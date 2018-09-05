【華冠投顧】費半大漲來助攻、台積回補空缺口

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：上櫃漲幅排行

3105 穩 懋：

繼昨天強勢漲停之後，股價續強向上，唯季線反壓加上量能無法收復 7/25 大量區，後續將沿季線之下整理。

3443 創 意：

受惠台積電的上漲帶動，股價出現帶量長紅，不過由於股價乖離過大，留意明後天量能是否跟上即可。

3665 貿聯 - KY：

底部橫向整理整後，出現帶量反彈，雖已收復 8/24 長黑大量區，不過月線下彎，股價後續將維持橫向整理。

2425 承 啟：

股價今天量能持續放大，雖然自八月初開始起漲至今漲幅不小，不過後續量能都有跟上，後續股價仍有續強的機會。

6462 神 盾：

個股今天量能進一步放大，由於股價橫向整理已久，半年線目前已經走平，後續不排除挑戰年線！

#台股盤勢分析：

受到昨天費城半導體指數大漲所帶動，台積電一口氣回補空方缺口，讓台股守在多方的 10 日線之上。明天開始，季線扣抵值將進入低檔區，如果本周五之前，指數可以守在 10 日線之上，則下周開始月、季、半年線上揚，在中長期均線翻揚的前提之下，台股自然是易漲難跌。

櫃買方面由於始終處於年線之下，底部橫向整理之後，將會先以月線壓力，做為第一波的突破點。如果本周能夠成功突破月線，後續才有機會跟隨大盤向上表現。否則台股將出現加權、櫃買不同步的現象。除此之外，櫃買若不能成功挑戰月線，則後續也會出現破底的疑慮。

盤面上的焦點 - 被動元件族群，未受日系大廠停產所帶動，多數個股出現量能急縮的現象。而台積電上漲，帶動高速運算、AI、電競顯卡等，股價都開始蠢蠢欲動。不過，顯卡族群的線型，多數都還沒有整理完，個股操作上仍不建議長線，原則上短線操作為宜！

想知道更多投資訊息歡迎加入 LINE 生活圈

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：http://www.hwa-guan.com.tw

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估