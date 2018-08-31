[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 駿熠電 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 天剛 富邦美債7-10 穩懋 謚源 強生 穆拉德 海灣 富邦美債20年 振維 東林 其祥-KY 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 中華食 精確 元大美債1-3 緯軟 友銓 世坤 宏易 元大投資級公司債 美桀 達威 萬國通 唐鋒 群益15年IG電信債 天剛 三圓 新昕纖 榮群 群益15年IG科技債 天揚 雙喜 光明 天宇 群益10年IG金融債 撼訊 力泰 力肯 新零售 國泰5Y+新興債 信昌電 理銘 世德 力新 國泰1-5Y高收債 松崗 亞都 宏易 恩得利 富邦全球投等債 環球晶 東凌-KY 至興 李洲 富邦全球高收債 蜜望實 明揚 長佳 凱柏實業 富邦中政債0-1 英格爾 綠河-KY 瑞穎 遠昇 富邦A級公司債 華義 欣泰 大恭 及成 合世 鼎創達 永純 和進 易威 花王 致振 耀勝 穆拉德 康聯訊 倚強 大樹 威潤 錦明 盛弘 創威 鑫創 南璋 唐榮 廣寰科 精確 晉椿 點晶 宏易 世豐 建舜電 皇田 久陽 泰谷 唐鋒 強新 典範 統新 松和 長天 榮群 坤悅 益通 天宇 恩得利 振維 新零售 謚源 鴻翊 力新 李洲 欣厚-KY 恩得利 及成 兆遠 李洲 耀勝 太欣 凱柏實業 倚強 系統電 遠昇 至寶電 世紀 及成 宇環 華容 和進 點晶 建榮 耀勝 幸康 立衛 倚強 泰谷 天揚 錦明 尚立 鈺創 鑫創 長天 佳總 廣寰科 哲固 合正 點晶 重鳥鵬 寶聯通 宜特 東林 凱鈺 建舜電 光頡 德宏 泰谷 新鉅科 合邦 典範 精聯 萬旭 長天 元創精密 驊宏資 益通 廣穎 久正 振維 晶達 上揚 鴻翊 杰力 全譜 聚積 金利 易通展 欣厚-KY 寶聯通 安鈦克 兆遠 凱鈺 元隆 杰力 合邦 沛亨 太欣 業強 九暘 系統電 訊達 凱碩 世紀 撼訊 全達 華容 信昌電 奧斯特 建榮 上揚 保銳 立衛 全譜 越峰 天揚 易通展 英格爾 鈺創 元隆 士開 佳總 沛亨 昇益 合正 迅德 志嘉 寶聯通 大中 富裔 凱鈺 倉和 正德 德宏 光菱 燦星旅 合邦 蜜望實 富驛-KY 萬旭 星雲 劍湖山 驊宏資 森田 德記 久正 三圓 泰偉 上揚 昇益 華義 全譜 三豐 昇華 易通展 雙喜 得利影 安鈦克 力泰 鼎創達 元隆 理銘 花王 沛亨 惠普 邦泰 九暘 中連貨 凱碩 安心 全達 易飛網 元太 亞都 奧斯特 老爺知 保銳 滿心 越峰 東凌-KY 英格爾 紅馬-KY 士開 德記 昇益 大展證 志嘉 誠品生活 富裔 得利影 正德 時報 燦星旅 琉園 富驛-KY 旭然 劍湖山 捷必勝-KY 德記 明揚 泰偉 紅木-KY 華義 綠河-KY 昇華 霹靂 得利影 欣雄 時報 欣泰 鼎創達 大汽電 花王 邦泰