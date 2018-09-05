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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/09/04  107/09/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.55490   10.55230   0.00260    0.02464
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.85210    9.86310  -0.01100   -0.11153
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.85400    9.86500  -0.01100   -0.11151
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.81990    9.81800   0.00190    0.01935
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.82010    9.81820   0.00190    0.01935
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.16480    9.16360   0.00120    0.01310
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.43700    9.43310   0.00390    0.04134
中國信託台灣活力基金                                             14.80000   14.69000   0.11000    0.74881
中國信託台灣優勢基金                                             17.62000   17.42000   0.20000    1.14811
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.14450   11.15970  -0.01520   -0.13620
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.03000   10.04370  -0.01370   -0.13640
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98740   10.98730   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.45560    9.45680  -0.00120   -0.01269
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.10440    9.10560  -0.00120   -0.01318
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.59940    9.59700   0.00240    0.02501
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.23760    9.23520   0.00240    0.02599
中國信託精穩基金                                                 18.45780   18.45890  -0.00110   -0.00596
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元大2001基金                                                     64.72000   63.79000   0.93000    1.45791
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.03000   18.06000  -0.03000   -0.16611
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.41380   11.41110   0.00270    0.02366
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.54960   10.53830   0.01130    0.10723
元大上證50基金                                                   28.50000   28.12000   0.38000    1.35135
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.48000   13.58000  -0.10000   -0.73638
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.71100   12.78200  -0.07100   -0.55547
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.08800   17.19400  -0.10600   -0.61649
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.32100   10.36700  -0.04600   -0.44372
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.95000    9.98600  -0.03600   -0.36050
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.93000    2.94000  -0.01000   -0.34014
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.11000   13.18000  -0.07000   -0.53111
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.58350   45.48040   0.10310    0.22669
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.47330   10.48620  -0.01290   -0.12302
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.69850    9.71040  -0.01190   -0.12255
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.65790    9.66180  -0.00390   -0.04037
元大巴西指數基金                                                  5.10100    5.26600  -0.16500   -3.13331
元大巴菲特基金                                                   28.97000   28.65000   0.32000    1.11693
元大日經225基金                                                  28.50000   28.53000  -0.03000   -0.10515
元大台商收成基金                                                 24.74000   24.64000   0.10000    0.40584
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.97000   12.04000  -0.07000   -0.58140
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.96000   40.52000   0.44000    1.08588
元大台灣中型100基金                                              33.94000   33.76000   0.18000    0.53318
元大台灣加權股價指數基金                                         26.09000   25.95400   0.13600    0.52400
元大台灣卓越50基金                                               87.11000   86.71000   0.40000    0.46131
元大台灣金融基金                                                 18.40000   18.33000   0.07000    0.38189
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.58000   32.48000   0.10000    0.30788
元大台灣高股息基金                                               27.70000   27.61000   0.09000    0.32597
元大台灣電子科技基金                                             37.62000   37.42000   0.20000    0.53447
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.61000    6.64000  -0.03000   -0.45181
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.40000   13.46000  -0.06000   -0.44577
元大印尼指數基金                                                  8.45500    8.58100  -0.12600   -1.46836
元大印度指數基金                                                 10.27500   10.42900  -0.15400   -1.47665
元大印度基金                                                     12.90000   13.07000  -0.17000   -1.30069
元大多多基金                                                     19.55000   19.34000   0.21000    1.08583
元大多福基金                                                     57.02000   56.31000   0.71000    1.26088
元大亞太成長基金                                                  9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.54940    8.57610  -0.02670   -0.31133
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.04010    7.06210  -0.02200   -0.31152
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.48600    9.51200  -0.02600   -0.27334
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.10000   10.15800  -0.05800   -0.57098
元大卓越基金                                                     49.48000   48.89000   0.59000    1.20679
元大店頭基金                                                      9.16000    9.04000   0.12000    1.32743
元大泛歐成長基金                                                  9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.27220   10.27000   0.00220    0.02142
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.58620    9.57330   0.01290    0.13475
元大高科技基金                                                   20.36000   20.12000   0.24000    1.19284
元大得利貨幣市場基金                                             16.25570   16.25550   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.98340   11.98330   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   13.31000   13.03000   0.28000    2.14889
元大華夏中小基金                                                  7.22000    7.31000  -0.09000   -1.23119
元大新中國基金-人民幣                                             9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
元大新中國基金-美元                                               8.98600    9.01700  -0.03100   -0.34380
元大新中國基金-新台幣                                             8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
元大新主流基金                                                   27.30000   27.00000   0.30000    1.11111
元大新東協平衡基金-美元                                           9.37000    9.39400  -0.02400   -0.25548
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                   9.90660   10.06730  -0.16070   -1.59626
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.23790    9.37410  -0.13620   -1.45294
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                             9.87850   10.03040  -0.15190   -1.51440
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.60250    8.73470  -0.13220   -1.51350
元大新興亞洲基金                                                 11.48000   11.57000  -0.09000   -0.77787
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        8.83210    8.87600  -0.04390   -0.49459
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.61250    8.65530  -0.04280   -0.49449
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.03870    9.08920  -0.05050   -0.55560
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        8.81350    8.86280  -0.04930   -0.55626
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.10320   15.10300   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     40.03000   39.59000   0.44000    1.11139
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.64000   15.82000  -0.18000   -1.13780
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.61000   13.26000   0.35000    2.63952
元大摩臺基金                                                     40.27000   40.07000   0.20000    0.49913
元大標智滬深300基金                                              16.06000   15.85000   0.21000    1.32492
元大歐洲50基金                                                   24.39000   24.39000   0.00000    0.00000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.39320    9.40680  -0.01360   -0.14458
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.18560   10.18520   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     56.53000   55.93000   0.60000    1.07277
元大韓國KOSPI200基金                                             22.67000   22.62000   0.05000    0.22104
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.61000   15.46000   0.15000    0.97025
日盛上選基金                                                     34.23000   33.96000   0.27000    0.79505
日盛小而美基金                                                   19.16000   18.95000   0.21000    1.10818
日盛中國內需動力基金                                              9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.65680   11.65600   0.00080    0.00686
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.76530    9.76460   0.00070    0.00717
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.67760   11.67350   0.00410    0.03512
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.77710    9.77370   0.00340    0.03479
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.59690   10.59710  -0.00020   -0.00189
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.85680    8.85700  -0.00020   -0.00226
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                      9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
日盛日盛基金                                                     13.95000   13.85000   0.10000    0.72202
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41570    2.41950  -0.00380   -0.15706
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67620    1.67890  -0.00270   -0.16082
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36540    0.36570  -0.00030   -0.08203
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25440    0.25460  -0.00020   -0.07855
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.13680   12.15020  -0.01340   -0.11029
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.31110    8.32020  -0.00910   -0.10937
日盛亞洲機會基金                                                  6.94000    7.04000  -0.10000   -1.42045
日盛首選基金                                                     17.73000   17.56000   0.17000    0.96811
日盛高科技基金                                                   18.61000   18.45000   0.16000    0.86721
日盛貨幣市場基金                                                 14.77120   14.77100   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   40.67000   40.38000   0.29000    0.71818
日盛精選五虎基金                                                 38.59000   38.18000   0.41000    1.07386
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48600   13.48580   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               31.96000   31.68000   0.28000    0.88384
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.42000   17.53000  -0.11000   -0.62750
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.42000   23.14000   0.28000    1.21003
台新大眾貨幣市場基金                                             14.16280   14.16260   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.42080   10.42960  -0.00880   -0.08438
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.55290   10.54520   0.00770    0.07302
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09150   10.09050   0.00100    0.00991
台新中國通基金                                                   45.04000   44.52000   0.52000    1.16801
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.47350    0.47500  -0.00150   -0.31579
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            14.51900   14.57300  -0.05400   -0.37055
台新中國精選中小基金-美元                                         0.33070    0.33530  -0.00460   -1.37191
台新中國精選中小基金-新台幣                                      10.16000   10.31000  -0.15000   -1.45490
台新主流基金                                                     24.29000   24.04000   0.25000    1.03993
台新台灣中小基金                                                 35.44000   35.05000   0.39000    1.11270
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.03200   10.03440  -0.00240   -0.02392
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.35100    9.36370  -0.01270   -0.13563
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.47020   10.48440  -0.01420   -0.13544
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.48150   10.48880  -0.00730   -0.06960
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.31230   11.32020  -0.00790   -0.06979
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
台新印度基金                                                     16.07000   16.30000  -0.23000   -1.41104
台新亞美短期債券基金                                             10.92160   10.92800  -0.00640   -0.05857
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.55050    8.55960  -0.00910   -0.10631
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28430    0.28440  -0.00010   -0.03516
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.88210   11.89480  -0.01270   -0.10677
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38950    0.38970  -0.00020   -0.05132
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.09170   11.09160   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.10660   30.05980   0.04680    0.15569
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.29230    8.30990  -0.01760   -0.21180
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.44190    8.46510  -0.02320   -0.27407
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           8.91500    8.93380  -0.01880   -0.21044
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.08340    9.10830  -0.02490   -0.27338
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.21150   10.23790  -0.02640   -0.25787
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.32790    0.32850  -0.00060   -0.18265
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.61490    7.63450  -0.01960   -0.25673
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.25750    0.25800  -0.00050   -0.19380
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.33000    5.35000  -0.02000   -0.37383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.82460   11.83270  -0.00810   -0.06845
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.54940    9.55590  -0.00650   -0.06802
未來資產亞洲新富基金                                             20.27000   20.40000  -0.13000   -0.63725
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56730   12.56710   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               12.40000   12.26000   0.14000    1.14192
未來資產新興市場債券基金A                                         8.70600    8.71080  -0.00480   -0.05510
未來資產新興市場債券基金B                                         6.61900    6.62260  -0.00360   -0.05436
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.10770   11.10540   0.00230    0.02071
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.91730    9.90150   0.01580    0.15957
永豐中小基金                                                     54.51000   54.14000   0.37000    0.68341
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.75000    4.84000  -0.09000   -1.85950
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.37000   21.75000  -0.38000   -1.74713
永豐主流品牌基金                                                 18.47000   18.58000  -0.11000   -0.59203
永豐永豐基金                                                     37.73000   37.17000   0.56000    1.50659
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.90490    9.91040  -0.00550   -0.05550
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.97350    9.97900  -0.00550   -0.05512
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.85080    9.85850  -0.00770   -0.07811
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.92040    9.92820  -0.00780   -0.07856
永豐亞洲民生消費基金                                             11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
永豐南非幣2021保本基金                                           12.92080   12.93090  -0.01010   -0.07811
永豐高科技基金                                                   25.15000   24.98000   0.17000    0.68054
永豐貨幣市場基金                                                 13.88390   13.88380   0.00010    0.00072
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.00750    7.01530  -0.00780   -0.11119
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.79280   10.80470  -0.01190   -0.11014
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.38000    7.38000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               16.93000   16.94000  -0.01000   -0.05903
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.99000   56.68000   0.31000    0.54693
永豐領航科技基金                                                 41.61000   41.13000   0.48000    1.16703
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.42000   11.51000  -0.09000   -0.78193
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.04000   11.13000  -0.09000   -0.80863
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
永豐趨勢平衡基金                                                 45.83000   45.29000   0.54000    1.19232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.58170   11.58070   0.00100    0.00864
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
兆豐國際中小基金                                                 16.21000   16.10000   0.11000    0.68323
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      13.80000   13.94000  -0.14000   -1.00430
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.30000   18.51000  -0.21000   -1.13452
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.20000   18.40000  -0.20000   -1.08696
兆豐國際生命科學基金                                             16.90000   16.91000  -0.01000   -0.05914
兆豐國際全球基金                                                 32.52000   32.53000  -0.01000   -0.03074
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.27740   10.27520   0.00220    0.02141
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.04100   10.02750   0.01350    0.13463
兆豐國際國民基金                                                 22.77000   22.46000   0.31000    1.38023
兆豐國際第一基金                                                 13.45000   13.35000   0.10000    0.74906
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.96840    9.97160  -0.00320   -0.03209
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.90780    7.91040  -0.00260   -0.03287
兆豐國際萬全基金                                                 20.91000   20.79000   0.12000    0.57720
兆豐國際電子基金                                                 25.96000   25.68000   0.28000    1.09034
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        23.11000   22.93000   0.18000    0.78500
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.09000   16.18000  -0.09000   -0.55624
兆豐國際豐台灣基金                                               33.59000   33.44000   0.15000    0.44856
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.50360   12.50350   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.84000   11.76000   0.08000    0.68027
合庫全球新興市場基金                                              9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
合庫貨幣市場基金                                                 10.13070   10.13060   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.36360    9.37130  -0.00770   -0.08217
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.61910    9.62790  -0.00880   -0.09140
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.91420    9.92660  -0.01240   -0.12492
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.32720   11.34140  -0.01420   -0.12521
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.46780   13.47140  -0.00360   -0.02672
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.70360    8.71150  -0.00790   -0.09068
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.36310    9.37160  -0.00850   -0.09070
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.79550    7.80530  -0.00980   -0.12556
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.67410    8.68520  -0.01110   -0.12780
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.05250   10.05520  -0.00270   -0.02685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.98450   10.98400   0.00050    0.00455
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.97140    9.94770   0.02370    0.23825
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.78460    9.76730   0.01730    0.17712
安聯中國東協基金                                                 15.48000   15.58000  -0.10000   -0.64185
安聯中國策略基金                                                 13.51000   13.60000  -0.09000   -0.66176
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.48000   13.68000  -0.20000   -1.46199
安聯中華新思路基金-美元                                          12.62000   12.78000  -0.16000   -1.25196
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        11.80000   11.96000  -0.16000   -1.33779
安聯台灣大壩基金                                                 29.02000   28.85000   0.17000    0.58925
安聯台灣科技基金                                                 47.86000   47.63000   0.23000    0.48289
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.49270   12.49260   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 32.12000   31.91000   0.21000    0.65810
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.53000   11.55000  -0.02000   -0.17316
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.04350   12.05110  -0.00760   -0.06306
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.96750   10.97040  -0.00290   -0.02643
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.63310   10.63700  -0.00390   -0.03666
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.87690    8.88060  -0.00370   -0.04166
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.67580    8.67810  -0.00230   -0.02650
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.38610    8.38910  -0.00300   -0.03576
安聯全球計量平衡基金                                             12.97000   12.99000  -0.02000   -0.15396
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01750   12.01880  -0.00130   -0.01082
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.39870   10.39990  -0.00120   -0.01154
安聯全球新興市場基金                                             17.50000   17.66000  -0.16000   -0.90600
安聯亞洲動態策略基金                                             22.83000   23.08000  -0.25000   -1.08319
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.07460   10.07030   0.00430    0.04270
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.83010    9.82600   0.00410    0.04173
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.62600   83.53790   0.08810    0.10546
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.44090   12.42090   0.02000    0.16102
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.35550   65.53270  -0.17720   -0.27040
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.64160    9.66220  -0.02060   -0.21320
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.58310    2.58210   0.00100    0.03873
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50690   10.49340   0.01350    0.12865
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.19780    2.19980  -0.00200   -0.09092
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71930    8.70840   0.01090    0.12517
宏利台灣動力基金                                                 32.36000   32.08000   0.28000    0.87282
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.23850   10.24600  -0.00750   -0.07320
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.99640   10.00850  -0.01210   -0.12090
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.02910    8.06510  -0.03600   -0.44637
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.98620    8.02530  -0.03910   -0.48721
宏利全球債券組合基金                                             13.02500   13.03690  -0.01190   -0.09128
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77190    2.77310  -0.00120   -0.04327
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68050   11.68780  -0.00730   -0.06246
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.64080    8.66780  -0.02700   -0.31150
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.41450    2.42850  -0.01400   -0.57649
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.84850   10.88850  -0.04000   -0.36736
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.74100    3.81230  -0.07130   -1.87026
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.60420    0.61590  -0.01170   -1.89966
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     17.49000   17.83000  -0.34000   -1.90690
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.71310    2.71420  -0.00110   -0.04053
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39380    0.39390  -0.00010   -0.02539
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.94990   11.95690  -0.00700   -0.05854
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89750    0.89760  -0.00010   -0.01114
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.22870    7.26940  -0.04070   -0.55988
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      1.99820    2.01070  -0.01250   -0.62167
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.28770    0.28930  -0.00160   -0.55306
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.85330    8.91200  -0.05870   -0.65866
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32340    0.32550  -0.00210   -0.64516
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.64250   13.64240   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.61000    2.63000  -0.02000   -0.76046
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         11.84000   11.96000  -0.12000   -1.00334
宏利臺灣股息收益基金                                             28.13000   27.91000   0.22000    0.78825
宏利澳幣保本基金                                                 12.17830   12.17500   0.00330    0.02710
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.56000   11.64000  -0.08000   -0.68729
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.90000   11.95000  -0.05000   -0.41841
貝萊德新台幣基金                                                 12.93450   12.93440   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.82000   26.65000   0.17000    0.63790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.22700   11.22390   0.00310    0.02762
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.89070    9.88010   0.01060    0.10729
保德信大中華基金-人民幣                                           9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
保德信大中華基金-美元                                             9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
保德信大中華基金-新台幣                                          28.36000   28.47000  -0.11000   -0.38637
保德信中小型股基金                                               46.42000   45.79000   0.63000    1.37585
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.07000    8.99000   0.08000    0.88988
保德信中國中小基金-美元                                           8.80000    8.70000   0.10000    1.14943
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.46000    8.37000   0.09000    1.07527
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.18520    9.19100  -0.00580   -0.06311
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.24550    9.25320  -0.00770   -0.08321
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.31240    9.31920  -0.00680   -0.07297
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.05360   10.06080  -0.00720   -0.07156
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
保德信中國品牌基金-美元                                           8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
保德信台商全方位基金                                             36.19000   35.79000   0.40000    1.11763
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.79040    9.79300  -0.00260   -0.02655
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60510   10.60810  -0.00300   -0.02828
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.25560    9.26390  -0.00830   -0.08960
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.01120   10.02020  -0.00900   -0.08982
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.18310    8.18880  -0.00570   -0.06961
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.79160   10.79910  -0.00750   -0.06945
保德信亞太基金                                                   21.50000   21.66000  -0.16000   -0.73869
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50120    8.50330  -0.00210   -0.02470
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.26380   11.26660  -0.00280   -0.02485
保德信店頭市場基金                                               33.63000   33.10000   0.53000    1.60121
保德信拉丁美洲基金                                                6.40000    6.44000  -0.04000   -0.62112
保德信金平衡基金                                                 30.45000   30.34000   0.11000    0.36256
保德信金滿意基金                                                 43.87000   43.55000   0.32000    0.73479
保德信科技島基金                                                 26.87000   26.69000   0.18000    0.67441
保德信高成長基金                                                 95.72000   95.17000   0.55000    0.57791
保德信第一基金                                                   26.80000   26.52000   0.28000    1.05581
保德信貨幣市場基金                                               15.77010   15.76990   0.00020    0.00127
保德信新世紀基金                                                 10.63000   10.53000   0.10000    0.94967
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.97670    7.98230  -0.00560   -0.07016
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.78460   10.79220  -0.00760   -0.07042
保德信新興趨勢組合基金                                           11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
保德信瑞騰基金                                                   15.54670   15.54660   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95130    1.95750  -0.00620   -0.31673
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65700    2.66540  -0.00840   -0.31515
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29420    0.29470  -0.00050   -0.16966
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43480    0.43550  -0.00070   -0.16073
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.41320    8.42750  -0.01430   -0.16968
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.66800   11.68950  -0.02150   -0.18393
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.48070    9.50090  -0.02020   -0.21261
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60170   11.62680  -0.02510   -0.21588
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.60470    8.61060  -0.00590   -0.06852
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.55270   10.56000  -0.00730   -0.06913
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64980   11.64980   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.14000   19.90000   0.24000    1.20603
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4595.090004540.97000  54.12000    1.19182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.18150   10.20190  -0.02040   -0.19996
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.18180   11.20030  -0.01850   -0.16517
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.43900   10.45460  -0.01560   -0.14922
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.03120    9.07530  -0.04410   -0.48593
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.43400    9.48930  -0.05530   -0.58276
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.26430    9.30420  -0.03990   -0.42884
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.35260   10.40140  -0.04880   -0.46917
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.88020   10.93780  -0.05760   -0.52661
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.83950   10.88430  -0.04480   -0.41160
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.22000    6.24000  -0.02000   -0.32051
柏瑞巨人基金                                                     13.24000   13.17000   0.07000    0.53151
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65510   13.65500   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.16000   16.22000  -0.06000   -0.36991
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.68700   10.69090  -0.00390   -0.03648
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.87030   11.87250  -0.00220   -0.01853
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.28440   11.28480  -0.00040   -0.00354
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.01910    9.07440  -0.05530   -0.60941
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.69920    9.76700  -0.06780   -0.69417
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.57940    9.63470  -0.05530   -0.57397
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.39910   10.40290  -0.00380   -0.03653
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.05270   11.05470  -0.00200   -0.01809
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.90200   10.90240  -0.00040   -0.00367
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.01930    9.07460  -0.05530   -0.60939
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.69960    9.76740  -0.06780   -0.69415
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.57980    9.63520  -0.05540   -0.57498
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.05000   13.15000  -0.10000   -0.76046
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.94000   14.04000  -0.10000   -0.71225
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.15000    9.22000  -0.07000   -0.75922
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.58000    8.67000  -0.09000   -1.03806
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.54000    9.65000  -0.11000   -1.13990
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.33000   11.44000  -0.11000   -0.96154
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.42000   11.56000  -0.14000   -1.21107
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.67000   11.79000  -0.12000   -1.01781
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.97000   13.07000  -0.10000   -0.76511
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.11000   13.22000  -0.11000   -0.83207
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.76000    8.94000  -0.18000   -2.01342
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.28130   11.30120  -0.01990   -0.17609
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.94530   10.96210  -0.01680   -0.15326
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.08470   10.09890  -0.01420   -0.14061
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.23180    8.28330  -0.05150   -0.62173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.24800    9.31620  -0.06820   -0.73206
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.28880    9.34400  -0.05520   -0.59075
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.52880   10.54490  -0.01610   -0.15268
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.90700    9.92450  -0.01750   -0.17633
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.06820   10.08250  -0.01430   -0.14183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.58090    9.65160  -0.07070   -0.73252
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.89440    8.95010  -0.05570   -0.62234
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.81260    8.89550  -0.08290   -0.93193
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.31280    9.36790  -0.05510   -0.58818
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.46380   11.48160  -0.01780   -0.15503
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.94460   10.95820  -0.01360   -0.12411
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.39880   10.41090  -0.01210   -0.11622
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.79700    6.84560  -0.04860   -0.70995
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.49730    8.56390  -0.06660   -0.77768
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.09060    9.15110  -0.06050   -0.66112
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                           9.85450    9.86980  -0.01530   -0.15502
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.41540   10.42740  -0.01200   -0.11508
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.19680    9.26830  -0.07150   -0.77145
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.66810    8.72960  -0.06150   -0.70450
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.28430    9.34600  -0.06170   -0.66018
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.23400   11.23890  -0.00490   -0.04360
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.80590   11.80850  -0.00260   -0.02202
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.83610   10.83740  -0.00130   -0.01200
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.14580    9.18980  -0.04400   -0.47879
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.66860    9.72190  -0.05330   -0.54825
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.67620    9.71730  -0.04110   -0.42296
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.12770   11.13020  -0.00250   -0.02246
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.02320   10.02760  -0.00440   -0.04388
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.32520   10.32640  -0.00120   -0.01162
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.53000    9.55820  -0.02820   -0.29503
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30010    9.34430  -0.04420   -0.47302
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.88970    9.94300  -0.05330   -0.53606
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.43670    9.47780  -0.04110   -0.43364
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.25000   18.30000  -0.05000   -0.27322
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.17000   17.25000  -0.08000   -0.46377
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.83470   12.84280  -0.00810   -0.06307
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.80070   10.81630  -0.01560   -0.14423
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.71510   11.73550  -0.02040   -0.17383
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.39060   12.40260  -0.01200   -0.09675
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24960   11.26460  -0.01500   -0.13316
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.78640    9.83860  -0.05220   -0.53056
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.30090   10.37180  -0.07090   -0.68358
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.24380   10.32630  -0.08250   -0.79893
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.21860   10.27020  -0.05160   -0.50242
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.92680    9.97920  -0.05240   -0.52509
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.09680   10.16740  -0.07060   -0.69438
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.88060   11.89210  -0.01150   -0.09670
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.15950   10.21110  -0.05160   -0.50533
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.35000   14.53000  -0.18000   -1.23882
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      25.96000   25.33000   0.63000    2.48717
國泰大中華基金                                                   20.45000   20.23000   0.22000    1.08749
國泰小龍基金                                                     15.81000   15.65000   0.16000    1.02236
國泰中小成長基金                                                 44.05000   43.50000   0.55000    1.26437
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.09400    4.12190  -0.02790   -0.67687
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.40000   18.51000  -0.11000   -0.59427
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.69350    0.69710  -0.00360   -0.51643
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.65440    0.65790  -0.00350   -0.53200
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.18950    2.19180  -0.00230   -0.10494
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.65020    9.65080  -0.00060   -0.00622
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.19300    8.19350  -0.00050   -0.00610
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31590    0.31580   0.00010    0.03167
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.51470   11.51170   0.00300    0.02606
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68060    1.67780   0.00280    0.16689
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.97280    9.98190  -0.00910   -0.09117
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32980    0.32990  -0.00010   -0.03031
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.26360    4.30510  -0.04150   -0.96397
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.15000   19.32000  -0.17000   -0.87992
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.61840    0.62350  -0.00510   -0.81796
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.14950    3.18660  -0.03710   -1.16425
國泰中港台基金台幣級別                                           14.15000   14.31000  -0.16000   -1.11810
國泰中港台基金美元級別                                            0.46250    0.46720  -0.00470   -1.00599
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.86000   27.86000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.41000   12.45000  -0.04000   -0.32129
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.89000   36.74000   0.15000    0.40827
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.41290   12.41280   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.93000   27.64000   0.29000    1.04920
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.15000   13.19000  -0.04000   -0.30326
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45530    0.45620  -0.00090   -0.19728
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.91000    5.91000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18940    0.18940   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.51000   22.43000   0.08000    0.35667
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.49970    2.51190  -0.01220   -0.48569
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.28310   11.32690  -0.04380   -0.38669
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.14660   10.18610  -0.03950   -0.38778
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36700    0.36820  -0.00120   -0.32591
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33000    0.33120  -0.00120   -0.36232
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50790    0.51120  -0.00330   -0.64554
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.63000   11.76000  -0.13000   -1.10544
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39110    0.39540  -0.00430   -1.08751
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  19.08000   19.13000  -0.05000   -0.26137
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62110    0.62240  -0.00130   -0.20887
國泰科技生化基金                                                 35.64000   35.13000   0.51000    1.45175
國泰紐幣2021保本基金                                             12.20300   12.19490   0.00810    0.06642
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.49760   12.48890   0.00870    0.06966
國泰紐幣保本基金                                                 12.44660   12.44440   0.00220    0.01768
國泰高科技基金                                                   13.16000   12.98000   0.18000    1.38675
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.89000   23.57000   0.32000    1.35766
國泰國泰基金台幣級別                                             23.89000   23.57000   0.32000    1.35766
國泰富時中國A50基金                                              18.35000   18.05000   0.30000    1.66205
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.22040    2.22670  -0.00630   -0.28293
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.93860    9.95820  -0.01960   -0.19682
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32270    0.32310  -0.00040   -0.12380
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     40.08090   40.08800  -0.00710   -0.01771
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.17000   18.93000   0.24000    1.26783
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
國泰新興市場基金美元級別                                          0.38110    0.38190  -0.00080   -0.20948
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.22000    2.22420  -0.00420   -0.18883
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46290    1.46560  -0.00270   -0.18422
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33500    0.33520  -0.00020   -0.05967
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22300    0.22310  -0.00010   -0.04482
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.27340   10.27960  -0.00620   -0.06031
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.64300    6.64700  -0.00400   -0.06018
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.56000   13.64000  -0.08000   -0.58651
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.66000   37.20000   0.46000    1.23656
國泰價值卓越基金                                                 15.60000   15.40000   0.20000    1.29870
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38990    0.38880   0.00110    0.28292
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.82830   38.82900  -0.00070   -0.00180
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.88000   21.93000  -0.05000   -0.22800
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.17000   19.26000  -0.09000   -0.46729
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                20.14000   20.04000   0.10000    0.49900
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.08250   12.08560  -0.00310   -0.02565
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39650    0.39650   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62330    9.65540  -0.03210   -0.33246
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.29180    8.31800  -0.02620   -0.31498
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.73540   10.73210   0.00330    0.03075
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.36210    9.35210   0.01000    0.10693
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19290   11.19080   0.00210    0.01877
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.84120    9.82420   0.01700    0.17304
第一金大中華基金                                                 28.32000   28.01000   0.31000    1.10675
第一金小型精選基金                                               38.65000   38.14000   0.51000    1.33718
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.80000   12.87000  -0.07000   -0.54390
第一金中國世紀基金-美元                                           8.03910    8.06920  -0.03010   -0.37302
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.03990    8.07000  -0.03010   -0.37299
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
第一金中概平衡基金                                               26.68000   26.35000   0.33000    1.25237
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.25330   15.25310   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.87400  177.87200   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.32540   10.32340   0.00200    0.01937
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.32530   10.32410   0.00120    0.01162
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82120    9.85860  -0.03740   -0.37936
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82460    9.86200  -0.03740   -0.37923
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46680    9.50810  -0.04130   -0.43437
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49180    9.53310  -0.04130   -0.43323
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.33210   10.33560  -0.00350   -0.03386
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.97070    9.97840  -0.00770   -0.07717
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.29320    8.32040  -0.02720   -0.32691
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.89750    5.91690  -0.01940   -0.32787
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.38720    9.45790  -0.07070   -0.74752
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.38830    9.45910  -0.07080   -0.74849
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.10000    9.17000  -0.07000   -0.76336
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.10000    9.18000  -0.08000   -0.87146
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.78570    9.81830  -0.03260   -0.33203
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.78700    9.81960  -0.03260   -0.33199
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
第一金亞洲科技基金                                               19.30000   19.49000  -0.19000   -0.97486
第一金亞洲新興市場基金                                           13.25000   13.31000  -0.06000   -0.45079
第一金店頭市場基金                                                9.81000    9.66000   0.15000    1.55280
第一金創新趨勢基金                                               25.04000   24.77000   0.27000    1.09003
第一金電子基金                                                   35.26000   34.87000   0.39000    1.11844
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     21.03000   20.86000   0.17000    0.81496
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.74000   18.86000  -0.12000   -0.63627
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        8.67000    8.84000  -0.17000   -1.92308
統一大中華中小基金(美元)                                          8.00000    8.13000  -0.13000   -1.59902
統一大中華中小基金(新台幣)                                       11.76000   11.98000  -0.22000   -1.83639
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
統一大滿貫基金-A類型                                             36.06000   35.71000   0.35000    0.98012
統一大滿貫基金-I類型                                             36.06000   35.71000   0.35000    0.98012
統一大龍印基金                                                   14.92000   15.11000  -0.19000   -1.25745
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.23000    9.31000  -0.08000   -0.85929
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.52000    8.58000  -0.06000   -0.69930
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
統一中小基金                                                     26.76000   26.46000   0.30000    1.13379
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.83520    9.84650  -0.01130   -0.11476
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.23630    9.22850   0.00780    0.08452
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.94160    8.93770   0.00390    0.04364
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.68540   11.69880  -0.01340   -0.11454
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.90110   10.89190   0.00920    0.08447
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.54840   10.54380   0.00460    0.04363
統一台灣動力基金                                                 18.11000   17.87000   0.24000    1.34303
統一全天候基金-A類型                                            112.81000  111.80000   1.01000    0.90340
統一全天候基金-I類型                                            112.85000  111.83000   1.02000    0.91210
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.95250    9.00490  -0.05240   -0.58191
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.71030    8.74380  -0.03350   -0.38313
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.67060    8.70730  -0.03670   -0.42149
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.26030    9.31450  -0.05420   -0.58189
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.00970    9.04430  -0.03460   -0.38256
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.96860    9.00650  -0.03790   -0.42081
統一全球債券組合基金                                             11.94410   11.94950  -0.00540   -0.04519
統一亞太基金                                                     25.95000   26.18000  -0.23000   -0.87853
統一亞洲大金磚基金                                               12.62000   12.71000  -0.09000   -0.70810
統一奔騰基金                                                     61.94000   61.32000   0.62000    1.01109
統一強棒貨幣市場基金                                             16.66160   16.66140   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
統一強漢基金(美元)                                                9.60000    9.70000  -0.10000   -1.03093
統一強漢基金(新台幣)                                             25.14000   25.40000  -0.26000   -1.02362
統一統信基金                                                     32.55000   32.18000   0.37000    1.14978
統一黑馬基金                                                     62.26000   61.59000   0.67000    1.08784
統一新亞洲科技能源基金                                           18.87000   18.99000  -0.12000   -0.63191
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   7.96240    7.96250  -0.00010   -0.00126
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.11490   10.11500  -0.00010   -0.00099
統一經建基金                                                     47.62000   47.17000   0.45000    0.95400
統一龍馬基金                                                     71.95000   71.08000   0.87000    1.22397
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野村ｅ科技基金                                                   22.24000   21.86000   0.38000    1.73833
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            49.38000   48.97000   0.41000    0.83725
野村中國機會基金                                                 13.03000   13.14000  -0.11000   -0.83714
野村巴西基金                                                      4.92000    5.03000  -0.11000   -2.18688
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.08000   12.21000  -0.13000   -1.06470
野村台灣高股息基金                                               24.44000   24.16000   0.28000    1.15894
野村台灣運籌基金                                                 37.44000   37.08000   0.36000    0.97087
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.50030    9.50360  -0.00330   -0.03472
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.43360    9.42730   0.00630    0.06683
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.47810    9.47630   0.00180    0.01899
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.70610    9.70950  -0.00340   -0.03502
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.59030    9.58400   0.00630    0.06573
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.54490    9.54310   0.00180    0.01886
野村平衡基金                                                     19.52000   19.41000   0.11000    0.56672
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                           9.99220   10.00460  -0.01240   -0.12394
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                             9.99210    9.99350  -0.00140   -0.01401
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                           9.98680    9.99350  -0.00670   -0.06704
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                           9.99220   10.00460  -0.01240   -0.12394
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                             9.99200    9.99350  -0.00150   -0.01501
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                           9.98680    9.99350  -0.00670   -0.06704
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.03830   10.05420  -0.01590   -0.15814
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.47840   10.48160  -0.00320   -0.03053
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37950   10.38770  -0.00820   -0.07894
野村成長基金                                                     29.80000   29.60000   0.20000    0.67568
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.90330    8.93220  -0.02890   -0.32355
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.91060    8.92970  -0.01910   -0.21389
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.06380    9.08860  -0.02480   -0.27287
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.38400    9.41460  -0.03060   -0.32503
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.29720    9.31720  -0.02000   -0.21466
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.45870    9.48460  -0.02590   -0.27307
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.78000    8.82000  -0.04000   -0.45351
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.57000   12.63000  -0.06000   -0.47506
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.42610    9.44030  -0.01420   -0.15042
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.48820    9.49380  -0.00560   -0.05899
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.59210    9.60330  -0.01120   -0.11663
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           9.97120    9.98550  -0.01430   -0.14321
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.94610    9.95200  -0.00590   -0.05928
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.06100   10.07280  -0.01180   -0.11715
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.56230    8.57320  -0.01090   -0.12714
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.14230    9.15860  -0.01630   -0.17797
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.01150    9.01810  -0.00660   -0.07319
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.04390   13.06050  -0.01660   -0.12710
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.07720   12.09860  -0.02140   -0.17688
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.84020    9.84740  -0.00720   -0.07312
野村泰國基金                                                     42.70000   42.69000   0.01000    0.02342
野村高科技基金                                                   11.47000   11.29000   0.18000    1.59433
野村貨幣市場基金                                                 16.26910   16.26890   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.83000   15.92000  -0.09000   -0.56533
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.04160   10.04850  -0.00690   -0.06867
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.96960    9.96300   0.00660    0.06625
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.96680    9.96840  -0.00160   -0.01605
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.84590    9.85710  -0.01120   -0.11362
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.82200    9.81950   0.00250    0.02546
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.81650    9.81850  -0.00200   -0.02037
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.84590    9.85710  -0.01120   -0.11362
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.82200    9.81950   0.00250    0.02546
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.81650    9.81850  -0.00200   -0.02037
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.75270    9.77450  -0.02180   -0.22303
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.71990    9.72880  -0.00890   -0.09148
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.70490    9.71880  -0.01390   -0.14302
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  9.75270    9.77450  -0.02180   -0.22303
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   9.71990    9.72880  -0.00890   -0.09148
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.70490    9.71880  -0.01390   -0.14302
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.07070   10.08150  -0.01080   -0.10713
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92450    7.93230  -0.00780   -0.09833
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.74670   11.75830  -0.01160   -0.09865
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.24000    7.26000  -0.02000   -0.27548
野村精選貨幣市場基金                                             12.08000   12.07990   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.88000    7.86000   0.02000    0.25445
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
野村積極成長基金                                                 12.58000   12.50000   0.08000    0.64000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.46000    9.37000   0.09000    0.96051
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  34.47000   34.14000   0.33000    0.96661
野村鴻利基金                                                     22.76000   22.59000   0.17000    0.75255
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.86030   16.86020   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.28000   20.09000   0.19000    0.94574
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.23000    9.37000  -0.14000   -1.49413
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.80000   13.98000  -0.18000   -1.28755
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.84000   14.88000  -0.04000   -0.26882
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.10850   10.11970  -0.01120   -0.11068
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.26330   13.27790  -0.01460   -0.10996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.41220    9.41200   0.00020    0.00212
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.40560    9.40360   0.00200    0.02127
凱基台商天下基金                                                 13.17000   13.32000  -0.15000   -1.12613
凱基台灣精五門基金                                               20.91000   20.71000   0.20000    0.96572
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.83250   10.82710   0.00540    0.04987
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.62000   13.78000  -0.16000   -1.16110
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.37680   12.50480  -0.12800   -1.02361
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.16000   12.29000  -0.13000   -1.05777
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54480   11.54470   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.48000   27.20000   0.28000    1.02941
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.39000   17.55000  -0.16000   -0.91168
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.66720   16.81400  -0.14680   -0.87308
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.65000    7.67000  -0.02000   -0.26076
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金                                                  27.85000   27.45000   0.40000    1.45719
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.19010    0.19160  -0.00150   -0.78288
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       5.84000    5.89000  -0.05000   -0.84890
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.77000    7.86000  -0.09000   -1.14504
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.89000   34.99000   0.90000    2.57216
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.27050   11.31690  -0.04640   -0.41001
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.42020   10.45620  -0.03600   -0.34429
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.02580   10.05820  -0.03240   -0.32213
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.84780    9.88840  -0.04060   -0.41058
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.03170    9.06300  -0.03130   -0.34536
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.69710    8.72520  -0.02810   -0.32206
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.20690   20.22270  -0.01580   -0.07813
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.35260   11.34980   0.00280    0.02467
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.40470   10.39230   0.01240    0.11932
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.89180   12.91100  -0.01920   -0.14871
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89830    1.89900  -0.00070   -0.03686
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.39670    9.41070  -0.01400   -0.14877
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43170    1.43230  -0.00060   -0.04189
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.77010   11.77290  -0.00280   -0.02378
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71740    1.71630   0.00110    0.06409
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.16210   10.16460  -0.00250   -0.02460
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50160    1.50070   0.00090    0.05997
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.98000   22.92000   0.06000    0.26178
富邦日本東証基金                                                 22.06000   22.08000  -0.02000   -0.09058
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  45.09000   44.92000   0.17000    0.37845
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.47000   49.14000   0.33000    0.67155
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  53.68000   53.42000   0.26000    0.48671
富邦台灣心基金                                                   23.33000   23.05000   0.28000    1.21475
富邦台灣釆吉50基金                                               50.24000   50.01000   0.23000    0.45991
富邦台灣科技指數基金                                             56.49000   56.32000   0.17000    0.30185
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29810    0.29880  -0.00070   -0.23427
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.28000   24.47000  -0.19000   -0.77646
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.68000   13.57000   0.11000    0.81061
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               33.83000   34.41000  -0.58000   -1.68556
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.64220   15.64200   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        39.99130   39.99940  -0.00810   -0.02025
富邦長紅基金                                                     66.84000   65.98000   0.86000    1.30343
富邦科技基金                                                     25.37000   25.07000   0.30000    1.19665
富邦恒生國企ETF基金                                              20.51000   20.33000   0.18000    0.88539
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.98000   14.04000  -0.06000   -0.42735
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            28.25000   27.95000   0.30000    1.07335
富邦高成長基金                                                   25.45000   25.14000   0.31000    1.23309
富邦基金                                                         14.06000   13.92000   0.14000    1.00575
富邦基金I類型                                                    14.06000   13.92000   0.14000    1.00575
富邦深証100基金                                                   9.09000    8.96000   0.13000    1.45089
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.55000   20.59000  -0.04000   -0.19427
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.17780    9.23160  -0.05380   -0.58278
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.65160    9.71420  -0.06260   -0.64442
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.06590    9.11910  -0.05320   -0.58339
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.52420    9.58600  -0.06180   -0.64469
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.91000   20.81000   0.10000    0.48054
富邦精準基金                                                     47.88000   47.52000   0.36000    0.75758
富邦精銳中小基金                                                 11.91000   11.78000   0.13000    1.10357
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.16000   18.94000   0.22000    1.16156
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.59000   22.49000   0.10000    0.44464
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.36000    7.40000  -0.04000   -0.54054
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.27000   16.07000   0.20000    1.24456
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.23740   10.29940  -0.06200   -0.60198
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.16120   10.19510  -0.03390   -0.33251
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.26310   10.30620  -0.04310   -0.41819
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.95870   10.01910  -0.06040   -0.60285
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.84020    9.87310  -0.03290   -0.33323
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          9.92110    9.96270  -0.04160   -0.41756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 31.32000   31.08000   0.24000    0.77220
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.72420    8.71830   0.00590    0.06767
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.26450    9.25750   0.00700    0.07561
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.97580    8.97200   0.00380    0.04235
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.71170    9.70510   0.00660    0.06801
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.72760    9.72020   0.00740    0.07613
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.42640    9.42240   0.00400    0.04245
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.50170    9.49710   0.00460    0.04844
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.49060    8.49410  -0.00350   -0.04121
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.52840    9.53150  -0.00310   -0.03252
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.99570    9.00150  -0.00580   -0.06443
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.54730   10.55150  -0.00420   -0.03980
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.32500   10.32820  -0.00320   -0.03098
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.82130    9.82780  -0.00650   -0.06614
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.12300    9.12850  -0.00550   -0.06025
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.65370    9.65960  -0.00590   -0.06108
富達卓越領航全球組合基金                                         15.45000   15.46000  -0.01000   -0.06468
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.66460    8.66920  -0.00460   -0.05306
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.37810    9.38230  -0.00420   -0.04477
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.04980    9.05690  -0.00710   -0.07839
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.86260    9.86780  -0.00520   -0.05270
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.83430    9.83870  -0.00440   -0.04472
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.52620    9.53360  -0.00740   -0.07762
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.14340    9.15010  -0.00670   -0.07322
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.59920    9.60620  -0.00700   -0.07287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.94000    7.99000  -0.05000   -0.62578
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.67230    9.68080  -0.00850   -0.08780
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.18650    9.18470   0.00180    0.01960
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.78860    8.79080  -0.00220   -0.02503
富蘭克林華美中華基金                                             12.38000   12.56000  -0.18000   -1.43312
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.31000   21.09000   0.22000    1.04315
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.45000   20.31000   0.14000    0.68932
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.86090    7.88060  -0.01970   -0.24998
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         8.97490    9.00770  -0.03280   -0.36413
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.68790    9.68450   0.00340    0.03511
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.22870    9.22960  -0.00090   -0.00975
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.12730    8.16050  -0.03320   -0.40684
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.12820    9.16810  -0.03990   -0.43520
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.93300    9.93830  -0.00530   -0.05333
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.54410   12.55670  -0.01260   -0.10034
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.47000    9.54000  -0.07000   -0.73375
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.40060   13.42230  -0.02170   -0.16167
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.36000   10.43000  -0.07000   -0.67114
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
富蘭克林華美第一富基金                                           40.73000   40.23000   0.50000    1.24285
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30490   10.30480   0.00010    0.00097
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.87920    7.88900  -0.00980   -0.12422
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.72420   10.79770  -0.07350   -0.68070
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.39370    9.46600  -0.07230   -0.76379
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.82190   10.85320  -0.03130   -0.28839
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.72970    6.78380  -0.05410   -0.79749
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.87290    8.93880  -0.06590   -0.73724
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型     9.98270   10.00610  -0.02340   -0.23386
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.35750   10.38670  -0.02920   -0.28113
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復華人民幣貨幣市場基金                                           11.63580   11.63500   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                 38.79370   38.51420   0.27950    0.72571
復華大中華中小策略基金                                            8.81000    8.95000  -0.14000   -1.56425
復華中小精選基金                                                 75.42000   74.41000   1.01000    1.35734
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      8.93000    8.99000  -0.06000   -0.66741
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      7.97000    8.02000  -0.05000   -0.62344
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.34000   11.44000  -0.10000   -0.87413
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
復華台灣智能基金                                                 12.28000   12.19000   0.09000    0.73831
復華全方位基金                                                   31.70000   31.15000   0.55000    1.76565
復華全球平衡基金-美元                                             9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.62000   20.66000  -0.04000   -0.19361
復華全球債券基金                                                 13.47420   13.46610   0.00810    0.06015
復華全球債券組合基金                                             14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
復華有利貨幣市場基金                                             13.43780   13.43770   0.00010    0.00074
復華亞太成長基金                                                 15.46000   15.57000  -0.11000   -0.70649
復華東協世紀基金                                                 12.39000   12.48000  -0.09000   -0.72115
復華南非幣長期收益基金A                                          12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
復華南非幣長期收益基金B                                           8.05000    8.05000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                     20.97000   20.74000   0.23000    1.10897
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.73000    8.80000  -0.07000   -0.79545
復華恒生單日正向二倍基金                                         31.38000   30.84000   0.54000    1.75097
復華神盾基金                                                     26.04550   25.81100   0.23450    0.90853
復華高成長基金                                                   68.81000   67.84000   0.97000    1.42983
復華高益策略組合基金                                             13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
復華貨幣市場基金                                                 14.39880   14.39870   0.00010    0.00069
復華富時台灣高股息低波動基金                                     53.23000   52.95000   0.28000    0.52880
復華復華基金                                                     21.56000   21.25000   0.31000    1.45882
復華華人世紀基金                                                 16.43000   16.68000  -0.25000   -1.49880
復華傳家二號基金                                                 31.13850   30.96680   0.17170    0.55446
復華傳家基金                                                     24.42650   24.17530   0.25120    1.03908
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.88000   14.90000  -0.02000   -0.13423
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.34000   14.36000  -0.02000   -0.13928
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
復華滬深300 A股基金                                              20.70000   20.44000   0.26000    1.27202
復華數位經濟基金                                                 58.36000   57.25000   1.11000    1.93886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             10.91000   11.02000  -0.11000   -0.99819
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24290    9.28560  -0.04270   -0.45985
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.37680    8.40470  -0.02790   -0.33196
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.31490    8.34790  -0.03300   -0.39531
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.54500   11.55080  -0.00580   -0.05021
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.48990   10.47720   0.01270    0.12122
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.53150   10.52530   0.00620    0.05891
景順主流基金                                                     18.19000   17.94000   0.25000    1.39353
景順台灣科技基金                                                 32.02000   31.35000   0.67000    2.13716
景順全球科技基金                                                 23.16000   23.19000  -0.03000   -0.12937
景順全球康健基金                                                 19.53000   19.54000  -0.01000   -0.05118
景順貨幣市場基金                                                 15.93890   15.93870   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     33.54000   33.10000   0.44000    1.32931
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67520    8.68550  -0.01030   -0.11859
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.98550    7.97090   0.01460    0.18317
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.10900   11.12220  -0.01320   -0.11868
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.20430   10.18560   0.01870    0.18359
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.55000    7.57000  -0.02000   -0.26420
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.30130    9.29710   0.00420    0.04518
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.45080    9.45230  -0.00150   -0.01587
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.58420    9.57980   0.00440    0.04593
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.74060    9.74220  -0.00160   -0.01642
華南永昌永昌基金                                                 19.63000   19.48000   0.15000    0.77002
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26530   14.27260  -0.00730   -0.05115
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
華南永昌全球精品基金                                             16.34000   16.37000  -0.03000   -0.18326
華南永昌物聯網精選基金                                           11.89000   11.80000   0.09000    0.76271
華南永昌策略報酬基金                                              9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.20660   16.20640   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.51380   24.40970   0.10410    0.42647
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93870   11.93860   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.19310   10.19270   0.00040    0.00392
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.11380   10.10490   0.00890    0.08808
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.84690    9.84640   0.00050    0.00508
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.74020    9.73170   0.00850    0.08734
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.01010   10.01000   0.00010    0.00100
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.87550    9.86720   0.00830    0.08412
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.76640    9.76640   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.62840    9.62040   0.00800    0.08316
華頓中小型基金                                                   27.00000   26.98000   0.02000    0.07413
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.65840   11.67450  -0.01610   -0.13791
華頓台灣基金                                                     28.50000   28.43000   0.07000    0.24622
華頓平安貨幣市場基金                                             11.52110   11.52090   0.00020    0.00174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.58960    2.60100  -0.01140   -0.43829
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.63590   11.67580  -0.03990   -0.34173
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37890    0.37990  -0.00100   -0.26323
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.34280   11.36290  -0.02010   -0.17689
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.29650   10.34170  -0.04520   -0.43707
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.13220   10.14050  -0.00830   -0.08185
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.12430    9.15380  -0.02950   -0.32227
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.38340   10.38540  -0.00200   -0.01926
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.38920    9.41270  -0.02350   -0.24966
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.48630    2.49120  -0.00490   -0.19669
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.03400    2.04780  -0.01380   -0.67389
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.73680   11.74370  -0.00690   -0.05875
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.48830    9.53360  -0.04530   -0.47516
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36310    0.36330  -0.00020   -0.05505
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.29970    0.30100  -0.00130   -0.43189
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.35000    3.36000  -0.01000   -0.29762
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.03000   15.08000  -0.05000   -0.33156
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.95000   24.71000   0.24000    0.97127
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
匯豐安富基金                                                     26.05000   25.92000   0.13000    0.50154
匯豐成功基金                                                     42.49000   42.24000   0.25000    0.59186
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.56560    2.57330  -0.00770   -0.29923
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.32690    2.34460  -0.01770   -0.75493
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.49380   11.51390  -0.02010   -0.17457
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.83660    7.88980  -0.05320   -0.67429
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37610    0.37660  -0.00050   -0.13277
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33350    0.33540  -0.00190   -0.56649
匯豐金磚動力基金                                                 13.72000   13.83000  -0.11000   -0.79537
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.98140   14.98130   0.00010    0.00067
匯豐新鑽動力基金                                                 10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.20930    5.28520  -0.07590   -1.43609
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.83280    8.88180  -0.04900   -0.55169
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.65000   53.16000   0.49000    0.92175
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.65000   53.16000   0.49000    0.92175
匯豐龍騰電子基金                                                 37.17000   36.81000   0.36000    0.97800
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.16600   12.17160  -0.00560   -0.04601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.13000   19.02000   0.11000    0.57834
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.77000    9.89000  -0.12000   -1.21335
新光中國成長基金(美元)                                            9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.27460   10.28410  -0.00950   -0.09238
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.56850    9.56130   0.00720    0.07530
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.83170    9.82300   0.00870    0.08857
新光台灣富貴基金                                                 23.69000   23.53000   0.16000    0.67998
新光吉星貨幣市場基金                                             15.44560   15.44540   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
新光亞洲精選基金-美金                                            22.20000   22.33000  -0.13000   -0.58218
新光亞洲精選基金-新台幣                                          22.42000   22.54000  -0.12000   -0.53239
新光兩岸優勢基金                                                 11.39000   11.50000  -0.11000   -0.95652
新光店頭基金                                                     26.24000   25.85000   0.39000    1.50870
新光南非幣保本基金                                               11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
新光特選內需收益ETF基金                                          20.80000   20.73000   0.07000    0.33767
新光創新科技基金                                                 15.29000   15.18000   0.11000    0.72464
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.81130    9.80760   0.00370    0.03773
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.07430   10.07110   0.00320    0.03177
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.71740    9.71690   0.00050    0.00515
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.28830    9.28470   0.00360    0.03877
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.54410    9.54110   0.00300    0.03144
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20300    9.20250   0.00050    0.00543
新光澳幣八年期保本基金                                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
新光澳幣十年期保本基金                                           10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
新光澳幣保本基金                                                 11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.79740    9.81130  -0.01390   -0.14167
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.36510    9.37860  -0.01350   -0.14394
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.71070    9.71950  -0.00880   -0.09054
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.33810    9.34660  -0.00850   -0.09094
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.41980    9.42690  -0.00710   -0.07532
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.85660    9.86420  -0.00760   -0.07705
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.76990   13.78760  -0.01770   -0.12838
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.45980    8.47070  -0.01090   -0.12868
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20360   11.20080   0.00280    0.02500
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.99740    9.97970   0.01770    0.17736
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.32970   12.38400  -0.05430   -0.43847
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.27970    9.30030  -0.02060   -0.22150
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
群益大印度基金-人民幣                                            14.24960   14.42280  -0.17320   -1.20088
群益大印度基金-美元                                              13.49440   13.62870  -0.13430   -0.98542
群益大印度基金-新臺幣                                            12.74000   12.88000  -0.14000   -1.08696
群益中小型股基金                                                 46.08000   45.66000   0.42000    0.91984
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.74550    9.76230  -0.01680   -0.17209
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.11050    9.10630   0.00420    0.04612
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.50910    8.51050  -0.00140   -0.01645
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.58580    8.60060  -0.01480   -0.17208
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.02580    8.02220   0.00360    0.04488
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.49670    7.49790  -0.00120   -0.01600
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.93360   10.95770  -0.02410   -0.21994
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.60520   10.62350  -0.01830   -0.17226
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.80860    9.81950  -0.01090   -0.11100
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.44710    8.47740  -0.03030   -0.35742
群益中國新機會基金N-美元                                          7.81020    7.82120  -0.01100   -0.14064
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        8.31000    8.33000  -0.02000   -0.24010
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.49130    7.51820  -0.02690   -0.35780
群益中國新機會基金-美元                                           8.35100    8.36270  -0.01170   -0.13991
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.93000    7.95000  -0.02000   -0.25157
群益平衡王基金                                                   19.33330   19.22510   0.10820    0.56281
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.33000    8.37000  -0.04000   -0.47790
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.02000    6.04000  -0.02000   -0.33113
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.08740   10.08780  -0.00040   -0.00397
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.30410    7.30440  -0.00030   -0.00411
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
群益印度中小基金N-美元                                            9.95520   10.05310  -0.09790   -0.97383
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
群益印度中小基金-人民幣                                          15.94380   16.13570  -0.19190   -1.18929
群益印度中小基金-美元                                            14.23860   14.37870  -0.14010   -0.97436
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.39000   16.57000  -0.18000   -1.08630
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
群益多重資產組合基金                                             15.58000   15.61000  -0.03000   -0.19218
群益安家基金                                                     26.02520   25.84340   0.18180    0.70347
群益安穩貨幣市場基金                                             16.08650   16.08630   0.00020    0.00124
群益亞太中小基金                                                 11.92000   12.16000  -0.24000   -1.97368
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.38000   16.47000  -0.09000   -0.54645
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.72590    9.72620  -0.00030   -0.00308
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.46950    7.46970  -0.00020   -0.00268
群益店頭市場基金                                                102.38000  100.91000   1.47000    1.45674
群益東方盛世基金                                                  9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
群益東協成長基金-人民幣                                          12.98680   13.08380  -0.09700   -0.74137
群益東協成長基金-美元                                            11.47830   11.53880  -0.06050   -0.52432
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
群益長安基金                                                     28.79000   28.50000   0.29000    1.01754
群益真善美基金                                                   16.84800   16.76940   0.07860    0.46871
群益馬拉松基金                                                  123.92000  122.92000   1.00000    0.81354
群益深証中小板基金                                               12.25000   12.05000   0.20000    1.65975
群益創新科技基金                                                 33.22000   32.78000   0.44000    1.34228
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.16070    9.20350  -0.04280   -0.46504
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.48920    8.51040  -0.02120   -0.24911
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.97590   10.02250  -0.04660   -0.46495
群益華夏盛世基金-美元                                             9.36070    9.38390  -0.02320   -0.24723
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.37000   15.42000  -0.05000   -0.32425
群益奧斯卡基金                                                   27.72000   27.46000   0.26000    0.94683
群益新興金鑽基金-美元                                            11.43810   11.54690  -0.10880   -0.94224
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.70000    8.79000  -0.09000   -1.02389
群益葛萊美基金                                                   24.09000   23.87000   0.22000    0.92166
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.03000    8.08000  -0.05000   -0.61881
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.31000   14.13000   0.18000    1.27389
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.97020   11.97590  -0.00570   -0.04760
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.30530   11.30970  -0.00440   -0.03890
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.25340   11.25160   0.00180    0.01600
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.72540    8.72950  -0.00410   -0.04697
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.12720    9.13080  -0.00360   -0.03943
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.75310    8.75170   0.00140    0.01600
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.13980   10.14380  -0.00400   -0.03943
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.53000   29.37000   0.16000    0.54477
德信中國精選成長基金                                             10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
德信台灣主流中小基金                                             19.25000   19.08000   0.17000    0.89099
德信新興股票組合基金                                             10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
德信萬保貨幣市場基金                                             11.93440   11.93420   0.00020    0.00168
德信數位時代基金                                                 28.34000   28.21000   0.13000    0.46083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.66300   11.66290   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.02000   15.88000   0.14000    0.88161
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.38160   10.44590  -0.06430   -0.61555
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.91840   14.93560  -0.01720   -0.11516
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.11100    8.15400  -0.04300   -0.52735
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.98420   11.03560  -0.05140   -0.46577
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.35000   11.34610   0.00390    0.03437
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.06930   13.07300  -0.00370   -0.02830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.37000   18.37000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                     23.68000   23.30000   0.38000    1.63090
摩根中國A股基金                                                  12.84000   12.91000  -0.07000   -0.54222
摩根中國A股基金(美元)                                            10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
摩根中國亮點基金                                                 12.84000   12.96000  -0.12000   -0.92593
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.94360   10.97470  -0.03110   -0.28338
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.11560   12.14350  -0.02790   -0.22975
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.29500    9.31760  -0.02260   -0.24255
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.28160   12.31660  -0.03500   -0.28417
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.08360   14.11590  -0.03230   -0.22882
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.71000   20.42000   0.29000    1.42018
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.71000   20.42000   0.29000    1.42018
摩根台灣增長基金                                                 52.40000   51.92000   0.48000    0.92450
摩根平衡基金                                                     28.85000   28.69000   0.16000    0.55769
摩根全球平衡基金                                                 15.01950   15.08050  -0.06100   -0.40450
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.73360    9.73770  -0.00410   -0.04210
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.71360   10.71580  -0.00220   -0.02053
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.12430   10.12670  -0.00240   -0.02370
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.41880   11.42310  -0.00430   -0.03764
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.02930   10.03160  -0.00230   -0.02293
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.61710   10.66320  -0.04610   -0.43233
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.57970   13.63860  -0.05890   -0.43186
摩根亞洲基金                                                     56.69000   57.11000  -0.42000   -0.73542
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.45540    8.46600  -0.01060   -0.12521
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.84380    9.85500  -0.01120   -0.11365
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.72030    8.72910  -0.00880   -0.10081
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.25650   12.27200  -0.01550   -0.12630
摩根東方內需機會基金                                             17.96000   18.09000  -0.13000   -0.71863
摩根東方科技基金                                                 34.53000   34.75000  -0.22000   -0.63309
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.53000   11.61000  -0.08000   -0.68906
摩根金龍收成基金                                                 21.19000   21.38000  -0.19000   -0.88868
摩根第一貨幣市場基金                                             15.08020   15.08010   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.90000   14.98000  -0.08000   -0.53405
摩根新金磚五國基金                                               10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
摩根新絲路基金                                                    9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
摩根新興35基金                                                   12.98000   13.08000  -0.10000   -0.76453
摩根新興日本基金                                                 24.63000   24.90000  -0.27000   -1.08434
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.20170    7.22240  -0.02070   -0.28661
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.41100    9.43740  -0.02640   -0.27974
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.17630    9.20070  -0.02440   -0.26520
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.36600   10.39470  -0.02870   -0.27610
摩根新興科技基金                                                 57.26000   56.30000   0.96000    1.70515
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.34220    8.34570  -0.00350   -0.04194
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.57160   10.57610  -0.00450   -0.04255
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.42960    8.46500  -0.03540   -0.41819
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.16780    9.20310  -0.03530   -0.38357
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.63290    8.66470  -0.03180   -0.36701
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.66900    9.70950  -0.04050   -0.41712
摩根龍揚基金                                                     31.65000   31.94000  -0.29000   -0.90795
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31200    9.31720  -0.00520   -0.05581
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24010   11.24630  -0.00620   -0.05513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.80480   11.80440   0.00040    0.00339
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.07540   11.07820  -0.00280   -0.02527
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.53400   10.53360   0.00040    0.00380
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63400    8.63620  -0.00220   -0.02547
聯邦中國龍基金                                                   24.76000   24.55000   0.21000    0.85540
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.77770   11.77980  -0.00210   -0.01783
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.03740   11.03700   0.00040    0.00362
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.01250   10.01670  -0.00420   -0.04193
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.23040   10.23210  -0.00170   -0.01661
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.64570    9.64530   0.00040    0.00415
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.74420    8.74790  -0.00370   -0.04230
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.30060   23.12010   0.18050    0.78071
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.70470    9.72320  -0.01850   -0.19027
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.98010   10.00550  -0.02540   -0.25386
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.70470    9.72320  -0.01850   -0.19027
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.98010   10.00550  -0.02540   -0.25386
聯邦貨幣市場基金                                                 13.16470   13.16460   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 12.54000   12.43000   0.11000    0.88496
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.04870   16.05870  -0.01000   -0.06227
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.57060   12.67600  -0.10540   -0.83149
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.16170   12.26100  -0.09930   -0.80989
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.67150   11.76680  -0.09530   -0.80991
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.51000   37.23000   0.28000    0.75208
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.30000    9.39000  -0.09000   -0.95847
聯博貨幣市場基金                                                 14.99750   14.99730   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.34650   10.33660   0.00990    0.09578
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.55940   13.54210   0.01730    0.12775
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.44290    7.43580   0.00710    0.09548
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.89000   13.89000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.96000   13.96000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.34000   23.08000   0.26000    1.12652
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.34000   11.50000  -0.16000   -1.39130
瀚亞中國基金-新台幣                                              11.92000   12.06000  -0.14000   -1.16086
瀚亞巴西基金                                                      4.20000    4.22000  -0.02000   -0.47393
瀚亞外銷基金                                                     44.60000   44.12000   0.48000    1.08794
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.52000   11.56000  -0.04000   -0.34602
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                           9.89630    9.88350   0.01280    0.12951
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.89230    9.89940  -0.00710   -0.07172
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.86540    9.84660   0.01880    0.19093
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.89630    9.88350   0.01280    0.12951
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.56000   14.69000  -0.13000   -0.88496
瀚亞印度基金-美元                                                13.82000   13.91000  -0.09000   -0.64702
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.54000   30.76000  -0.22000   -0.71521
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.09000   12.15000  -0.06000   -0.49383
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.92000   12.04000  -0.12000   -0.99668
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.76000   10.83000  -0.07000   -0.64635
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.11000   15.23000  -0.12000   -0.78792
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.51000    9.61000  -0.10000   -1.04058
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.80000   11.86000  -0.06000   -0.50590
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.61150   14.62640  -0.01490   -0.10187
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.91600   10.94900  -0.03300   -0.30140
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.80660   10.81060  -0.00400   -0.03700
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.72530   12.73820  -0.01290   -0.10127
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.37000   20.45000  -0.08000   -0.39120
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.56430   13.56410   0.00020    0.00147
瀚亞高科技基金                                                   61.60000   60.63000   0.97000    1.59987
瀚亞理財通基金                                                   28.44000   28.16000   0.28000    0.99432
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
瀚亞菁華基金                                                     24.54000   24.25000   0.29000    1.19588
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.94940   12.95720  -0.00780   -0.06020
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.13320    9.13870  -0.00550   -0.06018
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.46480   10.51410  -0.04930   -0.46889
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.26110   11.22720   0.03390    0.30195
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.35800   10.38290  -0.02490   -0.23982
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.74710    9.77660  -0.02950   -0.30174
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.08950   10.07010   0.01940    0.19265
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.34680    8.38600  -0.03920   -0.46745
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.63110    8.60520   0.02590    0.30098
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.88560    8.90690  -0.02130   -0.23914
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.24780    8.27270  -0.02490   -0.30099
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.98470    7.96920   0.01550    0.19450
瀚亞電通網基金                                                   15.83000   15.68000   0.15000    0.95663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.65010   13.66450  -0.01440   -0.10538
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.42040   10.44360  -0.02320   -0.22215
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.91350    9.91920  -0.00570   -0.05746
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.46940   11.48150  -0.01210   -0.10539
瀚亞歐洲基金                                                     11.68000   11.74000  -0.06000   -0.51107
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