◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 元大台灣50正2 嘉裕 正道 元大台商50 大東 大統染 大飲 新日光 東華 富邦摩台 本盟 本盟 天仁 立益 富邦發達 巨庭 銘旺科 宏亞 佳和 富邦金融 麗豐-KY 健和興 達新 昶和 元大MSCI台灣 國巨 旭隼 地球 三洋紡 永豐臺灣加權 茂矽 元晶 恆大 本盟 富邦日本 錸德 遠雄來 南染 瑞利 國泰日經225 奇力新 統領 怡華 樂士 元大歐洲50 大毅 威宏-KY 昶和 正峰新 元大日經225 強茂 泰昇-KY 大統染 億泰 元大美債20正2 華新科 錩泰 毛寶 元大美債20反1 同開 程泰 懷特 國泰20年美債反1 星通 氣立 燁興 元大S&P日圓反1 禾伸堂 台硝 中鴻 富邦歐洲 同泰 永記 千興 FH彭博高收益債 揚明光 日勝化 威致 FH彭博新興債 台勝科 展宇 華豐 FH富時不動產 世芯-KY 華廣 首利 元大台灣高息低波 鈞寶 士紙 麗正 群益道瓊美國地產 達方 高興昌 東訊 富邦臺灣優質高息 台船 東明-KY 華泰 FH富時高息低波 華園 鑫永銓 錸德 新光內需收益 杜康-DR 海悅 倫飛 大成 陽光能源-DR 智寶 虹光 宏洲 隴華 威盛 嘉裕 銘旺科 國碩 東華 翔耀 銘旺科 立益 奇力新 統懋 佳和 禾伸堂 翔耀 昶和 揚明光 太空梭 三洋紡 新至陞 麗臺 本盟 穎漢 華映 瑞利 泰鼎-KY 吉祥全 利奇 迎廣 憶聲 樂士 悅城 科風 正峰新 陞泰 和鑫 程泰 達方 力特 億泰 愛山林 喬鼎 毛寶 皇昌 正達 懷特 潤弘 晟鈦 燁興 遠雄來 聯德 中鴻 夏都 同泰 千興 欣欣 新世紀 威致 統領 誠研 運錩 客思達-KY 綠能 華豐 康師傅-DR 誠創 首利 杜康-DR 嘉威 麗正 同方友友-DR 力銘 東訊 友佳-DR 亞太電 華泰 匯僑 達能 錸德 一零四 清惠 倫飛 欣天然 慧友 瑞昱 新海 勁永 虹光 欣高 捷泰 威盛 全國 互億 國碩 茂順 天瀚 新巨 台數科 迅杰 銘旺科 基勝-KY 華上 統懋 波力-KY 君耀-KY 翔耀 泰昇-KY 光麗-KY 太空梭 政伸 元晶 麗臺 吉源-KY 裕豐 華映 鼎炫-KY 寶徠 吉祥全 皇普 威強電 陽明 憶聲 六福 科風 康師傅-DR 和鑫 聖馬丁-DR 力特 神州-DR 喬鼎 耀傑-DR 正達 同方友友-DR 晟鈦 晨訊科-DR 聯德 友佳-DR 同泰 陽光能源-DR 新世紀 精熙-DR 誠研 中福 綠能 雷虎 誠創 中視 嘉威 秋雨 力銘 慶豐富 亞太電 新利虹 達能 國光生 神達 清惠 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 華孚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華友聯 裕豐 寶徠 皇普 櫻花建 三發地產 陽明 六福 彰銀 臺企銀 高雄銀 遠東銀 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生