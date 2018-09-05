【華冠投顧】台積電，被動元件不同調，難撐大盤 11000點關卡失守!

美股漲跌互見，亞股疲弱，台股今日靠台積電 (2330) 大漲難撐大盤，被動元件族群疲軟，終場下跌 26 點，收在 10995 點，跌破 11000 點關卡，成交量 1150 億元，價跌量增格局。

昨日提及明日大盤能不能上攻，端看被動元件能否持續反彈，因近日台股走勢與跌深的被動元件族群走勢具有高度連動性，而非是台積電，看看今日台積電雖漲 6.5 元來到 264 元，漲幅 2.53%，但仍讓大盤指數收跌，反觀被動元件族群今日下跌，大盤則收黑，華新科 (2492)，禾伸堂(3026)，國巨(2327) 等均收黑下跌，拖累指數。盤面焦點: 2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan) 今日登場，半導體族群走勢強勁，除台積電外，其中創意 (3443)，易華電(6552) 大漲 9%，穩懋 (3105) 大漲 5% 以上。其它強是個股包括: 健策 (3653)，世紀鋼(9958)，承啟(2425)，矽瑪(3511)，旭品(3325)，南電(8046) 等。

台股失守 11000 點關卡，但力守 10 日，最大支撐在月季線，約在 10890 點附近，選股方向以 8 月營收成長且具題材個股，量小以中小型個股為首選。

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