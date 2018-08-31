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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     駿熠電   富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     天剛     富邦美債7-10          穩懋              謚源     強生                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          振維              東林     其祥-KY             
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  中華食              
精確              元大美債1-3          緯軟              友銓     世坤                
宏易              元大投資級公司債          美桀              達威     萬國通              
唐鋒              群益15年IG電信債          天剛              三圓     新昕纖              
榮群              群益15年IG科技債          天揚              雙喜     光明                
天宇              群益10年IG金融債          撼訊              力泰     力肯                
新零售            國泰5Y+新興債          信昌電            理銘     世德                
力新              國泰1-5Y高收債          松崗              亞都     宏易                
恩得利            富邦全球投等債          環球晶            東凌-KY  至興                
李洲              富邦全球高收債          蜜望實            明揚     長佳                
凱柏實業          富邦中政債0-1          英格爾            綠河-KY  瑞穎                
遠昇              富邦A級公司債          華義              欣泰     大恭                
及成              合世              鼎創達                     永純                
和進              易威              花王                       致振                
耀勝              穆拉德                                       康聯訊              
倚強              大樹                                         威潤                
錦明              盛弘                                         創威                
鑫創              南璋                                         唐榮                
廣寰科            精確                                         晉椿                
點晶              宏易                                         世豐                
建舜電            皇田                                         久陽                
泰谷              唐鋒                                         強新                
典範              統新                                         松和                
長天              榮群                                         坤悅                
益通              天宇                                         恩得利              
振維              新零售                                       謚源                
鴻翊              力新                                         李洲                
欣厚-KY           恩得利                                       及成                
兆遠              李洲                                         耀勝                
太欣              凱柏實業                                     倚強                
系統電            遠昇                                         至寶電              
世紀              及成                                         宇環                
華容              和進                                         點晶                
建榮              耀勝                                         幸康                
立衛              倚強                                         泰谷                
天揚              錦明                                         尚立                
鈺創              鑫創                                         長天                
佳總              廣寰科                                       哲固                
合正              點晶                                         重鳥鵬              
寶聯通            宜特                                         東林                
凱鈺              建舜電                                       光頡                
德宏              泰谷                                         新鉅科              
合邦              典範                                         精聯                
萬旭              長天                                         元創精密            
驊宏資            益通                                         廣穎                
久正              振維                                         晶達                
上揚              鴻翊                                         杰力                
全譜              聚積                                         金利                
易通展            欣厚-KY                                      寶聯通              
安鈦克            兆遠                                         凱鈺                
元隆              杰力                                         合邦                
沛亨              太欣                                         業強                
九暘              系統電                                       訊達                
凱碩              世紀                                         撼訊                
全達              華容                                         信昌電              
奧斯特            建榮                                         上揚                
保銳              立衛                                         全譜                
越峰              天揚                                         易通展              
英格爾            鈺創                                         元隆                
士開              佳總                                         沛亨                
昇益              合正                                         迅德                
志嘉              寶聯通                                       大中                
富裔              凱鈺                                         倉和                
正德              德宏                                         光菱                
燦星旅            合邦                                         蜜望實              
富驛-KY           萬旭                                         星雲                
劍湖山            驊宏資                                       森田                
德記              久正                                         三圓                
泰偉              上揚                                         昇益                
華義              全譜                                         三豐                
昇華              易通展                                       雙喜                
得利影            安鈦克                                       力泰                
鼎創達            元隆                                         理銘                
花王              沛亨                                         惠普                
邦泰              九暘                                         中連貨              
                  凱碩                                         安心                
                  全達                                         易飛網              
                  元太                                         亞都                
                  奧斯特                                       老爺知              
                  保銳                                         滿心                
                  越峰                                         東凌-KY             
                  英格爾                                       紅馬-KY             
                  士開                                         德記                
                  昇益                                         大展證              
                  志嘉                                         誠品生活            
                  富裔                                         得利影              
                  正德                                         時報                
                  燦星旅                                       琉園                
                  富驛-KY                                      旭然                
                  劍湖山                                       捷必勝-KY            
                  德記                                         明揚                
                  泰偉                                         紅木-KY             
                  華義                                         綠河-KY             
                  昇華                                         霹靂                
                  得利影                                       欣雄                
                  時報                                         欣泰                
                  鼎創達                                       大汽電              
                  花王                                                             
                  邦泰
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