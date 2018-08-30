◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月30日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6121 新普 1398 3264 欣銓 1091 6147 頎邦 991 5425 台半 769 6274 台燿 516 5371 中光電 466 3105 穩懋 405 6173 信昌電 255 5347 世界 243 3323 加百裕 193 6245 立端 175 5289 宜鼎 137 4966 譜瑞-KY 121 3141 晶宏 110 3527 聚積 96 6488 環球晶 94 8069 元太 76 5299 杰力 56 4953 緯軟 52 4947 昂寶-KY 48 6462 神盾 48 6561 是方 35 4417 金洲 20 6803 崑鼎 14 3563 牧德 13 3611 鼎翰 12 4123 晟德 10 4180 安成藥 9 3324 雙鴻 7 3152 璟德 3 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5443 均豪 -2792 6104 創惟 -1499 5483 中美晶 -831 6182 合晶 -707 5349 先豐 -532 4147 中裕 -498 4736 泰博 -471 8155 博智 -288 4513 福裕 -240 6187 萬潤 -220 4107 邦特 -185 6510 精測 -161 1565 精華 -145 5439 高技 -133 9951 皇田 -121 8349 恒耀 -114 3529 力旺 -97 8436 大江 -87 3227 原相 -80 4174 浩鼎 -75 3078 僑威 -66 1569 濱川 -63 5536 聖暉 -61 6435 大中 -59 6023 元大期 -50 5903 全家 -50 5263 智崴 -48 4105 東洋 -47 4126 太醫 -32 8183 精星 -30
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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