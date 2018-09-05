【華冠投顧】無量持續看盤整 IC基板續強

◆盤勢分析

范振鴻 分析師

●族群追蹤

今天盤面最強勢的族群是昨天提到的 IC 基板部分，6552 易華電、8046 南電都有漲 8% 以上的表現，3037 欣興則持續盤整，而 PA 族群 3105 穩茂今天來到季線反壓、2455 全新則是昨天已經到季線反壓，昨天也都已經有提醒過，另外今天的弱勢族群還是被動原件相關，歷經上週的反彈空頭結構破壞後，再次進入修正，這邊雖然是打底的機會，但是從籌碼的狀況來看非常不利打底，融資餘額近一週也沒有明顯的退潮現象，不建議摸底也不建議搶反彈。

●盤勢分析

大盤開高走低量微縮，量能沒出來就是持續看盤整盤，關鍵一樣看好 08/28 低點 10946，不破都還是多方的機會，從小時線看，MACD 已經回到零軸整理，就是開始蓄力了，只是就看後續是往上攻擊還是往下攻擊而已，而小時線的防守點是 09/03 低點 10952，這邊若破 10946 也岌岌可危，因此要留意這邊若破日線格局有可能又要轉空。OTC 的部分就如昨天分析所說，09/03 這天高點沒站上都還是在修正格局。

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