[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/04 107/09/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.55490 10.55230 0.00260 0.02464 大華銀多元特別收益平衡基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85210 9.86310 -0.01100 -0.11153 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85400 9.86500 -0.01100 -0.11151 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81990 9.81800 0.00190 0.01935 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.82010 9.81820 0.00190 0.01935 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.16480 9.16360 0.00120 0.01310 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.43700 9.43310 0.00390 0.04134 中國信託台灣活力基金 14.80000 14.69000 0.11000 0.74881 中國信託台灣優勢基金 17.62000 17.42000 0.20000 1.14811 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.14450 11.15970 -0.01520 -0.13620 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03000 10.04370 -0.01370 -0.13640 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98740 10.98730 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.45560 9.45680 -0.00120 -0.01269 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.10440 9.10560 -0.00120 -0.01318 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.59940 9.59700 0.00240 0.02501 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.23760 9.23520 0.00240 0.02599 中國信託精穩基金 18.45780 18.45890 -0.00110 -0.00596 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 64.72000 63.79000 0.93000 1.45791 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.03000 18.06000 -0.03000 -0.16611 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41380 11.41110 0.00270 0.02366 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54960 10.53830 0.01130 0.10723 元大上證50基金 28.50000 28.12000 0.38000 1.35135 元大大中華TMT基金-人民幣 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 元大大中華TMT基金-新台幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.48000 13.58000 -0.10000 -0.73638 元大大中華價值指數基金-美元 12.71100 12.78200 -0.07100 -0.55547 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.08800 17.19400 -0.10600 -0.61649 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.32100 10.36700 -0.04600 -0.44372 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.95000 9.98600 -0.03600 -0.36050 元大中國平衡基金-人民幣 2.93000 2.94000 -0.01000 -0.34014 元大中國平衡基金-新台幣 13.11000 13.18000 -0.07000 -0.53111 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.58350 45.48040 0.10310 0.22669 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47330 10.48620 -0.01290 -0.12302 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69850 9.71040 -0.01190 -0.12255 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65790 9.66180 -0.00390 -0.04037 元大巴西指數基金 5.10100 5.26600 -0.16500 -3.13331 元大巴菲特基金 28.97000 28.65000 0.32000 1.11693 元大日經225基金 28.50000 28.53000 -0.03000 -0.10515 元大台商收成基金 24.74000 24.64000 0.10000 0.40584 元大台灣50單日反向1倍基金 11.97000 12.04000 -0.07000 -0.58140 元大台灣50單日正向2倍基金 40.96000 40.52000 0.44000 1.08588 元大台灣中型100基金 33.94000 33.76000 0.18000 0.53318 元大台灣加權股價指數基金 26.09000 25.95400 0.13600 0.52400 元大台灣卓越50基金 87.11000 86.71000 0.40000 0.46131 元大台灣金融基金 18.40000 18.33000 0.07000 0.38189 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.58000 32.48000 0.10000 0.30788 元大台灣高股息基金 27.70000 27.61000 0.09000 0.32597 元大台灣電子科技基金 37.62000 37.42000 0.20000 0.53447 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.61000 6.64000 -0.03000 -0.45181 元大全球新興市場精選組合基金 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577 元大印尼指數基金 8.45500 8.58100 -0.12600 -1.46836 元大印度指數基金 10.27500 10.42900 -0.15400 -1.47665 元大印度基金 12.90000 13.07000 -0.17000 -1.30069 元大多多基金 19.55000 19.34000 0.21000 1.08583 元大多福基金 57.02000 56.31000 0.71000 1.26088 元大亞太成長基金 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.54940 8.57610 -0.02670 -0.31133 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.04010 7.06210 -0.02200 -0.31152 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.48600 9.51200 -0.02600 -0.27334 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10000 10.15800 -0.05800 -0.57098 元大卓越基金 49.48000 48.89000 0.59000 1.20679 元大店頭基金 9.16000 9.04000 0.12000 1.32743 元大泛歐成長基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27220 10.27000 0.00220 0.02142 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58620 9.57330 0.01290 0.13475 元大高科技基金 20.36000 20.12000 0.24000 1.19284 元大得利貨幣市場基金 16.25570 16.25550 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98340 11.98330 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.31000 13.03000 0.28000 2.14889 元大華夏中小基金 7.22000 7.31000 -0.09000 -1.23119 元大新中國基金-人民幣 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 元大新中國基金-美元 8.98600 9.01700 -0.03100 -0.34380 元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 元大新主流基金 27.30000 27.00000 0.30000 1.11111 元大新東協平衡基金-美元 9.37000 9.39400 -0.02400 -0.25548 元大新東協平衡基金-新台幣 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.90660 10.06730 -0.16070 -1.59626 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.23790 9.37410 -0.13620 -1.45294 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.87850 10.03040 -0.15190 -1.51440 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.60250 8.73470 -0.13220 -1.51350 元大新興亞洲基金 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.83210 8.87600 -0.04390 -0.49459 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.61250 8.65530 -0.04280 -0.49449 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.03870 9.08920 -0.05050 -0.55560 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.81350 8.86280 -0.04930 -0.55626 元大萬泰貨幣市場基金 15.10320 15.10300 0.00020 0.00132 元大經貿基金 40.03000 39.59000 0.44000 1.11139 元大滬深300單日反向1倍基金 15.64000 15.82000 -0.18000 -1.13780 元大滬深300單日正向2倍基金 13.61000 13.26000 0.35000 2.63952 元大摩臺基金 40.27000 40.07000 0.20000 0.49913 元大標智滬深300基金 16.06000 15.85000 0.21000 1.32492 元大歐洲50基金 24.39000 24.39000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39320 9.40680 -0.01360 -0.14458 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18560 10.18520 0.00040 0.00393 元大績效基金 56.53000 55.93000 0.60000 1.07277 元大韓國KOSPI200基金 22.67000 22.62000 0.05000 0.22104 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.61000 15.46000 0.15000 0.97025 日盛上選基金 34.23000 33.96000 0.27000 0.79505 日盛小而美基金 19.16000 18.95000 0.21000 1.10818 日盛中國內需動力基金 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65680 11.65600 0.00080 0.00686 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76530 9.76460 0.00070 0.00717 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67760 11.67350 0.00410 0.03512 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.77710 9.77370 0.00340 0.03479 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59690 10.59710 -0.00020 -0.00189 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85680 8.85700 -0.00020 -0.00226 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 日盛日盛基金 13.95000 13.85000 0.10000 0.72202 日盛目標收益組合基金(美元) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41570 2.41950 -0.00380 -0.15706 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67620 1.67890 -0.00270 -0.16082 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36540 0.36570 -0.00030 -0.08203 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25440 0.25460 -0.00020 -0.07855 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.13680 12.15020 -0.01340 -0.11029 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.31110 8.32020 -0.00910 -0.10937 日盛亞洲機會基金 6.94000 7.04000 -0.10000 -1.42045 日盛首選基金 17.73000 17.56000 0.17000 0.96811 日盛高科技基金 18.61000 18.45000 0.16000 0.86721 日盛貨幣市場基金 14.77120 14.77100 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.67000 40.38000 0.29000 0.71818 日盛精選五虎基金 38.59000 38.18000 0.41000 1.07386 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48600 13.48580 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.96000 31.68000 0.28000 0.88384 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.42000 17.53000 -0.11000 -0.62750 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.42000 23.14000 0.28000 1.21003 台新大眾貨幣市場基金 14.16280 14.16260 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.42080 10.42960 -0.00880 -0.08438 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55290 10.54520 0.00770 0.07302 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09150 10.09050 0.00100 0.00991 台新中國通基金 45.04000 44.52000 0.52000 1.16801 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47350 0.47500 -0.00150 -0.31579 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.51900 14.57300 -0.05400 -0.37055 台新中國精選中小基金-美元 0.33070 0.33530 -0.00460 -1.37191 台新中國精選中小基金-新台幣 10.16000 10.31000 -0.15000 -1.45490 台新主流基金 24.29000 24.04000 0.25000 1.03993 台新台灣中小基金 35.44000 35.05000 0.39000 1.11270 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03200 10.03440 -0.00240 -0.02392 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.35100 9.36370 -0.01270 -0.13563 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.47020 10.48440 -0.01420 -0.13544 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.48150 10.48880 -0.00730 -0.06960 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31230 11.32020 -0.00790 -0.06979 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 台新印度基金 16.07000 16.30000 -0.23000 -1.41104 台新亞美短期債券基金 10.92160 10.92800 -0.00640 -0.05857 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55050 8.55960 -0.00910 -0.10631 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28430 0.28440 -0.00010 -0.03516 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.88210 11.89480 -0.01270 -0.10677 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38950 0.38970 -0.00020 -0.05132 台新真吉利貨幣市場基金 11.09170 11.09160 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.10660 30.05980 0.04680 0.15569 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.29230 8.30990 -0.01760 -0.21180 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44190 8.46510 -0.02320 -0.27407 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.91500 8.93380 -0.01880 -0.21044 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08340 9.10830 -0.02490 -0.27338 台新新興市場債券基金(A類型) 10.21150 10.23790 -0.02640 -0.25787 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32790 0.32850 -0.00060 -0.18265 台新新興市場債券基金(B類型) 7.61490 7.63450 -0.01960 -0.25673 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25750 0.25800 -0.00050 -0.19380 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.35000 -0.02000 -0.37383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82460 11.83270 -0.00810 -0.06845 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54940 9.55590 -0.00650 -0.06802 未來資產亞洲新富基金 20.27000 20.40000 -0.13000 -0.63725 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56730 12.56710 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.40000 12.26000 0.14000 1.14192 未來資產新興市場債券基金A 8.70600 8.71080 -0.00480 -0.05510 未來資產新興市場債券基金B 6.61900 6.62260 -0.00360 -0.05436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.10770 11.10540 0.00230 0.02071 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91730 9.90150 0.01580 0.15957 永豐中小基金 54.51000 54.14000 0.37000 0.68341 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.75000 4.84000 -0.09000 -1.85950 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.37000 21.75000 -0.38000 -1.74713 永豐主流品牌基金 18.47000 18.58000 -0.11000 -0.59203 永豐永豐基金 37.73000 37.17000 0.56000 1.50659 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.90490 9.91040 -0.00550 -0.05550 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.97350 9.97900 -0.00550 -0.05512 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.85080 9.85850 -0.00770 -0.07811 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.92040 9.92820 -0.00780 -0.07856 永豐亞洲民生消費基金 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 永豐南非幣2021保本基金 12.92080 12.93090 -0.01010 -0.07811 永豐高科技基金 25.15000 24.98000 0.17000 0.68054 永豐貨幣市場基金 13.88390 13.88380 0.00010 0.00072 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00750 7.01530 -0.00780 -0.11119 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.79280 10.80470 -0.01190 -0.11014 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903 永豐臺灣加權ETF基金 56.99000 56.68000 0.31000 0.54693 永豐領航科技基金 41.61000 41.13000 0.48000 1.16703 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.42000 11.51000 -0.09000 -0.78193 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 永豐趨勢平衡基金 45.83000 45.29000 0.54000 1.19232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.58170 11.58070 0.00100 0.00864 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 兆豐國際中小基金 16.21000 16.10000 0.11000 0.68323 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.80000 13.94000 -0.14000 -1.00430 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.30000 18.51000 -0.21000 -1.13452 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.20000 18.40000 -0.20000 -1.08696 兆豐國際生命科學基金 16.90000 16.91000 -0.01000 -0.05914 兆豐國際全球基金 32.52000 32.53000 -0.01000 -0.03074 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27740 10.27520 0.00220 0.02141 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04100 10.02750 0.01350 0.13463 兆豐國際國民基金 22.77000 22.46000 0.31000 1.38023 兆豐國際第一基金 13.45000 13.35000 0.10000 0.74906 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96840 9.97160 -0.00320 -0.03209 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90780 7.91040 -0.00260 -0.03287 兆豐國際萬全基金 20.91000 20.79000 0.12000 0.57720 兆豐國際電子基金 25.96000 25.68000 0.28000 1.09034 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.11000 22.93000 0.18000 0.78500 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.09000 16.18000 -0.09000 -0.55624 兆豐國際豐台灣基金 33.59000 33.44000 0.15000 0.44856 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50360 12.50350 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 合庫全球新興市場基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 合庫貨幣市場基金 10.13070 10.13060 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.36360 9.37130 -0.00770 -0.08217 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.61910 9.62790 -0.00880 -0.09140 合庫新興多重收益基金A類型 9.91420 9.92660 -0.01240 -0.12492 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.32720 11.34140 -0.01420 -0.12521 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.46780 13.47140 -0.00360 -0.02672 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.70360 8.71150 -0.00790 -0.09068 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.36310 9.37160 -0.00850 -0.09070 合庫新興多重收益基金B類型 7.79550 7.80530 -0.00980 -0.12556 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67410 8.68520 -0.01110 -0.12780 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.05250 10.05520 -0.00270 -0.02685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98450 10.98400 0.00050 0.00455 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97140 9.94770 0.02370 0.23825 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78460 9.76730 0.01730 0.17712 安聯中國東協基金 15.48000 15.58000 -0.10000 -0.64185 安聯中國策略基金 13.51000 13.60000 -0.09000 -0.66176 安聯中華新思路基金-人民幣 13.48000 13.68000 -0.20000 -1.46199 安聯中華新思路基金-美元 12.62000 12.78000 -0.16000 -1.25196 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.80000 11.96000 -0.16000 -1.33779 安聯台灣大壩基金 29.02000 28.85000 0.17000 0.58925 安聯台灣科技基金 47.86000 47.63000 0.23000 0.48289 安聯台灣貨幣市場基金 12.49270 12.49260 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.12000 31.91000 0.21000 0.65810 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04350 12.05110 -0.00760 -0.06306 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96750 10.97040 -0.00290 -0.02643 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63310 10.63700 -0.00390 -0.03666 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.87690 8.88060 -0.00370 -0.04166 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.67580 8.67810 -0.00230 -0.02650 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.38610 8.38910 -0.00300 -0.03576 安聯全球計量平衡基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01750 12.01880 -0.00130 -0.01082 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.39870 10.39990 -0.00120 -0.01154 安聯全球新興市場基金 17.50000 17.66000 -0.16000 -0.90600 安聯亞洲動態策略基金 22.83000 23.08000 -0.25000 -1.08319 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.07460 10.07030 0.00430 0.04270 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.83010 9.82600 0.00410 0.04173 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.62600 83.53790 0.08810 0.10546 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.44090 12.42090 0.02000 0.16102 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.35550 65.53270 -0.17720 -0.27040 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.64160 9.66220 -0.02060 -0.21320 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58310 2.58210 0.00100 0.03873 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50690 10.49340 0.01350 0.12865 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19780 2.19980 -0.00200 -0.09092 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71930 8.70840 0.01090 0.12517 宏利台灣動力基金 32.36000 32.08000 0.28000 0.87282 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.23850 10.24600 -0.00750 -0.07320 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99640 10.00850 -0.01210 -0.12090 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.02910 8.06510 -0.03600 -0.44637 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.98620 8.02530 -0.03910 -0.48721 宏利全球債券組合基金 13.02500 13.03690 -0.01190 -0.09128 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77190 2.77310 -0.00120 -0.04327 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68050 11.68780 -0.00730 -0.06246 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.64080 8.66780 -0.02700 -0.31150 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41450 2.42850 -0.01400 -0.57649 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84850 10.88850 -0.04000 -0.36736 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74100 3.81230 -0.07130 -1.87026 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60420 0.61590 -0.01170 -1.89966 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.49000 17.83000 -0.34000 -1.90690 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71310 2.71420 -0.00110 -0.04053 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39380 0.39390 -0.00010 -0.02539 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.94990 11.95690 -0.00700 -0.05854 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89750 0.89760 -0.00010 -0.01114 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.22870 7.26940 -0.04070 -0.55988 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99820 2.01070 -0.01250 -0.62167 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28770 0.28930 -0.00160 -0.55306 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.85330 8.91200 -0.05870 -0.65866 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32340 0.32550 -0.00210 -0.64516 宏利萬利貨幣市場基金 13.64250 13.64240 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.61000 2.63000 -0.02000 -0.76046 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.84000 11.96000 -0.12000 -1.00334 宏利臺灣股息收益基金 28.13000 27.91000 0.22000 0.78825 宏利澳幣保本基金 12.17830 12.17500 0.00330 0.02710 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.56000 11.64000 -0.08000 -0.68729 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841 貝萊德新台幣基金 12.93450 12.93440 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.82000 26.65000 0.17000 0.63790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22700 11.22390 0.00310 0.02762 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89070 9.88010 0.01060 0.10729 保德信大中華基金-人民幣 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 保德信大中華基金-美元 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 保德信大中華基金-新台幣 28.36000 28.47000 -0.11000 -0.38637 保德信中小型股基金 46.42000 45.79000 0.63000 1.37585 保德信中國中小基金-人民幣 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988 保德信中國中小基金-美元 8.80000 8.70000 0.10000 1.14943 保德信中國中小基金-新臺幣 8.46000 8.37000 0.09000 1.07527 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.18520 9.19100 -0.00580 -0.06311 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.24550 9.25320 -0.00770 -0.08321 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.31240 9.31920 -0.00680 -0.07297 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.05360 10.06080 -0.00720 -0.07156 保德信中國品牌基金-人民幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 保德信中國品牌基金-美元 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 保德信台商全方位基金 36.19000 35.79000 0.40000 1.11763 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79040 9.79300 -0.00260 -0.02655 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60510 10.60810 -0.00300 -0.02828 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25560 9.26390 -0.00830 -0.08960 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.01120 10.02020 -0.00900 -0.08982 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.18310 8.18880 -0.00570 -0.06961 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79160 10.79910 -0.00750 -0.06945 保德信亞太基金 21.50000 21.66000 -0.16000 -0.73869 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50120 8.50330 -0.00210 -0.02470 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26380 11.26660 -0.00280 -0.02485 保德信店頭市場基金 33.63000 33.10000 0.53000 1.60121 保德信拉丁美洲基金 6.40000 6.44000 -0.04000 -0.62112 保德信金平衡基金 30.45000 30.34000 0.11000 0.36256 保德信金滿意基金 43.87000 43.55000 0.32000 0.73479 保德信科技島基金 26.87000 26.69000 0.18000 0.67441 保德信高成長基金 95.72000 95.17000 0.55000 0.57791 保德信第一基金 26.80000 26.52000 0.28000 1.05581 保德信貨幣市場基金 15.77010 15.76990 0.00020 0.00127 保德信新世紀基金 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.97670 7.98230 -0.00560 -0.07016 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78460 10.79220 -0.00760 -0.07042 保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 保德信瑞騰基金 15.54670 15.54660 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95130 1.95750 -0.00620 -0.31673 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65700 2.66540 -0.00840 -0.31515 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29420 0.29470 -0.00050 -0.16966 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43480 0.43550 -0.00070 -0.16073 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41320 8.42750 -0.01430 -0.16968 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.66800 11.68950 -0.02150 -0.18393 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.48070 9.50090 -0.02020 -0.21261 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60170 11.62680 -0.02510 -0.21588 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.60470 8.61060 -0.00590 -0.06852 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.55270 10.56000 -0.00730 -0.06913 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64980 11.64980 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 20.14000 19.90000 0.24000 1.20603 施羅德樂活中小基金-I類型 4595.090004540.97000 54.12000 1.19182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.18150 10.20190 -0.02040 -0.19996 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.18180 11.20030 -0.01850 -0.16517 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.43900 10.45460 -0.01560 -0.14922 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03120 9.07530 -0.04410 -0.48593 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.43400 9.48930 -0.05530 -0.58276 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.26430 9.30420 -0.03990 -0.42884 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.35260 10.40140 -0.04880 -0.46917 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.88020 10.93780 -0.05760 -0.52661 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.83950 10.88430 -0.04480 -0.41160 柏瑞五國金勢力建設基金 6.22000 6.24000 -0.02000 -0.32051 柏瑞巨人基金 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65510 13.65500 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.16000 16.22000 -0.06000 -0.36991 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68700 10.69090 -0.00390 -0.03648 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87030 11.87250 -0.00220 -0.01853 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.28440 11.28480 -0.00040 -0.00354 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.01910 9.07440 -0.05530 -0.60941 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69920 9.76700 -0.06780 -0.69417 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57940 9.63470 -0.05530 -0.57397 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39910 10.40290 -0.00380 -0.03653 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.05270 11.05470 -0.00200 -0.01809 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90200 10.90240 -0.00040 -0.00367 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.01930 9.07460 -0.05530 -0.60939 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69960 9.76740 -0.06780 -0.69415 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.57980 9.63520 -0.05540 -0.57498 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.05000 13.15000 -0.10000 -0.76046 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.94000 14.04000 -0.10000 -0.71225 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.58000 8.67000 -0.09000 -1.03806 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.54000 9.65000 -0.11000 -1.13990 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.42000 11.56000 -0.14000 -1.21107 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.67000 11.79000 -0.12000 -1.01781 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.97000 13.07000 -0.10000 -0.76511 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.11000 13.22000 -0.11000 -0.83207 柏瑞拉丁美洲基金 8.76000 8.94000 -0.18000 -2.01342 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.28130 11.30120 -0.01990 -0.17609 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.94530 10.96210 -0.01680 -0.15326 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.08470 10.09890 -0.01420 -0.14061 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.23180 8.28330 -0.05150 -0.62173 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.24800 9.31620 -0.06820 -0.73206 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.28880 9.34400 -0.05520 -0.59075 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.52880 10.54490 -0.01610 -0.15268 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90700 9.92450 -0.01750 -0.17633 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.06820 10.08250 -0.01430 -0.14183 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.58090 9.65160 -0.07070 -0.73252 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.89440 8.95010 -0.05570 -0.62234 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.81260 8.89550 -0.08290 -0.93193 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.31280 9.36790 -0.05510 -0.58818 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.46380 11.48160 -0.01780 -0.15503 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.94460 10.95820 -0.01360 -0.12411 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.39880 10.41090 -0.01210 -0.11622 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.79700 6.84560 -0.04860 -0.70995 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.49730 8.56390 -0.06660 -0.77768 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.09060 9.15110 -0.06050 -0.66112 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.85450 9.86980 -0.01530 -0.15502 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.41540 10.42740 -0.01200 -0.11508 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.19680 9.26830 -0.07150 -0.77145 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.66810 8.72960 -0.06150 -0.70450 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.28430 9.34600 -0.06170 -0.66018 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23400 11.23890 -0.00490 -0.04360 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80590 11.80850 -0.00260 -0.02202 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83610 10.83740 -0.00130 -0.01200 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14580 9.18980 -0.04400 -0.47879 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66860 9.72190 -0.05330 -0.54825 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.67620 9.71730 -0.04110 -0.42296 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12770 11.13020 -0.00250 -0.02246 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02320 10.02760 -0.00440 -0.04388 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32520 10.32640 -0.00120 -0.01162 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.53000 9.55820 -0.02820 -0.29503 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30010 9.34430 -0.04420 -0.47302 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.88970 9.94300 -0.05330 -0.53606 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.43670 9.47780 -0.04110 -0.43364 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.25000 18.30000 -0.05000 -0.27322 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.17000 17.25000 -0.08000 -0.46377 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83470 12.84280 -0.00810 -0.06307 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.80070 10.81630 -0.01560 -0.14423 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.71510 11.73550 -0.02040 -0.17383 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.39060 12.40260 -0.01200 -0.09675 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24960 11.26460 -0.01500 -0.13316 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.78640 9.83860 -0.05220 -0.53056 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.30090 10.37180 -0.07090 -0.68358 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.24380 10.32630 -0.08250 -0.79893 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21860 10.27020 -0.05160 -0.50242 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.92680 9.97920 -0.05240 -0.52509 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09680 10.16740 -0.07060 -0.69438 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.88060 11.89210 -0.01150 -0.09670 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15950 10.21110 -0.05160 -0.50533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.35000 14.53000 -0.18000 -1.23882 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.96000 25.33000 0.63000 2.48717 國泰大中華基金 20.45000 20.23000 0.22000 1.08749 國泰小龍基金 15.81000 15.65000 0.16000 1.02236 國泰中小成長基金 44.05000 43.50000 0.55000 1.26437 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.09400 4.12190 -0.02790 -0.67687 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.40000 18.51000 -0.11000 -0.59427 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69350 0.69710 -0.00360 -0.51643 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65440 0.65790 -0.00350 -0.53200 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18950 2.19180 -0.00230 -0.10494 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65020 9.65080 -0.00060 -0.00622 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19300 8.19350 -0.00050 -0.00610 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31590 0.31580 0.00010 0.03167 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.51470 11.51170 0.00300 0.02606 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68060 1.67780 0.00280 0.16689 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.97280 9.98190 -0.00910 -0.09117 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32980 0.32990 -0.00010 -0.03031 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.26360 4.30510 -0.04150 -0.96397 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.15000 19.32000 -0.17000 -0.87992 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61840 0.62350 -0.00510 -0.81796 國泰中港台基金人民幣級別 3.14950 3.18660 -0.03710 -1.16425 國泰中港台基金台幣級別 14.15000 14.31000 -0.16000 -1.11810 國泰中港台基金美元級別 0.46250 0.46720 -0.00470 -1.00599 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.86000 27.86000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.89000 36.74000 0.15000 0.40827 國泰台灣貨幣市場基金 12.41290 12.41280 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.93000 27.64000 0.29000 1.04920 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45530 0.45620 -0.00090 -0.19728 國泰全球資源基金台幣級別 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18940 0.18940 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.51000 22.43000 0.08000 0.35667 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49970 2.51190 -0.01220 -0.48569 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.28310 11.32690 -0.04380 -0.38669 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.14660 10.18610 -0.03950 -0.38778 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36700 0.36820 -0.00120 -0.32591 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33000 0.33120 -0.00120 -0.36232 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50790 0.51120 -0.00330 -0.64554 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.63000 11.76000 -0.13000 -1.10544 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39110 0.39540 -0.00430 -1.08751 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.08000 19.13000 -0.05000 -0.26137 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62110 0.62240 -0.00130 -0.20887 國泰科技生化基金 35.64000 35.13000 0.51000 1.45175 國泰紐幣2021保本基金 12.20300 12.19490 0.00810 0.06642 國泰紐幣八年期保本基金 12.49760 12.48890 0.00870 0.06966 國泰紐幣保本基金 12.44660 12.44440 0.00220 0.01768 國泰高科技基金 13.16000 12.98000 0.18000 1.38675 國泰國泰基金台幣I級別 23.89000 23.57000 0.32000 1.35766 國泰國泰基金台幣級別 23.89000 23.57000 0.32000 1.35766 國泰富時中國A50基金 18.35000 18.05000 0.30000 1.66205 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22040 2.22670 -0.00630 -0.28293 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.93860 9.95820 -0.01960 -0.19682 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32270 0.32310 -0.00040 -0.12380 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.08090 40.08800 -0.00710 -0.01771 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.17000 18.93000 0.24000 1.26783 國泰新興市場基金台幣級別 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 國泰新興市場基金美元級別 0.38110 0.38190 -0.00080 -0.20948 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22000 2.22420 -0.00420 -0.18883 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46290 1.46560 -0.00270 -0.18422 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33500 0.33520 -0.00020 -0.05967 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22300 0.22310 -0.00010 -0.04482 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27340 10.27960 -0.00620 -0.06031 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64300 6.64700 -0.00400 -0.06018 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.66000 37.20000 0.46000 1.23656 國泰價值卓越基金 15.60000 15.40000 0.20000 1.29870 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38990 0.38880 0.00110 0.28292 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.82830 38.82900 -0.00070 -0.00180 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.88000 21.93000 -0.05000 -0.22800 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.17000 19.26000 -0.09000 -0.46729 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 20.14000 20.04000 0.10000 0.49900 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08250 12.08560 -0.00310 -0.02565 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39650 0.39650 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62330 9.65540 -0.03210 -0.33246 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29180 8.31800 -0.02620 -0.31498 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73540 10.73210 0.00330 0.03075 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36210 9.35210 0.01000 0.10693 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19290 11.19080 0.00210 0.01877 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84120 9.82420 0.01700 0.17304 第一金大中華基金 28.32000 28.01000 0.31000 1.10675 第一金小型精選基金 38.65000 38.14000 0.51000 1.33718 第一金中國世紀基金-人民幣 12.80000 12.87000 -0.07000 -0.54390 第一金中國世紀基金-美元 8.03910 8.06920 -0.03010 -0.37302 第一金中國世紀基金-美元-N 8.03990 8.07000 -0.03010 -0.37299 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 第一金中概平衡基金 26.68000 26.35000 0.33000 1.25237 第一金台灣貨幣市場基金 15.25330 15.25310 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.87400 177.87200 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.32540 10.32340 0.00200 0.01937 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.32530 10.32410 0.00120 0.01162 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82120 9.85860 -0.03740 -0.37936 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82460 9.86200 -0.03740 -0.37923 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46680 9.50810 -0.04130 -0.43437 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49180 9.53310 -0.04130 -0.43323 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33210 10.33560 -0.00350 -0.03386 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97070 9.97840 -0.00770 -0.07717 第一金全球不動產證券化基金A 8.29320 8.32040 -0.02720 -0.32691 第一金全球不動產證券化基金B 5.89750 5.91690 -0.01940 -0.32787 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.38720 9.45790 -0.07070 -0.74752 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.38830 9.45910 -0.07080 -0.74849 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.78570 9.81830 -0.03260 -0.33203 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.78700 9.81960 -0.03260 -0.33199 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 第一金亞洲科技基金 19.30000 19.49000 -0.19000 -0.97486 第一金亞洲新興市場基金 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079 第一金店頭市場基金 9.81000 9.66000 0.15000 1.55280 第一金創新趨勢基金 25.04000 24.77000 0.27000 1.09003 第一金電子基金 35.26000 34.87000 0.39000 1.11844 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.03000 20.86000 0.17000 0.81496 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.74000 18.86000 -0.12000 -0.63627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.67000 8.84000 -0.17000 -1.92308 統一大中華中小基金(美元) 8.00000 8.13000 -0.13000 -1.59902 統一大中華中小基金(新台幣) 11.76000 11.98000 -0.22000 -1.83639 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 統一大東協高股息基金(美元) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 統一大滿貫基金-A類型 36.06000 35.71000 0.35000 0.98012 統一大滿貫基金-I類型 36.06000 35.71000 0.35000 0.98012 統一大龍印基金 14.92000 15.11000 -0.19000 -1.25745 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 統一大龍騰中國基金(美元) 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 統一中小基金 26.76000 26.46000 0.30000 1.13379 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83520 9.84650 -0.01130 -0.11476 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23630 9.22850 0.00780 0.08452 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94160 8.93770 0.00390 0.04364 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.68540 11.69880 -0.01340 -0.11454 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.90110 10.89190 0.00920 0.08447 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54840 10.54380 0.00460 0.04363 統一台灣動力基金 18.11000 17.87000 0.24000 1.34303 統一全天候基金-A類型 112.81000 111.80000 1.01000 0.90340 統一全天候基金-I類型 112.85000 111.83000 1.02000 0.91210 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.95250 9.00490 -0.05240 -0.58191 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.71030 8.74380 -0.03350 -0.38313 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.67060 8.70730 -0.03670 -0.42149 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.26030 9.31450 -0.05420 -0.58189 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.00970 9.04430 -0.03460 -0.38256 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.96860 9.00650 -0.03790 -0.42081 統一全球債券組合基金 11.94410 11.94950 -0.00540 -0.04519 統一亞太基金 25.95000 26.18000 -0.23000 -0.87853 統一亞洲大金磚基金 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810 統一奔騰基金 61.94000 61.32000 0.62000 1.01109 統一強棒貨幣市場基金 16.66160 16.66140 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 統一強漢基金(美元) 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 統一強漢基金(新台幣) 25.14000 25.40000 -0.26000 -1.02362 統一統信基金 32.55000 32.18000 0.37000 1.14978 統一黑馬基金 62.26000 61.59000 0.67000 1.08784 統一新亞洲科技能源基金 18.87000 18.99000 -0.12000 -0.63191 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.96240 7.96250 -0.00010 -0.00126 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.11490 10.11500 -0.00010 -0.00099 統一經建基金 47.62000 47.17000 0.45000 0.95400 統一龍馬基金 71.95000 71.08000 0.87000 1.22397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.24000 21.86000 0.38000 1.73833 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.38000 48.97000 0.41000 0.83725 野村中國機會基金 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714 野村巴西基金 4.92000 5.03000 -0.11000 -2.18688 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.08000 12.21000 -0.13000 -1.06470 野村台灣高股息基金 24.44000 24.16000 0.28000 1.15894 野村台灣運籌基金 37.44000 37.08000 0.36000 0.97087 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.50030 9.50360 -0.00330 -0.03472 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.43360 9.42730 0.00630 0.06683 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47810 9.47630 0.00180 0.01899 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70610 9.70950 -0.00340 -0.03502 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59030 9.58400 0.00630 0.06573 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54490 9.54310 0.00180 0.01886 野村平衡基金 19.52000 19.41000 0.11000 0.56672 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99220 10.00460 -0.01240 -0.12394 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99210 9.99350 -0.00140 -0.01401 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98680 9.99350 -0.00670 -0.06704 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99220 10.00460 -0.01240 -0.12394 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.99200 9.99350 -0.00150 -0.01501 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.98680 9.99350 -0.00670 -0.06704 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03830 10.05420 -0.01590 -0.15814 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47840 10.48160 -0.00320 -0.03053 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37950 10.38770 -0.00820 -0.07894 野村成長基金 29.80000 29.60000 0.20000 0.67568 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.90330 8.93220 -0.02890 -0.32355 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.91060 8.92970 -0.01910 -0.21389 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.06380 9.08860 -0.02480 -0.27287 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.38400 9.41460 -0.03060 -0.32503 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.29720 9.31720 -0.02000 -0.21466 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45870 9.48460 -0.02590 -0.27307 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.57000 12.63000 -0.06000 -0.47506 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.42610 9.44030 -0.01420 -0.15042 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48820 9.49380 -0.00560 -0.05899 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59210 9.60330 -0.01120 -0.11663 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.97120 9.98550 -0.01430 -0.14321 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94610 9.95200 -0.00590 -0.05928 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06100 10.07280 -0.01180 -0.11715 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56230 8.57320 -0.01090 -0.12714 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14230 9.15860 -0.01630 -0.17797 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01150 9.01810 -0.00660 -0.07319 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.04390 13.06050 -0.01660 -0.12710 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07720 12.09860 -0.02140 -0.17688 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.84020 9.84740 -0.00720 -0.07312 野村泰國基金 42.70000 42.69000 0.01000 0.02342 野村高科技基金 11.47000 11.29000 0.18000 1.59433 野村貨幣市場基金 16.26910 16.26890 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.83000 15.92000 -0.09000 -0.56533 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.04160 10.04850 -0.00690 -0.06867 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.96960 9.96300 0.00660 0.06625 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96680 9.96840 -0.00160 -0.01605 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84590 9.85710 -0.01120 -0.11362 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.82200 9.81950 0.00250 0.02546 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81650 9.81850 -0.00200 -0.02037 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84590 9.85710 -0.01120 -0.11362 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.82200 9.81950 0.00250 0.02546 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81650 9.81850 -0.00200 -0.02037 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.75270 9.77450 -0.02180 -0.22303 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.71990 9.72880 -0.00890 -0.09148 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.70490 9.71880 -0.01390 -0.14302 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.75270 9.77450 -0.02180 -0.22303 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.71990 9.72880 -0.00890 -0.09148 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.70490 9.71880 -0.01390 -0.14302 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.07070 10.08150 -0.01080 -0.10713 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92450 7.93230 -0.00780 -0.09833 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74670 11.75830 -0.01160 -0.09865 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.24000 7.26000 -0.02000 -0.27548 野村精選貨幣市場基金 12.08000 12.07990 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445 野村歐洲高股息基金累積型 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 野村積極成長基金 12.58000 12.50000 0.08000 0.64000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.47000 34.14000 0.33000 0.96661 野村鴻利基金 22.76000 22.59000 0.17000 0.75255 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86030 16.86020 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.28000 20.09000 0.19000 0.94574 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.23000 9.37000 -0.14000 -1.49413 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.80000 13.98000 -0.18000 -1.28755 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.84000 14.88000 -0.04000 -0.26882 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.10850 10.11970 -0.01120 -0.11068 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.26330 13.27790 -0.01460 -0.10996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.41220 9.41200 0.00020 0.00212 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.40560 9.40360 0.00200 0.02127 凱基台商天下基金 13.17000 13.32000 -0.15000 -1.12613 凱基台灣精五門基金 20.91000 20.71000 0.20000 0.96572 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.83250 10.82710 0.00540 0.04987 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.62000 13.78000 -0.16000 -1.16110 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.37680 12.50480 -0.12800 -1.02361 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.16000 12.29000 -0.13000 -1.05777 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54480 11.54470 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.48000 27.20000 0.28000 1.02941 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.39000 17.55000 -0.16000 -0.91168 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.66720 16.81400 -0.14680 -0.87308 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.65000 7.67000 -0.02000 -0.26076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 27.85000 27.45000 0.40000 1.45719 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19010 0.19160 -0.00150 -0.78288 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.84000 5.89000 -0.05000 -0.84890 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.77000 7.86000 -0.09000 -1.14504 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.89000 34.99000 0.90000 2.57216 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.27050 11.31690 -0.04640 -0.41001 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.42020 10.45620 -0.03600 -0.34429 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.02580 10.05820 -0.03240 -0.32213 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.84780 9.88840 -0.04060 -0.41058 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.03170 9.06300 -0.03130 -0.34536 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.69710 8.72520 -0.02810 -0.32206 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.20690 20.22270 -0.01580 -0.07813 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.35260 11.34980 0.00280 0.02467 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40470 10.39230 0.01240 0.11932 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89180 12.91100 -0.01920 -0.14871 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89830 1.89900 -0.00070 -0.03686 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39670 9.41070 -0.01400 -0.14877 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43170 1.43230 -0.00060 -0.04189 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77010 11.77290 -0.00280 -0.02378 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71740 1.71630 0.00110 0.06409 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16210 10.16460 -0.00250 -0.02460 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50160 1.50070 0.00090 0.05997 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.98000 22.92000 0.06000 0.26178 富邦日本東証基金 22.06000 22.08000 -0.02000 -0.09058 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.09000 44.92000 0.17000 0.37845 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.47000 49.14000 0.33000 0.67155 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.68000 53.42000 0.26000 0.48671 富邦台灣心基金 23.33000 23.05000 0.28000 1.21475 富邦台灣釆吉50基金 50.24000 50.01000 0.23000 0.45991 富邦台灣科技指數基金 56.49000 56.32000 0.17000 0.30185 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29810 0.29880 -0.00070 -0.23427 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.28000 24.47000 -0.19000 -0.77646 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.68000 13.57000 0.11000 0.81061 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.83000 34.41000 -0.58000 -1.68556 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64220 15.64200 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.99130 39.99940 -0.00810 -0.02025 富邦長紅基金 66.84000 65.98000 0.86000 1.30343 富邦科技基金 25.37000 25.07000 0.30000 1.19665 富邦恒生國企ETF基金 20.51000 20.33000 0.18000 0.88539 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.98000 14.04000 -0.06000 -0.42735 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.25000 27.95000 0.30000 1.07335 富邦高成長基金 25.45000 25.14000 0.31000 1.23309 富邦基金 14.06000 13.92000 0.14000 1.00575 富邦基金I類型 14.06000 13.92000 0.14000 1.00575 富邦深証100基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089 富邦富時歐洲ETF基金 20.55000 20.59000 -0.04000 -0.19427 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.17780 9.23160 -0.05380 -0.58278 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.65160 9.71420 -0.06260 -0.64442 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.06590 9.11910 -0.05320 -0.58339 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.52420 9.58600 -0.06180 -0.64469 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.91000 20.81000 0.10000 0.48054 富邦精準基金 47.88000 47.52000 0.36000 0.75758 富邦精銳中小基金 11.91000 11.78000 0.13000 1.10357 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.16000 18.94000 0.22000 1.16156 富邦臺灣公司治理100基金 22.59000 22.49000 0.10000 0.44464 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.36000 7.40000 -0.04000 -0.54054 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.27000 16.07000 0.20000 1.24456 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.23740 10.29940 -0.06200 -0.60198 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.16120 10.19510 -0.03390 -0.33251 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.26310 10.30620 -0.04310 -0.41819 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.95870 10.01910 -0.06040 -0.60285 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.84020 9.87310 -0.03290 -0.33323 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.92110 9.96270 -0.04160 -0.41756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.32000 31.08000 0.24000 0.77220 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72420 8.71830 0.00590 0.06767 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26450 9.25750 0.00700 0.07561 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97580 8.97200 0.00380 0.04235 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.71170 9.70510 0.00660 0.06801 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.72760 9.72020 0.00740 0.07613 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42640 9.42240 0.00400 0.04245 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50170 9.49710 0.00460 0.04844 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49060 8.49410 -0.00350 -0.04121 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.52840 9.53150 -0.00310 -0.03252 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99570 9.00150 -0.00580 -0.06443 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.54730 10.55150 -0.00420 -0.03980 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.32500 10.32820 -0.00320 -0.03098 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82130 9.82780 -0.00650 -0.06614 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12300 9.12850 -0.00550 -0.06025 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65370 9.65960 -0.00590 -0.06108 富達卓越領航全球組合基金 15.45000 15.46000 -0.01000 -0.06468 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.66460 8.66920 -0.00460 -0.05306 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37810 9.38230 -0.00420 -0.04477 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04980 9.05690 -0.00710 -0.07839 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.86260 9.86780 -0.00520 -0.05270 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.83430 9.83870 -0.00440 -0.04472 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.52620 9.53360 -0.00740 -0.07762 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.14340 9.15010 -0.00670 -0.07322 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59920 9.60620 -0.00700 -0.07287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.94000 7.99000 -0.05000 -0.62578 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67230 9.68080 -0.00850 -0.08780 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.18650 9.18470 0.00180 0.01960 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.78860 8.79080 -0.00220 -0.02503 富蘭克林華美中華基金 12.38000 12.56000 -0.18000 -1.43312 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.31000 21.09000 0.22000 1.04315 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.45000 20.31000 0.14000 0.68932 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86090 7.88060 -0.01970 -0.24998 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.97490 9.00770 -0.03280 -0.36413 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.68790 9.68450 0.00340 0.03511 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22870 9.22960 -0.00090 -0.00975 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12730 8.16050 -0.03320 -0.40684 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12820 9.16810 -0.03990 -0.43520 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93300 9.93830 -0.00530 -0.05333 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.54410 12.55670 -0.01260 -0.10034 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.40060 13.42230 -0.02170 -0.16167 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 富蘭克林華美第一富基金 40.73000 40.23000 0.50000 1.24285 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30490 10.30480 0.00010 0.00097 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.87920 7.88900 -0.00980 -0.12422 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.72420 10.79770 -0.07350 -0.68070 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39370 9.46600 -0.07230 -0.76379 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.82190 10.85320 -0.03130 -0.28839 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72970 6.78380 -0.05410 -0.79749 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87290 8.93880 -0.06590 -0.73724 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.98270 10.00610 -0.02340 -0.23386 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.35750 10.38670 -0.02920 -0.28113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.63580 11.63500 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 38.79370 38.51420 0.27950 0.72571 復華大中華中小策略基金 8.81000 8.95000 -0.14000 -1.56425 復華中小精選基金 75.42000 74.41000 1.01000 1.35734 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.34000 11.44000 -0.10000 -0.87413 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 復華台灣智能基金 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831 復華全方位基金 31.70000 31.15000 0.55000 1.76565 復華全球平衡基金-美元 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 復華全球平衡基金-新臺幣 20.62000 20.66000 -0.04000 -0.19361 復華全球債券基金 13.47420 13.46610 0.00810 0.06015 復華全球債券組合基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 復華全球戰略配置強基金-美元 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 復華有利貨幣市場基金 13.43780 13.43770 0.00010 0.00074 復華亞太成長基金 15.46000 15.57000 -0.11000 -0.70649 復華東協世紀基金 12.39000 12.48000 -0.09000 -0.72115 復華南非幣長期收益基金A 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 20.97000 20.74000 0.23000 1.10897 復華恒生單日反向一倍基金 8.73000 8.80000 -0.07000 -0.79545 復華恒生單日正向二倍基金 31.38000 30.84000 0.54000 1.75097 復華神盾基金 26.04550 25.81100 0.23450 0.90853 復華高成長基金 68.81000 67.84000 0.97000 1.42983 復華高益策略組合基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 復華貨幣市場基金 14.39880 14.39870 0.00010 0.00069 復華富時台灣高股息低波動基金 53.23000 52.95000 0.28000 0.52880 復華復華基金 21.56000 21.25000 0.31000 1.45882 復華華人世紀基金 16.43000 16.68000 -0.25000 -1.49880 復華傳家二號基金 31.13850 30.96680 0.17170 0.55446 復華傳家基金 24.42650 24.17530 0.25120 1.03908 復華奧林匹克全球組合基金 14.88000 14.90000 -0.02000 -0.13423 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 復華滬深300 A股基金 20.70000 20.44000 0.26000 1.27202 復華數位經濟基金 58.36000 57.25000 1.11000 1.93886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.91000 11.02000 -0.11000 -0.99819 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24290 9.28560 -0.04270 -0.45985 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.37680 8.40470 -0.02790 -0.33196 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31490 8.34790 -0.03300 -0.39531 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54500 11.55080 -0.00580 -0.05021 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.48990 10.47720 0.01270 0.12122 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53150 10.52530 0.00620 0.05891 景順主流基金 18.19000 17.94000 0.25000 1.39353 景順台灣科技基金 32.02000 31.35000 0.67000 2.13716 景順全球科技基金 23.16000 23.19000 -0.03000 -0.12937 景順全球康健基金 19.53000 19.54000 -0.01000 -0.05118 景順貨幣市場基金 15.93890 15.93870 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.54000 33.10000 0.44000 1.32931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67520 8.68550 -0.01030 -0.11859 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98550 7.97090 0.01460 0.18317 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10900 11.12220 -0.01320 -0.11868 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20430 10.18560 0.01870 0.18359 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.55000 7.57000 -0.02000 -0.26420 華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.30130 9.29710 0.00420 0.04518 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.45080 9.45230 -0.00150 -0.01587 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.58420 9.57980 0.00440 0.04593 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.74060 9.74220 -0.00160 -0.01642 華南永昌永昌基金 19.63000 19.48000 0.15000 0.77002 華南永昌全球亨利組合基金 14.26530 14.27260 -0.00730 -0.05115 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 華南永昌全球精品基金 16.34000 16.37000 -0.03000 -0.18326 華南永昌物聯網精選基金 11.89000 11.80000 0.09000 0.76271 華南永昌策略報酬基金 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20660 16.20640 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.51380 24.40970 0.10410 0.42647 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93870 11.93860 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19310 10.19270 0.00040 0.00392 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.11380 10.10490 0.00890 0.08808 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84690 9.84640 0.00050 0.00508 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.74020 9.73170 0.00850 0.08734 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01010 10.01000 0.00010 0.00100 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.87550 9.86720 0.00830 0.08412 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76640 9.76640 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.62840 9.62040 0.00800 0.08316 華頓中小型基金 27.00000 26.98000 0.02000 0.07413 華頓中國多重機會平衡基金 11.65840 11.67450 -0.01610 -0.13791 華頓台灣基金 28.50000 28.43000 0.07000 0.24622 華頓平安貨幣市場基金 11.52110 11.52090 0.00020 0.00174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58960 2.60100 -0.01140 -0.43829 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.63590 11.67580 -0.03990 -0.34173 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37890 0.37990 -0.00100 -0.26323 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.34280 11.36290 -0.02010 -0.17689 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.29650 10.34170 -0.04520 -0.43707 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.13220 10.14050 -0.00830 -0.08185 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.12430 9.15380 -0.02950 -0.32227 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.38340 10.38540 -0.00200 -0.01926 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.38920 9.41270 -0.02350 -0.24966 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48630 2.49120 -0.00490 -0.19669 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03400 2.04780 -0.01380 -0.67389 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73680 11.74370 -0.00690 -0.05875 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48830 9.53360 -0.04530 -0.47516 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36310 0.36330 -0.00020 -0.05505 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29970 0.30100 -0.00130 -0.43189 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.35000 3.36000 -0.01000 -0.29762 匯豐中國動力基金(台幣) 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.95000 24.71000 0.24000 0.97127 匯豐全球趨勢組合基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 匯豐安富基金 26.05000 25.92000 0.13000 0.50154 匯豐成功基金 42.49000 42.24000 0.25000 0.59186 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56560 2.57330 -0.00770 -0.29923 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32690 2.34460 -0.01770 -0.75493 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.49380 11.51390 -0.02010 -0.17457 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.83660 7.88980 -0.05320 -0.67429 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37610 0.37660 -0.00050 -0.13277 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33350 0.33540 -0.00190 -0.56649 匯豐金磚動力基金 13.72000 13.83000 -0.11000 -0.79537 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98140 14.98130 0.00010 0.00067 匯豐新鑽動力基金 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.20930 5.28520 -0.07590 -1.43609 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.83280 8.88180 -0.04900 -0.55169 匯豐龍鳳基金-A類型 53.65000 53.16000 0.49000 0.92175 匯豐龍鳳基金-I類型 53.65000 53.16000 0.49000 0.92175 匯豐龍騰電子基金 37.17000 36.81000 0.36000 0.97800 匯豐雙高收益債券組合基金 12.16600 12.17160 -0.00560 -0.04601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.13000 19.02000 0.11000 0.57834 新光中國成長基金(人民幣) 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 新光中國成長基金(美元) 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 新光中國成長基金(新臺幣) 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.27460 10.28410 -0.00950 -0.09238 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56850 9.56130 0.00720 0.07530 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.83170 9.82300 0.00870 0.08857 新光台灣富貴基金 23.69000 23.53000 0.16000 0.67998 新光吉星貨幣市場基金 15.44560 15.44540 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 新光多重資產基金(A累積)美元 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 新光亞洲精選基金-美金 22.20000 22.33000 -0.13000 -0.58218 新光亞洲精選基金-新台幣 22.42000 22.54000 -0.12000 -0.53239 新光兩岸優勢基金 11.39000 11.50000 -0.11000 -0.95652 新光店頭基金 26.24000 25.85000 0.39000 1.50870 新光南非幣保本基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 新光特選內需收益ETF基金 20.80000 20.73000 0.07000 0.33767 新光創新科技基金 15.29000 15.18000 0.11000 0.72464 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81130 9.80760 0.00370 0.03773 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07430 10.07110 0.00320 0.03177 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71740 9.71690 0.00050 0.00515 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28830 9.28470 0.00360 0.03877 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54410 9.54110 0.00300 0.03144 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20300 9.20250 0.00050 0.00543 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 新光澳幣十年期保本基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 新光澳幣保本基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79740 9.81130 -0.01390 -0.14167 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.36510 9.37860 -0.01350 -0.14394 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71070 9.71950 -0.00880 -0.09054 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.33810 9.34660 -0.00850 -0.09094 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41980 9.42690 -0.00710 -0.07532 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85660 9.86420 -0.00760 -0.07705 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.76990 13.78760 -0.01770 -0.12838 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.45980 8.47070 -0.01090 -0.12868 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20360 11.20080 0.00280 0.02500 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99740 9.97970 0.01770 0.17736 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.32970 12.38400 -0.05430 -0.43847 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.27970 9.30030 -0.02060 -0.22150 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 群益大印度基金-人民幣 14.24960 14.42280 -0.17320 -1.20088 群益大印度基金-美元 13.49440 13.62870 -0.13430 -0.98542 群益大印度基金-新臺幣 12.74000 12.88000 -0.14000 -1.08696 群益中小型股基金 46.08000 45.66000 0.42000 0.91984 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.74550 9.76230 -0.01680 -0.17209 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.11050 9.10630 0.00420 0.04612 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.50910 8.51050 -0.00140 -0.01645 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.58580 8.60060 -0.01480 -0.17208 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.02580 8.02220 0.00360 0.04488 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.49670 7.49790 -0.00120 -0.01600 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93360 10.95770 -0.02410 -0.21994 群益中國高收益債券基金-美元 10.60520 10.62350 -0.01830 -0.17226 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80860 9.81950 -0.01090 -0.11100 群益中國新機會基金N-人民幣 8.44710 8.47740 -0.03030 -0.35742 群益中國新機會基金N-美元 7.81020 7.82120 -0.01100 -0.14064 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 群益中國新機會基金-人民幣 7.49130 7.51820 -0.02690 -0.35780 群益中國新機會基金-美元 8.35100 8.36270 -0.01170 -0.13991 群益中國新機會基金-新臺幣 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157 群益平衡王基金 19.33330 19.22510 0.10820 0.56281 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08740 10.08780 -0.00040 -0.00397 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.30410 7.30440 -0.00030 -0.00411 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 群益印度中小基金N-美元 9.95520 10.05310 -0.09790 -0.97383 群益印度中小基金N-新臺幣 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 群益印度中小基金-人民幣 15.94380 16.13570 -0.19190 -1.18929 群益印度中小基金-美元 14.23860 14.37870 -0.14010 -0.97436 群益印度中小基金-新臺幣 16.39000 16.57000 -0.18000 -1.08630 群益多利策略組合基金 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 群益多重收益組合基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 群益多重資產組合基金 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218 群益安家基金 26.02520 25.84340 0.18180 0.70347 群益安穩貨幣市場基金 16.08650 16.08630 0.00020 0.00124 群益亞太中小基金 11.92000 12.16000 -0.24000 -1.97368 群益亞太新趨勢平衡基金 16.38000 16.47000 -0.09000 -0.54645 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.72590 9.72620 -0.00030 -0.00308 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.46950 7.46970 -0.00020 -0.00268 群益店頭市場基金 102.38000 100.91000 1.47000 1.45674 群益東方盛世基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 群益東協成長基金-人民幣 12.98680 13.08380 -0.09700 -0.74137 群益東協成長基金-美元 11.47830 11.53880 -0.06050 -0.52432 群益東協成長基金-新臺幣 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 群益長安基金 28.79000 28.50000 0.29000 1.01754 群益真善美基金 16.84800 16.76940 0.07860 0.46871 群益馬拉松基金 123.92000 122.92000 1.00000 0.81354 群益深証中小板基金 12.25000 12.05000 0.20000 1.65975 群益創新科技基金 33.22000 32.78000 0.44000 1.34228 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.16070 9.20350 -0.04280 -0.46504 群益華夏盛世基金N-美元 8.48920 8.51040 -0.02120 -0.24911 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 群益華夏盛世基金-人民幣 9.97590 10.02250 -0.04660 -0.46495 群益華夏盛世基金-美元 9.36070 9.38390 -0.02320 -0.24723 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.37000 15.42000 -0.05000 -0.32425 群益奧斯卡基金 27.72000 27.46000 0.26000 0.94683 群益新興金鑽基金-美元 11.43810 11.54690 -0.10880 -0.94224 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.70000 8.79000 -0.09000 -1.02389 群益葛萊美基金 24.09000 23.87000 0.22000 0.92166 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.03000 8.08000 -0.05000 -0.61881 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.31000 14.13000 0.18000 1.27389 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.97020 11.97590 -0.00570 -0.04760 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.30530 11.30970 -0.00440 -0.03890 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25340 11.25160 0.00180 0.01600 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.72540 8.72950 -0.00410 -0.04697 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.12720 9.13080 -0.00360 -0.03943 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.75310 8.75170 0.00140 0.01600 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.13980 10.14380 -0.00400 -0.03943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.53000 29.37000 0.16000 0.54477 德信中國精選成長基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 德信台灣主流中小基金 19.25000 19.08000 0.17000 0.89099 德信新興股票組合基金 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 德信萬保貨幣市場基金 11.93440 11.93420 0.00020 0.00168 德信數位時代基金 28.34000 28.21000 0.13000 0.46083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66300 11.66290 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.02000 15.88000 0.14000 0.88161 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.38160 10.44590 -0.06430 -0.61555 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.91840 14.93560 -0.01720 -0.11516 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.11100 8.15400 -0.04300 -0.52735 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.98420 11.03560 -0.05140 -0.46577 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35000 11.34610 0.00390 0.03437 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06930 13.07300 -0.00370 -0.02830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.37000 18.37000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 23.68000 23.30000 0.38000 1.63090 摩根中國A股基金 12.84000 12.91000 -0.07000 -0.54222 摩根中國A股基金(美元) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 摩根中國亮點基金 12.84000 12.96000 -0.12000 -0.92593 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.94360 10.97470 -0.03110 -0.28338 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.11560 12.14350 -0.02790 -0.22975 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.29500 9.31760 -0.02260 -0.24255 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.28160 12.31660 -0.03500 -0.28417 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.08360 14.11590 -0.03230 -0.22882 摩根台灣金磚基金-累積型 20.71000 20.42000 0.29000 1.42018 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.71000 20.42000 0.29000 1.42018 摩根台灣增長基金 52.40000 51.92000 0.48000 0.92450 摩根平衡基金 28.85000 28.69000 0.16000 0.55769 摩根全球平衡基金 15.01950 15.08050 -0.06100 -0.40450 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.73360 9.73770 -0.00410 -0.04210 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71360 10.71580 -0.00220 -0.02053 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.12430 10.12670 -0.00240 -0.02370 摩根多元入息成長基金-累積型 11.41880 11.42310 -0.00430 -0.03764 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.02930 10.03160 -0.00230 -0.02293 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61710 10.66320 -0.04610 -0.43233 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.57970 13.63860 -0.05890 -0.43186 摩根亞洲基金 56.69000 57.11000 -0.42000 -0.73542 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45540 8.46600 -0.01060 -0.12521 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.84380 9.85500 -0.01120 -0.11365 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.72030 8.72910 -0.00880 -0.10081 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25650 12.27200 -0.01550 -0.12630 摩根東方內需機會基金 17.96000 18.09000 -0.13000 -0.71863 摩根東方科技基金 34.53000 34.75000 -0.22000 -0.63309 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906 摩根金龍收成基金 21.19000 21.38000 -0.19000 -0.88868 摩根第一貨幣市場基金 15.08020 15.08010 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.90000 14.98000 -0.08000 -0.53405 摩根新金磚五國基金 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 摩根新絲路基金 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 摩根新興35基金 12.98000 13.08000 -0.10000 -0.76453 摩根新興日本基金 24.63000 24.90000 -0.27000 -1.08434 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.20170 7.22240 -0.02070 -0.28661 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.41100 9.43740 -0.02640 -0.27974 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.17630 9.20070 -0.02440 -0.26520 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.36600 10.39470 -0.02870 -0.27610 摩根新興科技基金 57.26000 56.30000 0.96000 1.70515 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34220 8.34570 -0.00350 -0.04194 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57160 10.57610 -0.00450 -0.04255 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.42960 8.46500 -0.03540 -0.41819 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.16780 9.20310 -0.03530 -0.38357 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.63290 8.66470 -0.03180 -0.36701 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.66900 9.70950 -0.04050 -0.41712 摩根龍揚基金 31.65000 31.94000 -0.29000 -0.90795 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31200 9.31720 -0.00520 -0.05581 摩根總收益組合基金-累積型 11.24010 11.24630 -0.00620 -0.05513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80480 11.80440 0.00040 0.00339 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07540 11.07820 -0.00280 -0.02527 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53400 10.53360 0.00040 0.00380 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63400 8.63620 -0.00220 -0.02547 聯邦中國龍基金 24.76000 24.55000 0.21000 0.85540 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77770 11.77980 -0.00210 -0.01783 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.03740 11.03700 0.00040 0.00362 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01250 10.01670 -0.00420 -0.04193 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23040 10.23210 -0.00170 -0.01661 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.64570 9.64530 0.00040 0.00415 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.74420 8.74790 -0.00370 -0.04230 聯邦金鑽平衡基金 23.30060 23.12010 0.18050 0.78071 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.70470 9.72320 -0.01850 -0.19027 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.98010 10.00550 -0.02540 -0.25386 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.70470 9.72320 -0.01850 -0.19027 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.98010 10.00550 -0.02540 -0.25386 聯邦貨幣市場基金 13.16470 13.16460 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.54000 12.43000 0.11000 0.88496 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.04870 16.05870 -0.01000 -0.06227 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.57060 12.67600 -0.10540 -0.83149 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.16170 12.26100 -0.09930 -0.80989 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.67150 11.76680 -0.09530 -0.80991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.51000 37.23000 0.28000 0.75208 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847 聯博貨幣市場基金 14.99750 14.99730 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.34650 10.33660 0.00990 0.09578 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.55940 13.54210 0.01730 0.12775 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44290 7.43580 0.00710 0.09548 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.34000 23.08000 0.26000 1.12652 瀚亞中國基金-人民幣 11.34000 11.50000 -0.16000 -1.39130 瀚亞中國基金-新台幣 11.92000 12.06000 -0.14000 -1.16086 瀚亞巴西基金 4.20000 4.22000 -0.02000 -0.47393 瀚亞外銷基金 44.60000 44.12000 0.48000 1.08794 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.89630 9.88350 0.01280 0.12951 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.89230 9.89940 -0.00710 -0.07172 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.86540 9.84660 0.01880 0.19093 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.89630 9.88350 0.01280 0.12951 瀚亞印度基金-人民幣 14.56000 14.69000 -0.13000 -0.88496 瀚亞印度基金-美元 13.82000 13.91000 -0.09000 -0.64702 瀚亞印度基金-新台幣 30.54000 30.76000 -0.22000 -0.71521 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.09000 12.15000 -0.06000 -0.49383 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.92000 12.04000 -0.12000 -0.99668 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.11000 15.23000 -0.12000 -0.78792 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.25000 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0.01000 0.11390 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 瀚亞菁華基金 24.54000 24.25000 0.29000 1.19588 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.94940 12.95720 -0.00780 -0.06020 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.13320 9.13870 -0.00550 -0.06018 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.46480 10.51410 -0.04930 -0.46889 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.26110 11.22720 0.03390 0.30195 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.35800 10.38290 -0.02490 -0.23982 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.74710 9.77660 -0.02950 -0.30174 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.08950 10.07010 0.01940 0.19265 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.34680 8.38600 -0.03920 -0.46745 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.63110 8.60520 0.02590 0.30098 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.88560 8.90690 -0.02130 -0.23914 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.24780 8.27270 -0.02490 -0.30099 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.98470 7.96920 0.01550 0.19450 瀚亞電通網基金 15.83000 15.68000 0.15000 0.95663 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.65010 13.66450 -0.01440 -0.10538 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.42040 10.44360 -0.02320 -0.22215 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.91350 9.91920 -0.00570 -0.05746 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.46940 11.48150 -0.01210 -0.10539 瀚亞歐洲基金 11.68000 11.74000 -0.06000 -0.51107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------