【華冠投顧】退潮之下...留意誰在裸泳

◆盤勢分析

林幸蓉 分析師

焦點個股：2425 承啟、6552 易華電、3023 信邦、8046 南電、3105 穩懋

今日台股受到明天為美國對大陸 2,500 億美元商品關稅的公眾諮詢截止日利空影響，大盤賣壓重重！！就算控盤者全力拉抬台積電（貢獻 56 點），尾盤仍然恐慌賣壓湧現，收跌 26 點，成交量 1,139 億。OTC 指數開高走低跌 0.33%，成交量為 285 億…… 今日下跌家數近千家，看來真的是有恐慌氣氛…… 其實台股多頭架構不變…… 上上下下才能洗清浮額…… 請大家無須恐慌，當台股下跌近千家時…… 反而容易看到型態好＋基本面佳的好股票在裸泳……

例如 8 月大盤震盪，大家恐慌時，老師分享的型態佳、基本面好的個股持續波波高：8 月 14 日分享的「金帥帥」2368 金像電（11→→→17.2，昨天老師在節目中提醒大家該下車囉）……8 月 16 日分享「ONLY ONE 電競卡王」2425 承啟（37→→→53.5），今天還逆勢飆⊕。8 月 23 日分享的「一朵花店」6552 易華電（69→→→94.4），今天還在飆飆飆！！差一點⊕……

今日大盤震盪殺尾盤，有幾檔型態多頭的股票，雖受大盤殺尾盤影響，但仍值得觀察…

（一）型態多頭，逆勢創高

除了 8 月 16 日給群組粉絲的 2425 承啟、8 月 23 日的 6552 易華電外，今天老師發現連接器的 Q3 旺季將至。今日大盤雖弱，但是連接線廠 3023 信邦、3511 矽瑪、3533 嘉澤等聯袂出量創高上攻，而散熱元件的 3653 健策、PCB 的 8046 南電、生技的 4119 旭富也出量上攻創高……

（二）跌深股

PA 功率放大器 3105 穩懋昨天強鎖漲停，今天續彈，3665 貿聯 - KY 反彈……

MLCC／被動元件 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新、3090 日電貿、6155 鈞寶、3624 光頡、2478 大毅、8043 蜜望實，矽晶圓 3016 嘉晶、3707 漢磊、3532 台勝科上周反彈後本周持續轉弱……

PS. 台股唯一的 Only One Magic 獲利王是誰？？？

……. 老師第一時間無私的在 LINE 粉絲群中無私分享，歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目......

最後祝大家明日操作順利！！！

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