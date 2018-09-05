【華冠投顧】被動元件操作守則報你知

何丞唐 分析師

周二美股小跌，臉書、Nike 等股下挫；美四大指數收盤介於 - 0.23%~0.69%。

台股今日盤面震盪，權值股表現平平，被動元件再度失守，終場台股收在 10995 點，成交量為 1150 億元。

盤面上，權值股 2330 台積電上漲 2.53%，為 264 元；2317 鴻海及 3008 大立光皆收平盤；金融股當中，2882 國泰金、2881 富邦金、2888 新光金等股價小跌；傳產等原物料族群也為整理態勢。

焦點股當中，被動元件族群今仍收黑，2327 國巨下跌 3%，收 611 元，2492 華新科收 267 元，下跌 5.82%，3026 禾伸堂收 164 元，下跌 3.53%。

今日漲停個股：3653 健策、9906 欣巴巴、6113 亞矽、2235 謚源、9958 世紀鋼、3511 矽瑪、3176 基亞、1262 綠悅 KY、3443 創意、5455 昇益、2434 統懋

台股近期於萬一之際震盪，接下來蘋果預計在 9 月 12 日發表 iPhone 新機，後續蘋概股表現也觀察買氣及銷售狀況。此外，近期多法大廠進行法說，也將釋出產業景氣訊號。

台股周一大跌，周二上漲，周三狹幅震盪，我想現在投資好朋友最想問的是：請問單兵該如何處置？

投資好朋友也想知道被動元件、矽晶圓，市場上很多人都套在這兩個族群。你先前就在我們這邊的，不可能在被動元件、矽晶圓賠到錢的，因為太好操作了，什麼時候買點、什麼時候該賣，清清楚楚的告訴你。

2327 國巨去年 11 月在 250 元，我跟你說被動元件要大漲，還放了伍佰的歌：「愛你越久我越被動。」今年 6 月初，國巨來到 1000 元，我公開的講，我說我對被動元件這個族群太熟了，因為 18 年前 3026 禾伸堂來到 999 元，那時候全國都在等待 3026 禾伸堂，繼 2882 國泰金之後上千元嘛，結果它跌了下來；18 年後的被動元件，我說跟 18 年前被動元件的利多一模一樣。那時候禾伸堂從 999 元跌到 23 元；國巨還曾跌到個位數。今年一樣，很多人聽信看漲說漲的言論，被動元件一樣套到高點，那你還去相信那些人嗎？所以人家常常會講一句話：人類唯一能從歷史學到的教訓，就是：學不到任何教訓。

我給各位一個很簡單的觀念，現在這些漲價題材的族群個股，包括 MOSFET、被動元件、矽晶圓，他們產品報價會隨著供需而調整售價，這是標準的景氣循環股，如同以前的面板、DRAM。我說過，景氣循環股，你要買在高本益比，就是它賠得亂七八糟的時候；你看 2327 國巨 200 元的時候，1 年賺不到 2 元，本益比 100 多倍，貴不貴？好貴喔，要不要買？當然要。重點是 200 元的時候你敢買嗎？再來這波 1300 元跌到 900、800、700 元的時候，還是有人跟你說好便宜，他跟你講的理由是：因為它賺贏 3008 大立光，股價卻只有 3008 大立光八分之一。那你就中了景氣循環股的圈套。你看 2492 華新科、8043 蜜旺實、2478 大毅、3624 光頡、3026 禾伸堂，都是一樣。

同理可證，矽晶圓也是這樣啊，那時候 6488 環球晶漲到 580 元的時候，新聞說：簽下七年的大長約。那時也跟各位講：簽下長約，產品價格固定，所以你沒有辦法期待它獲利的躍進。各位，今天 6488 環球晶從最高 630 元跌到剩下 350 元。3532 台勝科也是這樣啊，我跟你講日本 SUMCO 股價，誰跟你第一個講 SUMCO 股價的？後來全市場就開始學習我們講。如果你的操作邏輯跟我們不一樣，導致你無法賺得應得的獲利，滿手卻是套牢的股票，那你應該要改變你投資的思維。

上星期四至今，也不過五個交易日，我有沒有告訴你九月份是法人作帳的時候，我有沒有邀請你來「與法人同行」，而且要與「pro」法人同行，只要早一步就好，是不是就讓你獲利模式完全改變。

各位，大盤這五天大跌一百點，尤其這幾天大盤上下震盪，如果你手中滿滿套牢股票，趕快把握現在，如果你要改變投資模式，第一步就是要站對位置吧！

與法人同行，九月份才剛開始，您都還來得及。

*LINE 群組的好友將優先取得第一手訊息

* 有持股問題也歡迎加入並留言做健檢

※以上內容由華冠投顧 何丞唐分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入何丞唐老師的 Line 群組 ID https://goo.gl/GwkzuD

詳細操作策略，請加入何丞唐 老師 Line 群組：@money8899





服務電話：(02)6630-3201

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg