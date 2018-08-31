◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 元大台灣50正2 嘉裕 正道 元大台商50 大東 大統染 大飲 富邦臺灣加權正2 東華 富邦摩台 本盟 本盟 大統益 新日光 立益 富邦發達 巨庭 銘旺科 天仁 佳和 富邦金融 麗豐-KY 健和興 宏亞 昶和 元大MSCI台灣 國巨 旭隼 達新 三洋紡 永豐臺灣加權 茂矽 元晶 地球 本盟 富邦日本 錸德 遠雄來 恆大 瑞利 國泰日經225 奇力新 統領 南染 樂士 元大歐洲50 大毅 威宏-KY 怡華 正峰新 元大日經225 強茂 泰昇-KY 昶和 億泰 元大美債20正2 華新科 大統染 毛寶 元大美債20反1 同開 錩泰 懷特 國泰20年美債反1 星通 程泰 燁興 元大S&P日圓反1 禾伸堂 氣立 中鴻 富邦歐洲 同泰 台硝 千興 FH彭博高收益債 揚明光 永記 威致 FH彭博新興債 台勝科 日勝化 華豐 FH富時不動產 世芯-KY 展宇 首利 元大台灣高息低波 鈞寶 華廣 麗正 群益道瓊美國地產 達方 士紙 東訊 富邦臺灣優質高息 台船 高興昌 華泰 FH富時高息低波 華園 東明-KY 錸德 新光內需收益 杜康-DR 鑫永銓 倫飛 大成 陽光能源-DR 六暉-KY 虹光 宏洲 海悅 威盛 嘉裕 智寶 國碩 東華 隴華 銘旺科 立益 銘旺科 統懋 佳和 翔耀 翔耀 昶和 奇力新 太空梭 三洋紡 禾伸堂 麗臺 本盟 揚明光 華映 瑞利 新至陞 吉祥全 利奇 穎漢 憶聲 樂士 泰鼎-KY 科風 正峰新 迎廣 和鑫 程泰 悅城 力特 億泰 陞泰 喬鼎 毛寶 達方 正達 懷特 愛山林 晟鈦 燁興 皇昌 聯德 中鴻 潤弘 同泰 千興 遠雄來 新世紀 威致 夏都 誠研 運錩 欣欣 綠能 華豐 統領 誠創 首利 客思達-KY 嘉威 麗正 康師傅-DR 力銘 東訊 杜康-DR 亞太電 華泰 同方友友-DR 達能 錸德 友佳-DR 清惠 倫飛 匯僑 慧友 瑞昱 一零四 勁永 虹光 欣天然 捷泰 威盛 新海 互億 國碩 欣高 天瀚 新巨 全國 迅杰 銘旺科 茂順 華上 統懋 台數科 君耀-KY 翔耀 基勝-KY 光麗-KY 太空梭 波力-KY 元晶 麗臺 泰昇-KY 華冠 華映 政伸 裕豐 吉祥全 吉源-KY 寶徠 威強電 鼎炫-KY 皇普 憶聲 陽明 科風 六福 和鑫 康師傅-DR 力特 聖馬丁-DR 喬鼎 神州-DR 正達 耀傑-DR 晟鈦 同方友友-DR 聯德 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 誠研 精熙-DR 綠能 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 力銘 秋雨 亞太電 慶豐富 達能 新利虹 神達 國光生 清惠 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 櫻花建 興富發 三發地產 陽明 六福 彰銀 臺企銀 高雄銀 遠東銀 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生