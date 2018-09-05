美國租房之痛：逾220個城市租金上漲 平均房租創歷史新高

遠在大洋彼岸的美國，住房租賃市場極為火爆。

根據房屋租賃平台 RentCafe 和房地產研究及資訊服務平台 Yardi Matrix 聯合發布的最新報告，在全美 252 個城市中，房屋平均租金 8 月年增率上漲了 3.1%，創出 18 個月最大漲幅，升至創紀錄的 1412 美元。

與去年 8 月相比，今年 8 月份，252 個城市中有 89% 的城市房租都出現上漲，只有 10% 的城市租金持平，租金下跌的城市僅占 1%。

其中，奧蘭多和鳳凰城當月租金漲幅位居前列，分別上漲 7.7% 和 6.8%。

紐約皇後區（Queens）、拉斯維加斯和鳳凰城的租金漲幅均創出一年最大，租金漲幅分別為 8.4%、6.2%、6.8%，巴爾的摩（Baltimore）、聖安東尼奧（San Antonio）和華盛頓哥倫比亞特區的租金變動幅度最小。

從租金絕對值來看，洛杉磯（Los Angeles）以較去年同期上漲 102 美元位居第一。奧蘭多以 99 美元的上漲金額緊隨其後。

在全美租房者最集中的 20 個城市中，奧蘭多公寓樓 8 月年增率上漲了 7.7%，達到 1393 美元。

全美租金最貴的十大城市幾乎漲不動了，曼哈頓租金在 8 月已高達 4119 美元，其次是平均房租 3579 美元的舊金山（San Francisco），波士頓以 3388 美元的租金位居第三。

為何房租普漲？

租金高漲的原因有兩方面：一是可租房源特別是公寓的數量低於預期，二是夏末續租者的數量超過了平均值，大學生租房者的需求增加了。

Yardi Matrix 商業智庫部門經理 Doug Ressler 給出了更為複雜的因素：作為 2007 年次貸危機的一個結果，美國房地產市場過去十年間一直在發生變化，而且受到顯著的人口改變趨勢的影響。趨勢因市場而異，並受到人口老齡化、人口增長、移民和住房擁有趨勢的影響。

當然，美國經濟和當地經濟也是影響住房市場的關鍵因素，這包括聯準會的貨幣政策和資本市場的水平。考慮到聯準會今年剩餘時間繼續升息的機率較高，預計美國租金大漲的態勢仍將持續。

上個月，按照房租約占收入的三分之一的原則，美國成本計算網站 HowMuch.net 公布了全美各州居民為了有能力支付房租所要達到的人均每月最低收入水平數據。

在華盛頓 D.C．，租房者必須賺到 8487 美元（約 5.77 萬元）的月均收入才能有足夠的錢來支付房租。排在第二位的是加利福尼亞州，需要 8313 美元的月均收入才能付得起租金。

HowMuch.net 指出，租金上漲問題的根源是高房價以及供給不足，而這一情況在短期內情況改善的可能性極小。