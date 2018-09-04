◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 元大台灣50正2 嘉裕 正道 元大台商50 大東 大統染 大飲 富邦臺灣加權正2 東華 富邦摩台 本盟 本盟 大統益 新日光 立益 富邦發達 巨庭 銘旺科 天仁 泰福-KY 佳和 富邦金融 國巨 健和興 宏亞 昶和 元大MSCI台灣 茂矽 旭隼 達新 三洋紡 永豐臺灣加權 錸德 元晶 地球 本盟 富邦日本 金像電 遠雄來 恆大 瑞利 國泰日經225 奇力新 統領 南染 樂士 元大歐洲50 大毅 威宏-KY 怡華 億泰 元大日經225 強茂 泰昇-KY 昶和 毛寶 元大美債20正2 華新科 大統染 懷特 元大美債20反1 同開 錩泰 燁興 國泰20年美債反1 星通 程泰 中鴻 元大S&P日圓反1 禾伸堂 氣立 千興 富邦歐洲 同泰 台硝 威致 FH彭博高收益債 揚明光 永記 華豐 FH彭博新興債 台勝科 日勝化 首利 FH富時不動產 世芯-KY 展宇 麗正 元大台灣高息低波 訊芯-KY 華廣 東訊 群益道瓊美國地產 台船 士紙 華泰 富邦臺灣優質高息 華園 高興昌 錸德 FH富時高息低波 杜康-DR 東明-KY 倫飛 新光內需收益 陽光能源-DR 鑫永銓 虹光 宏洲 六暉-KY 威盛 嘉裕 海悅 國碩 東華 智寶 銘旺科 立益 隴華 統懋 佳和 銘旺科 翔耀 昶和 翔耀 太空梭 三洋紡 奇力新 麗臺 本盟 禾伸堂 華映 瑞利 揚明光 吉祥全 利奇 新至陞 憶聲 樂士 穎漢 科風 百達-KY 泰鼎-KY 和鑫 億泰 迎廣 力特 毛寶 悅城 喬鼎 懷特 陞泰 正達 燁興 達方 晟鈦 中鴻 愛山林 聯德 千興 皇昌 同泰 威致 潤弘 新世紀 華豐 遠雄來 誠研 首利 夏都 綠能 麗正 欣欣 誠創 東訊 統領 嘉威 華泰 客思達-KY 力銘 錸德 康師傅-DR 亞太電 倫飛 杜康-DR 達能 瑞昱 同方友友-DR 清惠 虹光 友佳-DR 慧友 威盛 匯僑 勁永 國碩 一零四 捷泰 新巨 欣天然 互億 銘旺科 新海 天瀚 統懋 欣高 迅杰 翔耀 全國 華上 太空梭 茂順 君耀-KY 麗臺 台數科 光麗-KY 華映 基勝-KY 元晶 吉祥全 波力-KY 華冠 威強電 泰昇-KY 裕豐 憶聲 政伸 寶徠 科風 吉源-KY 皇普 和鑫 鼎炫-KY 陽明 力特 六福 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 聯德 耀傑-DR 同泰 同方友友-DR 新世紀 晨訊科-DR 誠研 友佳-DR 綠能 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 力銘 雷虎 亞太電 中視 達能 秋雨 清惠 慶豐富 慧友 新利虹 勁永 國光生 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 櫻花建 興富發 隆大 三發地產 陽明 長榮航 六福 臺企銀 遠東銀 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生