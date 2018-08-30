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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道     元大台商50          大東              大統染   大飲     新日光     
東華              富邦摩台          本盟              本盟     天仁                
立益              富邦發達          巨庭              銘旺科   宏亞                
佳和              富邦金融          麗豐-KY           健和興   達新                
昶和              元大MSCI台灣          國巨              旭隼     地球                
三洋紡            永豐臺灣加權          茂矽              元晶     恆大                
本盟              富邦日本          錸德              遠雄來   南染                
瑞利              國泰日經225          奇力新            統領     怡華                
樂士              元大歐洲50          大毅              威宏-KY  昶和                
正峰新            元大日經225          強茂              泰昇-KY  大統染              
億泰              元大美債20正2          華新科                     錩泰                
毛寶              元大美債20反1          同開                       程泰                
懷特              國泰20年美債反1          星通                       氣立                
燁興              元大S&P日圓反1          禾伸堂                     台硝                
中鴻              富邦歐洲          同泰                       永記                
千興              FH彭博高收益債          揚明光                     日勝化              
威致              FH彭博新興債          台勝科                     展宇                
華豐              FH富時不動產          世芯-KY                    華廣                
首利              元大台灣高息低波          鈞寶                       士紙                
麗正              群益道瓊美國地產          達方                       高興昌              
東訊              富邦臺灣優質高息          台船                       東明-KY             
華泰              FH富時高息低波          華園                       鑫永銓              
錸德              新光內需收益          杜康-DR                    海悅                
倫飛              大成              陽光能源-DR                   智寶                
虹光              宏洲                                         隴華                
威盛              嘉裕                                         銘旺科              
國碩              東華                                         翔耀                
銘旺科            立益                                         奇力新              
統懋              佳和                                         禾伸堂              
翔耀              昶和                                         揚明光              
太空梭            三洋紡                                       新至陞              
麗臺              本盟                                         穎漢                
華映              瑞利                                         泰鼎-KY             
吉祥全            利奇                                         迎廣                
憶聲              樂士                                         悅城                
科風              正峰新                                       陞泰                
和鑫              程泰                                         達方                
力特              億泰                                         愛山林              
喬鼎              毛寶                                         皇昌                
正達              懷特                                         潤弘                
晟鈦              燁興                                         遠雄來              
聯德              中鴻                                         夏都                
同泰              千興                                         欣欣                
新世紀            威致                                         統領                
誠研              運錩                                         客思達-KY            
綠能              華豐                                         康師傅-DR            
誠創              首利                                         杜康-DR             
嘉威              麗正                                         同方友友-DR            
力銘              東訊                                         友佳-DR             
亞太電            華泰                                         匯僑                
達能              錸德                                         一零四              
清惠              倫飛                                         欣天然              
慧友              瑞昱                                         新海                
勁永              虹光                                         欣高                
捷泰              威盛                                         全國                
互億              國碩                                         茂順                
天瀚              新巨                                         台數科              
迅杰              銘旺科                                       基勝-KY             
華上              統懋                                         波力-KY             
君耀-KY           翔耀                                         泰昇-KY             
光麗-KY           太空梭                                       政伸                
元晶              麗臺                                         吉源-KY             
裕豐              華映                                         鼎炫-KY             
寶徠              吉祥全                                                           
皇普              威強電                                                           
陽明              憶聲                                                             
六福              科風                                                             
康師傅-DR          和鑫                                                             
聖馬丁-DR          力特                                                             
神州-DR           喬鼎                                                             
耀傑-DR           正達                                                             
同方友友-DR          晟鈦                                                             
晨訊科-DR          聯德                                                             
友佳-DR           同泰                                                             
陽光能源-DR          新世紀                                                           
精熙-DR           誠研                                                             
中福              綠能                                                             
雷虎              誠創                                                             
中視              嘉威                                                             
秋雨              力銘                                                             
慶豐富            亞太電                                                           
新利虹            達能                                                             
國光生            神達                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  華孚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華友聯                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  櫻花建                                                           
                  三發地產                                                         
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  彰銀                                                             
                  臺企銀                                                           
                  高雄銀                                                           
                  遠東銀                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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