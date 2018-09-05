上半年業績虧損創新高，中國聖牧未來路在何方？

正當各家企業喜迎中期業績之時，原奶乳企卻沉浸在業績低迷的日子中“不能自拔”。從目前所發佈的半年業績公告來看，原奶乳企業績表現均不是很理想。

近日，有著“中國最大的有機乳品公司”之稱的中國聖牧有機奶業有限公司（01432—HK）在港交所公佈中期業績報告。從財報上看，業績虧損嚴重的中國聖牧上半年的日子並不好過。

業績虧損已成常態

根據中期財報數據顯示，截至2018年6月30日，中國聖牧實現銷售收入14億元人民幣（單位下同），同比去年增長21.5%；但淨利潤虧損10.67億元，同比去年減少16819.9%，虧損進一步擴大，創歷史新高。

（圖片來源：港交所）

中國聖牧的主營奶牛養殖業務和液態奶業兩大板塊，這兩大板塊在今年上半年的銷售收入分別為9.2億元、4.8億元；奶牛養殖業務收入較去年同比增長102.2%，自主品牌液態奶業務收入卻同比下降31.1%。值得關注的是，中國聖牧的自主品牌液態奶業務占公司總銷售收入比重大幅下滑。

（圖片來源：港交所）

其實，中國聖牧業績下滑的跡象在2016年就已經顯現出來。根據公司財報數據顯示，2015年中國聖牧的業績還是非常可喜的，營收31億元，淨利潤8億元；而在2016年業績開始大幅下降，營收34.66億元，淨利潤6.8億元，在營收增長11.8%的情況下淨利潤下降15%；2017年中國聖牧出現首次虧損，營收淨利雙雙下滑。其中，營業收入27億元，同比2016年下滑21.9%，淨利潤虧損9.86億元，下滑幅度達244.8%。

通過以上數據來看，中國聖牧盈利問題已成僵局，而造成公司盈利困難的背後不僅是應收賬款遲遲不能到賬，更是國內主產區原奶價格下滑，上游奶價疲軟的大環境影響。

上游養殖業陷入困難，奶價下滑

由於上游原奶養殖業萎縮，導致奶價下滑和收奶量下降以及拒奶。自打進入2018年，原奶收購價格已經出現連續下跌的現象。根據中國產業資訊網的數據可知，目前國內原奶價格維持在3.4元—6元/公斤，原奶價格仍處在底部區間。

乳企專家宋亮在接受《證券日報》採訪時，對上游乳企表現不佳的現象總結出三點原因：第一，國內原奶價格整體不高，大型牧場在高投入、高成本的生產模式下缺乏適當的原奶價格支撐，造成企業虧損；第二，近幾年大型牧場存在一定的產能過剩；第三，上游企業在下遊業務延伸時困難重重。

中國聖牧為解決原料奶銷售管道問題，發展下游液態奶業務。然而去年受市場的影響，中國聖牧出現液態奶過剩的現象。中國聖牧通過瘋狂的打折、市場促銷等活動來解決這一問題。進入2018年後，企業戰略有所調整，雖然不再進行打折活動，但是液態奶銷量下滑的狀況並沒有得到解決。

中國聖牧出路何在

除了中國聖牧以外，現代牧業和西部牧業的業績表現也不盡如人意。相比中國聖牧，西部牧業因連續兩年業績虧損導致公司面臨退市的風險。不過，在西部牧業公佈的第三季度業績預告中可以看出公司業績明顯出現好轉。

根據西部牧業的業績預告數據顯示，第三季度公司預計盈利2200萬元—2700萬元，同比增長在127.38%—133.6%之間。此外，西部牧業也表示，為進一步改善公司經營管理狀況，剝離虧損源，優化公司財務。

（圖片來源：上交所）

相比中國聖牧和西部牧業，現代牧業的情況就要好的太多了。根據現代牧業的半年報數據顯示，今年上半年現代牧業實現營業收入約24.68億元，同比增幅在5.3%左右；期內虧損1.4億元，相比去年虧損6.8億元相比減虧5億多元。

對比三家企業，現代牧業和西部牧業都在擺脫業績下滑的包袱，只有中國聖牧業績虧損不斷在擴大，如何擺脫業績困難已經成為中國聖牧的一大難題。

不得不說，現代牧業與蒙牛的合作之後雖然業績依舊虧損，但虧損額明顯收窄，正所謂背靠大樹好乘涼。根據現代牧業中期財報可知，其公司83%的原奶銷售給蒙牛；並且，通過與蒙牛合作進行影視贊助、助力世界盃、活動冠名等方式重新塑造企業品牌。

財華社認為，中國聖牧選擇依靠一家“大樹來乘蔭”也不失是擺脫虧損的一個好的方式，畢竟中國聖牧在原料奶盈利低迷的情況下，企業自主品牌液態奶根本無法與伊利、蒙牛等液態奶品牌抗衡。

作者：劉玲玲

編輯：黎璐璐

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