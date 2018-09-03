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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     駿熠電   富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     天剛     富邦美債7-10          穩懋              謚源     杏昌                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          振維              東林     強生                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  其祥-KY             
精確              元大美債1-3          緯軟              友銓     中華食              
宏易              元大投資級公司債          美桀              達威     世坤                
唐鋒              群益15年IG電信債          天剛              三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG科技債          天揚              雙喜     新昕纖              
天宇              群益10年IG金融債          撼訊              力泰     力肯                
新零售            國泰5Y+新興債          信昌電            理銘     世德                
力新              國泰1-5Y高收債          安碁              亞都     宏易                
恩得利            富邦全球投等債          松崗              東凌-KY  至興                
李洲              富邦全球高收債          環球晶            明揚     長佳                
凱柏實業          富邦中政債0-1          英格爾            綠河-KY  瑞穎                
遠昇              富邦A級公司債          華義              欣泰     大恭                
及成              合世              鼎創達                     永純                
和進              易威              花王                       致振                
耀勝              穆拉德                                       康聯訊              
倚強              大樹                                         威潤                
錦明              盛弘                                         創威                
鑫創              南璋                                         唐榮                
廣寰科            精確                                         晉椿                
點晶              宏易                                         世豐                
建舜電            慶騰                                         久陽                
泰谷              唐鋒                                         強新                
典範              統新                                         松和                
長天              榮群                                         富強                
益通              天宇                                         坤悅                
振維              新零售                                       恩得利              
鴻翊              力新                                         謚源                
迎輝              恩得利                                       李洲                
欣厚-KY           李洲                                         及成                
兆遠              凱柏實業                                     耀勝                
太欣              遠昇                                         倚強                
系統電            及成                                         至寶電              
世紀              和進                                         宇環                
華容              耀勝                                         點晶                
建榮              倚強                                         幸康                
立衛              錦明                                         泰谷                
天揚              鑫創                                         尚立                
鈺創              廣寰科                                       長天                
佳總              點晶                                         重鳥鵬              
合正              建舜電                                       東林                
寶聯通            泰谷                                         光頡                
凱鈺              典範                                         新鉅科              
德宏              長天                                         精聯                
合邦              益通                                         元創精密            
萬旭              振維                                         廣穎                
驊宏資            鴻翊                                         晶達                
久正              迎輝                                         杰力                
上揚              聚積                                         金利                
全譜              欣厚-KY                                      寶聯通              
易通展            兆遠                                         凱鈺                
安鈦克            杰力                                         合邦                
元隆              太欣                                         業強                
沛亨              系統電                                       訊達                
九暘              世紀                                         撼訊                
凱碩              華容                                         信昌電              
全達              建榮                                         上揚                
奧斯特            立衛                                         全譜                
保銳              天揚                                         易通展              
越峰              鈺創                                         元隆                
英格爾            佳總                                         沛亨                
士開              合正                                         迅德                
昇益              寶聯通                                       大中                
志嘉              凱鈺                                         倉和                
富裔              德宏                                         光菱                
正德              合邦                                         蜜望實              
燦星旅            萬旭                                         星雲                
富驛-KY           驊宏資                                       森田                
劍湖山            順發                                         三圓                
德記              久正                                         昇益                
泰偉              上揚                                         三豐                
華義              全譜                                         雙喜                
昇華              易通展                                       力泰                
得利影            安鈦克                                       理銘                
鼎創達            元隆                                         惠普                
花王              沛亨                                         中連貨              
邦泰              九暘                                         安心                
                  凱碩                                         易飛網              
                  全達                                         亞都                
                  元太                                         老爺知              
                  奧斯特                                       滿心                
                  保銳                                         東凌-KY             
                  擎亞                                         紅馬-KY             
                  越峰                                         德記                
                  英格爾                                       大展證              
                  士開                                         誠品生活            
                  昇益                                         得利影              
                  志嘉                                         時報                
                  富裔                                         琉園                
                  正德                                         旭然                
                  燦星旅                                       捷必勝-KY            
                  富驛-KY                                      明揚                
                  劍湖山                                       紅木-KY             
                  德記                                         綠河-KY             
                  泰偉                                         欣雄                
                  華義                                         欣泰                
                  昇華                                         大汽電              
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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