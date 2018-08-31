新聞

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
--------------------------------------------------------------------------------------------
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道            元大台商50        大東              大統染   大飲     新日光
東華                     富邦摩台          本盟              本盟     天仁
立益                     富邦發達          巨庭              銘旺科   宏亞
佳和                     富邦金融          麗豐-KY           健和興   達新
昶和                     元大MSCI台灣      國巨              旭隼     地球
三洋紡                   永豐臺灣加權      茂矽              元晶     恆大
本盟                     富邦日本          錸德              遠雄來   南染
瑞利                     國泰日經225       奇力新            統領     怡華
樂士                     元大歐洲50        大毅              威宏-KY  昶和
正峰新                   元大日經225       強茂              泰昇-KY  大統染
億泰                     元大美債20正2     華新科                     錩泰
毛寶                     元大美債20反1     同開                       程泰
懷特                     國泰20年美債反1   星通                       氣立
燁興                     元大S&P日圓反1    禾伸堂                     台硝
中鴻                     富邦歐洲          同泰                       永記
千興                     FH彭博高收益債    揚明光                     日勝化
威致                     FH彭博新興債      台勝科                     展宇
華豐                     FH富時不動產      世芯-KY                    華廣
首利                     元大台灣高息低波  鈞寶                       士紙
麗正                     群益道瓊美國地產  達方                       高興昌
東訊                     富邦臺灣優質高息  台船                       東明-KY
華泰                     FH富時高息低波    華園                       鑫永銓
錸德                     新光內需收益      杜康-DR                    海悅
倫飛                     大成              陽光能源-DR                智寶
虹光                     宏洲                                         隴華
威盛                     嘉裕                                         銘旺科
國碩                     東華                                         翔耀
銘旺科                   立益                                         奇力新
統懋                     佳和                                         禾伸堂
翔耀                     昶和                                         揚明光
太空梭                   三洋紡                                       新至陞
麗臺                     本盟                                         穎漢
華映                     瑞利                                         泰鼎-KY
吉祥全                   利奇                                         迎廣
憶聲                     樂士                                         悅城
科風                     正峰新                                       陞泰
和鑫                     程泰                                         達方
力特                     億泰                                         愛山林
喬鼎                     毛寶                                         皇昌
正達                     懷特                                         潤弘
晟鈦                     燁興                                         遠雄來
聯德                     中鴻                                         夏都
同泰                     千興                                         欣欣
新世紀                   威致                                         統領
誠研                     運錩                                         客思達-KY
綠能                     華豐                                         康師傅-DR
誠創                     首利                                         杜康-DR
嘉威                     麗正                                         同方友友-DR
力銘                     東訊                                         友佳-DR
亞太電                   華泰                                         匯僑
達能                     錸德                                         一零四
清惠                     倫飛                                         欣天然
慧友                     瑞昱                                         新海
勁永                     虹光                                         欣高
捷泰                     威盛                                         全國
互億                     國碩                                         茂順
天瀚                     新巨                                         台數科
迅杰                     銘旺科                                       基勝-KY
華上                     統懋                                         波力-KY
君耀-KY                  翔耀                                         泰昇-KY
光麗-KY                  太空梭                                       政伸
元晶                     麗臺                                         吉源-KY
裕豐                     華映                                         鼎炫-KY
寶徠                     吉祥全
皇普                     威強電
陽明                     憶聲
六福                     科風
康師傅-DR                和鑫
聖馬丁-DR                力特
神州-DR                  喬鼎
耀傑-DR                  正達
同方友友-DR              晟鈦
晨訊科-DR                聯德
友佳-DR                  同泰
陽光能源-DR              新世紀
精熙-DR                  誠研
中福                     綠能
雷虎                     誠創
中視                     嘉威
秋雨                     力銘
慶豐富                   亞太電
新利虹                   達能
國光生                   神達
                         清惠
                         慧友
                         勁永
                         捷泰
                         互億
                         天瀚
                         華孚
                         迅杰
                         華上
                         君耀-KY
                         光麗-KY
                         元晶
                         華友聯
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         櫻花建
                         三發地產
                         陽明
                         六福
                         彰銀
                         臺企銀
                         高雄銀
                         遠東銀
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         泰金寶-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         雷虎
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         新利虹
                         國光生
留言載入中...

相關新聞