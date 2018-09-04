◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 駿熠電 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 天剛 富邦美債7-10 穩懋 謚源 杏昌 穆拉德 海灣 富邦美債20年 振維 東林 強生 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 緯軟 欣厚-KY 其祥-KY 精確 元大美債1-3 美桀 友銓 中華食 宏易 元大投資級公司債 天剛 達威 世坤 唐鋒 群益15年IG電信債 天揚 三圓 萬國通 榮群 群益15年IG科技債 撼訊 雙喜 新昕纖 天宇 群益10年IG金融債 信昌電 力泰 力肯 新零售 國泰5Y+新興債 安碁 理銘 世德 力新 國泰1-5Y高收債 松崗 亞都 宏易 恩得利 富邦全球投等債 環球晶 東凌-KY 至興 李洲 富邦全球高收債 英格爾 明揚 長佳 凱柏實業 富邦中政債0-1 華義 綠河-KY 瑞穎 遠昇 富邦A級公司債 鼎創達 欣泰 大恭 及成 FH中國政策債 花王 永純 和進 合世 大田 致振 耀勝 易威 康聯訊 倚強 穆拉德 威潤 錦明 大樹 創威 鑫創 盛弘 唐榮 廣寰科 南璋 晉椿 點晶 精確 世豐 建舜電 宏易 久陽 泰谷 慶騰 強新 典範 唐鋒 松和 長天 互動 富強 益通 榮群 坤悅 振維 天宇 恩得利 鴻翊 建錩 謚源 迎輝 新零售 李洲 欣厚-KY 力新 及成 兆遠 恩得利 耀勝 太欣 李洲 倚強 系統電 凱柏實業 至寶電 世紀 遠昇 錦明 華容 及成 宇環 建榮 和進 點晶 立衛 耀勝 幸康 天揚 倚強 泰谷 鈺創 錦明 尚立 佳總 鑫創 長天 合正 廣寰科 重鳥鵬 寶聯通 點晶 東林 凱鈺 建舜電 光頡 德宏 泰谷 新鉅科 合邦 典範 精聯 萬旭 長天 元創精密 驊宏資 益通 晶達 久正 振維 杰力 上揚 鴻翊 金利 全譜 迎輝 寶聯通 易通展 聚積 凱鈺 安鈦克 欣厚-KY 合邦 元隆 兆遠 業強 沛亨 杰力 訊達 九暘 太欣 撼訊 凱碩 系統電 信昌電 全達 世紀 上揚 奧斯特 華容 全譜 保銳 建榮 易通展 越峰 立衛 元隆 英格爾 天揚 沛亨 士開 鈺創 迅德 昇益 佳總 大中 志嘉 合正 倉和 富裔 寶聯通 光菱 正德 凱鈺 蜜望實 燦星旅 德宏 星雲 富驛-KY 合邦 森田 劍湖山 萬旭 三圓 德記 驊宏資 昇益 泰偉 順發 三豐 華義 久正 雙喜 昇華 上揚 力泰 得利影 全譜 理銘 鼎創達 易通展 惠普 花王 安鈦克 中連貨 邦泰 元隆 安心 沛亨 易飛網 九暘 亞都 凱碩 老爺知 全達 滿心 奧斯特 東凌-KY 保銳 紅馬-KY 擎亞 德記 越峰 大展證 英格爾 誠品生活 三圓 得利影 士開 時報 昇益 琉園 志嘉 旭然 富裔 捷必勝-KY 正德 明揚 燦星旅 紅木-KY 富驛-KY 綠河-KY 劍湖山 欣雄 德記 欣泰 泰偉 大汽電 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰