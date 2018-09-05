【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

亞洲投顧 2018年9月5號19點42分

◆盤勢分析

迎接台股下半年的投資布局，首重題材性較強的族群 :

一、蘋果概念股市場傳言 I PHONE SE2 將在 9 月份上市。為搶攻中低階市場，新一代 SE2 定價預計落在 15000 元台幣左右。即便市場對新款 I PHONE 出貨量預期不同，大立光 (3008) 日前已經表態 7 月份訂單滿手，華通 (2313) 今年也新接獲無線耳機的軟硬複合板訂單，預計將提升 20-30% 產能，未來投資焦點將是這些附加價值高的零組件廠商，像是鏡頭、PCB、3D 感測，預期台股第三季將會啟動一波蘋果拉貨潮。

二、金融類股族群金融類股屬於景氣循環概念股，當經濟狀況越好，企業借貸、資本支出需求激增，對金融產業都是正向的利多消息。美國進入升息循環，有助於銀行存放款利差擴大，而企業借貸需求激增，也將提升銀行的獲利表現。單看 5 月份國泰金和富邦金營收分別創下歷史同期新高以及歷史新高，以及今年美國將再度升息，金融股預期全年仍可維持溫和上漲的表現。

三、生技產業族群 7 月台北生技展將登場，下半年全球四大生醫展也將陸續推出，新藥、醫美、醫材股也都可望再獲激勵。而生技產業為政府重點扶持的產業之一，雖然近幾波主流族群都看不見生技類股的身影，不過仍是有不少新藥公司可望通過藥證，重點下半年國內大選行情即將到來，預料市場將回過頭重新檢視生技類股的潛在價值 : 對抗胃潰瘍、血癌的美時 (1795)、紅血球增生的藥華藥(6446) 都是潛在通過藥證的廠商。

四、光碟片族群以往我們儲存即時性資料，都會使用 SSD 或 NAND flash 儲存，不過時代與時俱進，未來大數據、物聯網區塊鏈、人工智慧的世代，保存 10 年至 20 年的資料的記憶體，將會需要使用到 AD(歸檔型)光碟片；而目前光碟片市場正面臨結構性改善，全球第三大光碟片廠 MBI 退出市場，使原本供過於求的光碟片市場產生結構上的轉變，廠商將陸續調漲光碟片的供貨報價，使歸檔光碟代工的中環 (2323)、錸德(2349) 受惠。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

