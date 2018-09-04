時運不濟的德銀再遭打擊：歐洲藍籌股指數要將其剔除！

流年不利的德意志銀行，不光虧損情況短期內無法得到扭轉、股價進一步下跌，就連交易所也開始「找茬」了。

據英國金融時報，德意志銀行周二證實，作為德國最大銀行的德意志銀行，將在 9 月 24 日退出具有指標性的歐洲藍籌股指數 Stoxx 50。這也是已經處於困難中的德銀，在今年遇到的又一個打擊。

今年來，德銀的市值縮水 30% 至 200 億歐元。路透援引指數策略師的分析稱，根據 8 月份的交易數據，鑒於德意志銀行的市值下跌，預計該行將失去在 Stoxx 50 指數中的位置。

Stoxx 50 指數由德意志交易所（Deutsche Börse）編制，反映了九個行業中 50 家歐洲領先的藍籌股走勢，目前其成分股中有七家是銀行。

該交易所並未直接對德銀退出一事作出置評，但一位發言人表示，將於 9 月 24 日就 Stoxx50 的重組計劃發表正式聲明。

近些年來遇到經營困難的德意志銀行，目前正「縮衣緊食」。在上月的一份備忘錄中，德意志銀行的首席財務官 James von Moltke 要求員工利用一切機會限制不必要的旅行。

截至 2018 年第第二季，德意志銀行的一般費用已經降至 2014 年以來的最低水平 25.5 億歐元，成本控制策略初見成效。

德意志銀行新上任的首席執行官 Christian Sewing 實施了嚴格的成本控制策略，他在 4 月份曾表示，要將 2018 年的開支控制在 230 億歐元以下，主要通過在今年年底前減少 4000 個工作崗位來實現。

德意志銀行被剔除出 Stoxx 50 指數的消息被證實後，德國第二大銀行德國商業銀行（Commerzbank）也可能面臨類似的境遇。英國金融時報表示，德商行也可能在 9 月份退出德國的藍籌股指數 Dax，其位置將由慕尼黑的支付提供商 Wirecard 取代。Dax 的成分股構成將於 9 月 5 日公布。

面對遭遇困難的德國銀行業，該國有不少資本界人士認為，德銀和德商行應該合併上市。

華爾街見聞曾提及，德國金融資本圈的普遍看法是該國最大的兩家上市銀行最終將合併：在德銀大投資者的支持下，該行必須首先成功整合德國郵政銀行並重組其近況不佳的投資銀行部門才能與德國商業銀行達成交易。

外界分析稱，如果有外國的銀行對德國商業銀行發出收購要約，可能會迫使德銀髮出反要約，加速整個收購的進程。如果合併成功，德意志商業銀行（Deutsche-Commerzbank）的總資產將到達 1000 億歐元，將成為繼滙豐銀行和法國巴黎銀行之後的歐洲第三大銀行。