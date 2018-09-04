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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道     元大台商50          大東              大統染   大飲     富邦臺灣加權正2   
東華              富邦摩台          本盟              本盟     大統益   新日光     
立益              富邦發達          巨庭              銘旺科   天仁     泰福-KY    
佳和              富邦金融          國巨              健和興   宏亞                
昶和              元大MSCI台灣          茂矽              旭隼     達新                
三洋紡            永豐臺灣加權          錸德              元晶     地球                
本盟              富邦日本          金像電            遠雄來   恆大                
瑞利              國泰日經225          奇力新            統領     南染                
樂士              元大歐洲50          大毅              威宏-KY  怡華                
億泰              元大日經225          強茂              泰昇-KY  昶和                
毛寶              元大美債20正2          華新科                     大統染              
懷特              元大美債20反1          同開                       錩泰                
燁興              國泰20年美債反1          星通                       程泰                
中鴻              元大S&P日圓反1          禾伸堂                     氣立                
千興              富邦歐洲          同泰                       台硝                
威致              FH彭博高收益債          揚明光                     永記                
華豐              FH彭博新興債          台勝科                     日勝化              
首利              FH富時不動產          世芯-KY                    展宇                
麗正              元大台灣高息低波          訊芯-KY                    華廣                
東訊              群益道瓊美國地產          台船                       士紙                
華泰              富邦臺灣優質高息          華園                       高興昌              
錸德              FH富時高息低波          杜康-DR                    東明-KY             
倫飛              新光內需收益          陽光能源-DR                   鑫永銓              
虹光              宏洲                                         六暉-KY             
威盛              嘉裕                                         海悅                
國碩              東華                                         智寶                
銘旺科            立益                                         隴華                
統懋              佳和                                         銘旺科              
翔耀              昶和                                         翔耀                
太空梭            三洋紡                                       奇力新              
麗臺              本盟                                         禾伸堂              
華映              瑞利                                         揚明光              
吉祥全            利奇                                         新至陞              
憶聲              樂士                                         穎漢                
科風              百達-KY                                      泰鼎-KY             
和鑫              億泰                                         迎廣                
力特              毛寶                                         悅城                
喬鼎              懷特                                         陞泰                
正達              燁興                                         達方                
晟鈦              中鴻                                         愛山林              
聯德              千興                                         皇昌                
同泰              威致                                         潤弘                
新世紀            華豐                                         遠雄來              
誠研              首利                                         夏都                
綠能              麗正                                         欣欣                
誠創              東訊                                         統領                
嘉威              華泰                                         客思達-KY            
力銘              錸德                                         康師傅-DR            
亞太電            倫飛                                         杜康-DR             
達能              瑞昱                                         同方友友-DR            
清惠              虹光                                         友佳-DR             
慧友              威盛                                         匯僑                
勁永              國碩                                         一零四              
捷泰              新巨                                         欣天然              
互億              銘旺科                                       新海                
天瀚              統懋                                         欣高                
迅杰              翔耀                                         全國                
華上              太空梭                                       茂順                
君耀-KY           麗臺                                         台數科              
光麗-KY           華映                                         基勝-KY             
元晶              吉祥全                                       波力-KY             
華冠              威強電                                       泰昇-KY             
裕豐              憶聲                                         政伸                
寶徠              科風                                         吉源-KY             
皇普              和鑫                                         鼎炫-KY             
陽明              力特                                                             
六福              喬鼎                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           聯德                                                             
耀傑-DR           同泰                                                             
同方友友-DR          新世紀                                                           
晨訊科-DR          誠研                                                             
友佳-DR           綠能                                                             
陽光能源-DR          誠創                                                             
精熙-DR           嘉威                                                             
中福              力銘                                                             
雷虎              亞太電                                                           
中視              達能                                                             
秋雨              清惠                                                             
慶豐富            慧友                                                             
新利虹            勁永                                                             
國光生            捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  櫻花建                                                           
                  興富發                                                           
                  隆大                                                             
                  三發地產                                                         
                  陽明                                                             
                  長榮航                                                           
                  六福                                                             
                  臺企銀                                                           
                  遠東銀                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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