 17.00 17.00 群益金鼎 01 09/11 6573 虹揚-KY 09/13 第一現增 09/07-09/11 225 40.00 40.00 康和 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。