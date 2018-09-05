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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道            元大台商50        大東              大統染   大飲     富邦臺灣加權正2
東華                     富邦摩台          本盟              本盟     大統益   新日光
立益                     富邦發達          巨庭              銘旺科   天仁     泰福-KY
佳和                     富邦金融          國巨              健和興   宏亞
昶和                     元大MSCI台灣      茂矽              旭隼     達新
三洋紡                   永豐臺灣加權      錸德              元晶     地球
本盟                     富邦日本          金像電            遠雄來   恆大
瑞利                     國泰日經225       奇力新            統領     南染
樂士                     元大歐洲50        大毅              威宏-KY  怡華
億泰                     元大日經225       強茂              泰昇-KY  昶和
毛寶                     元大美債20正2     華新科                     大統染
懷特                     元大美債20反1     同開                       錩泰
燁興                     國泰20年美債反1   星通                       程泰
中鴻                     元大S&P日圓反1    禾伸堂                     氣立
千興                     富邦歐洲          同泰                       台硝
威致                     FH彭博高收益債    揚明光                     永記
華豐                     FH彭博新興債      台勝科                     日勝化
首利                     FH富時不動產      世芯-KY                    展宇
麗正                     元大台灣高息低波  訊芯-KY                    華廣
東訊                     群益道瓊美國地產  台船                       士紙
華泰                     富邦臺灣優質高息  華園                       高興昌
錸德                     FH富時高息低波    杜康-DR                    東明-KY
倫飛                     新光內需收益      陽光能源-DR                鑫永銓
虹光                     宏洲                                         六暉-KY
威盛                     嘉裕                                         海悅
國碩                     東華                                         智寶
銘旺科                   立益                                         隴華
統懋                     佳和                                         銘旺科
翔耀                     昶和                                         翔耀
太空梭                   三洋紡                                       奇力新
麗臺                     本盟                                         禾伸堂
華映                     瑞利                                         揚明光
吉祥全                   利奇                                         新至陞
憶聲                     樂士                                         穎漢
科風                     百達-KY                                      泰鼎-KY
和鑫                     億泰                                         迎廣
力特                     毛寶                                         悅城
喬鼎                     懷特                                         陞泰
正達                     燁興                                         達方
晟鈦                     中鴻                                         愛山林
聯德                     千興                                         皇昌
同泰                     威致                                         潤弘
新世紀                   華豐                                         遠雄來
誠研                     首利                                         夏都
綠能                     麗正                                         欣欣
誠創                     東訊                                         統領
嘉威                     華泰                                         客思達-KY
力銘                     錸德                                         康師傅-DR
亞太電                   倫飛                                         杜康-DR
達能                     瑞昱                                         同方友友-DR
清惠                     虹光                                         友佳-DR
慧友                     威盛                                         匯僑
勁永                     國碩                                         一零四
捷泰                     新巨                                         欣天然
互億                     銘旺科                                       新海
天瀚                     統懋                                         欣高
迅杰                     翔耀                                         全國
華上                     太空梭                                       茂順
君耀-KY                  麗臺                                         台數科
光麗-KY                  華映                                         基勝-KY
元晶                     吉祥全                                       波力-KY
華冠                     威強電                                       泰昇-KY
裕豐                     憶聲                                         政伸
寶徠                     科風                                         吉源-KY
皇普                     和鑫                                         鼎炫-KY
陽明                     力特
六福                     喬鼎
康師傅-DR                正達
聖馬丁-DR                晟鈦
神州-DR                  聯德
耀傑-DR                  同泰
同方友友-DR              新世紀
晨訊科-DR                誠研
友佳-DR                  綠能
陽光能源-DR              誠創
精熙-DR                  嘉威
中福                     力銘
雷虎                     亞太電
中視                     達能
秋雨                     清惠
慶豐富                   慧友
新利虹                   勁永
國光生                   捷泰
                         互億
                         天瀚
                         迅杰
                         華上
                         君耀-KY
                         光麗-KY
                         元晶
                         華冠
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         櫻花建
                         興富發
                         隆大
                         三發地產
                         陽明
                         長榮航
                         六福
                         臺企銀
                         遠東銀
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         雷虎
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         新利虹
                         國光生
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