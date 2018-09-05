【日盛投顧】區間整理 個別族群表現

◆盤勢分析

1. 美股呈現下跌，週三台股於平盤開出後稍有震盪，隨後在買盤著墨大型權值電子股下，指數回到平盤之上震盪，惟下半場金融、非金電賣壓加重，指數終場前由紅翻黑，終場下跌 26.25 點，跌幅 0.24%，收在 10995.13，成交金額萎縮至 1150.50 億元。

2. 觀察台股技術面，今年以來於持續呈現大區間整理格局，下檔支撐在持續走揚的年線附近（約在 10600-10800 附近），上檔壓力在數次高點所形成的型態壓力（約在 11200 附近）。今年以來由於量能始終沒有出現趨勢性的明顯擴增，導致指數每每來到壓力附近皆無法有效突破，本次台股於 8 月中旬力守年線支撐後展開上攻，量能亦沒有出現趨勢性的擴增，預料型態壓力或將持續存在，近期或許還有高檔震盪的機會，然在量能沒有擴增下，預料遭逢的壓力將更沈重，隨時有再度回測年線支撐的可能。由於台股中、長線難脫大區間整理格局，操作上仍須採個別族群著墨。觀察台股籌碼面，外資 - 29.61 億元、投信 + 5.46 億元、自營商 - 14.55 億元，三大法人合計賣超 38.70 億元。

聚焦電子個別族群

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.55%、金融 - 1.10%、非金電 - 1.20%、櫃檯市場 - 0.33%，近期電子類股指數在權值電子股上漲激勵下，成為近期三大區塊中較具操作空間者，其中以 PCB、連接線器、PA、IC 設計、網通為焦點；在金融股部份，持續隨著大盤波動，惟週三出現不耐久盤賣盤，短線或許仍有修正空間，惟一旦有指標性或權值個股出現拉回至重要支撐時，操作上或可逢低留意；至於非金電，近期相較電子、金融弱勢，惟內需、原物料、生技中、長期偏多走勢未遭破壞，操作上或可趁著拉回逢低留意。