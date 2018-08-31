新興市場「血流如注」：阿根廷告急 土耳其告急 巴西告急！

周四晚間，新興市場貨幣匯率遭遇了一場慘烈的「血雨腥風」。

阿根廷比索兌美元匯率低開近 5%，盤中跌超 22%，一路刷新曆史最低位。土耳其里拉進一步下挫至兩周新低。南非蘭特一度跌超 3%，創一周多最低。巴西雷亞爾盤中跌超 2%。離岸人民幣盤中大跌約 500 點。

彭博社追蹤的 24 種新興市場貨幣中有 20 種下跌，摩根大通 EM 貨幣指數跌 1%，至紀錄新低。而美元指數五個交易日以來首次上漲，盤中升至 94.738。

阿根廷貨幣拋售拖累整個新興市場，來自國際貿易領域的負面消息更是火上澆油。「整個新興市場血流成河。阿根廷市場在一夜之間暴跌，這引發了全面拋售。」路透社援引 Rand Merchant Bank 匯市交易商 Jan Sluis-Cremer 稱。

新興市場貨幣崩跌

隔夜阿根廷比索兌美元匯率大幅低開，幅度接近 5%，創出歷史最低。隨後阿根廷央行緊急宣布升息，幅度高達 1500 基點，至驚人的 60%。但此舉使得比索遭遇瘋狂拋售，盤中跌超 22%，跌破 41，不斷刷新歷史最低位。

阿根廷央行再次大舉拋售外儲，數額 3.3 億美元。這是該行本周第三次拋售美元。彭博社稱，阿根廷央行將推動實施更多外匯干預。截至收盤，阿根廷比索兌美元收跌 13.12%，報 39.25 比索，創收盤歷史新低。

此前，阿根廷要求國際貨幣基金組織 (IMF) 加快釋放 500 億美元貸款計劃，動搖了投資者的信心。

阿根廷比索狂瀉引爆了整個新興市場匯市。

土耳其里拉兌美元匯率重挫，盤中跌幅接近 5%，報 6.7840，創兩周以來最低。美國媒體稱，土耳其央行副行長兼貨幣政策委員會成員 Erkan Kilimci 將辭職，表明該國總統埃爾多安對央行的影響力進一步增強。周五亞市早盤，土耳其里拉持續下挫，跌 2.1%，報 6.7877。

南非蘭特兌美元盤中跌超 3%，收盤跌 2.28%，報 14.6850，創兩周最低，波動性升至 2016 年 12 月以來最高。南非政府重申將進行土地改革，再度引發市場擔憂。

巴西雷亞爾兌美元盤中跌 2.2%，報 4.1960，接近兩年最低，收盤跌近 1%。稍早巴西央行宣布以 4.2 的匯率進行外匯干預，這是該行 6 月以來的首次干預行動。該行重申這是為了提供流動性，貨幣政策並不直接與近期的市場變動相關。

離岸人民幣兌美元匯率盤中跌約 500 點，創出近一周低點。此外，印尼盾跌至三年新低，印度盧比刷新曆史最低。

截至周四，阿根廷比索兌美元已連跌八日，最近兩天跌近 20%，8 月至今跌幅高達 37%，今年以來累計暴跌 53.9%，再次成為新興市場表現最差的貨幣，遠超土耳其里拉。

土耳其里拉對美元匯率本周累計貶值 11%，八月迄今貶值幅度超過 35%，為新興市場表現最差的貨幣，也是自 2001 年該國經濟危機以來單月跌幅最大的一次。今年以來，土耳其里拉對美元大跌 43.5%，在十一種新興市場貨幣中跌幅位居第二。

在十一種新興市場貨幣中跌幅位居第三的是巴西雷亞爾對美元匯率，年初至今累計下跌 20.2%。南非蘭特和俄羅斯盧布的跌幅也都達到兩位數，印度盧比和智利比索的跌幅都接近 10%。

新興市場匯市動盪引發眾多央行紛紛出手干預。據華爾街見聞統計，本周不到三日內，或是官員發聲或是直接行動，印度、土耳其、阿根廷、巴西央行均有動作。

經濟基本面糟糕

華爾街見聞主編精選文章《升息都加到 60% 了！為何阿根廷比索還是崩了？》提及，阿根廷內憂外患，與 2001 年債務危機高度相似。該國經濟增長處於九年最差，失業率升至近雙位數，通膨率高達 31.2%，諸多中產階層重回官方貧困線水平。

英國《金融時報》推測，今明兩年阿根廷共需償付到期的 500 億比索與美元計價債券，今明兩年的融資需求高達 820 億美元。這使得該國不得不再次向 IMF 求助。

土耳其的問題更加嚴重。去年底，該國外幣債務占 GDP 比重高達 53%；通膨漲至十四年新高，接近 16%，是官方通膨目標 5% 的三倍；本幣里拉兌美元年內跌超 40%。而土耳其央行在總統埃爾多安的控制下拒不升息。

華爾街見聞主編精選文章《土耳其阿根廷危機捲土重來，一場新興市場大救助在所難免》提及，更令人頭疼的是，西班牙、法國和義大利等國的銀行向土耳其提供了大量貸款。當土耳其違約風險增大時，這些提供貸款的銀行及其背後的政府將暴露在巨大風險下。

南非動亂傷害了國際投資者對於該國貨幣的信心。南非政府近日已經開始強征白人土地，南非決策者稱，白人農場主擁有的超過 12000 公頃的土地，應被無償充公。 投資者擔憂美國可能會對南非採取制裁，重現另一場土耳其危機。

近期新興市場的大幅波動，突顯了全球對美元的深度依賴。RBC Capital Markets 指出，美元走強和全球主要央行利率走高，會進一步令阿根廷在內的新興經濟體承壓。當風險偏好和全球金融狀況同步收緊時，基本面弱勢的新興市場國家的資產也最脆弱。

中銀國際證券首席宏觀分析師朱啟兵甚至認為，隨著美元的升值，新興市場的外債飆升，再加之資本外流和外匯收入減少，外匯存底不再能完全償還到期外債，新興國家爆發債務危機。