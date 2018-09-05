【華冠投顧】盤後分析：亞股全面拉回 台積電一支獨秀

劉彥良 分析師

擔憂貿易戰和新興市場貨幣危機，亞股又全面走弱，其中印尼股市受貨幣貶至 20 年新低的影響重挫 4.5%。東北亞股市方面，上海下跌 1.7%、香港下跌 2.6%、韓國下跌 1%，而台股在台積電 (2330) 大漲 6.5 元 (或 2.52%) 下僅小跌 26 點，但盤面上多達 1000 家走跌，結構非常差，個股走勢的差異化會越來越明顯。

勞退、勞保基金在 7 月份大賺數百億元甚至賺贏上半年，很明顯就是大舉調節漲價概念股，而且直到本月份還是繼續在調節。今天被動元件族群再次弱勢，這邊還是要不斷提醒摸底搶反彈的投資朋友，若之前沒有照我規劃的在月~ 季線間見好就收，無論你的進場成本在哪、持有哪一檔，只要未來國巨 (2327) 和華新科 (2492) 失守前低，整個族群的反彈行情就告終，屆時務必要嚴格執行停損。

投信不能零持股，賣出漲價概念股的資金會轉到買接下來看好的股票，包括欣銓 (3264)、嘉澤(3533)、微星(2377)、順德(2351) 和南電 (8046) 等都是投信近期在承接而且股價還沒有噴出大漲的標的，投資朋友要列入口袋名單好好留意。這當中有一檔已經開始發動，欲知詳細分析請至 LINE@點選廣播連結網址收聽。

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