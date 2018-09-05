【華冠投顧】武傑電台:恭喜!台股便宜貨-鋼鐵英雄-9958世紀鋼!亮燈漲停板!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3105 穩懋、9958 世紀鋼、2426 鼎元、3661 世芯 KY、6552 易華電。

台股盤勢分析:

二次多殺多

台北股市今天在台積電的撐盤下，開盤小漲 + 21 點開出，加權指數全場就在平盤上下狹幅遊走；尾盤金融類股賣壓加碼，終場下跌 - 26 點作收，收在 10995 點，成交量 1150 億。

延續我們的分析… 我們並沒有見到內資買盤明顯回流；也因此算今天技術面有守穩十日均線，但是尚未見到本波段修正有落底跡象。建議投資朋友還是保守看待今天的上漲；小心周一的恐荒性賣壓會在下半周再次出現。今天僅管台積電獨撐台股，光是台積電對指數供獻就高達 + 56 點；顯示目前就算技術面有守穩，但是籌碼面已經鬆動。因此下半周在空方掌控的時間波內，還是要小心『二次多殺多』!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2538 基泰、3325 旭品、3105 穩懋、1539 巨庭、3653 健策、2442 新美齊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3057 喬鼎、6160 欣技、2368 金像電、3504 揚明光、2492 華新科、2406 國碩… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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