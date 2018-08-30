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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月30日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6121  新普          1398  
3264  欣銓          1091  
6147  頎邦           991  
5425  台半           769  
6274  台燿           516  
5371  中光電         466  
3105  穩懋           405  
6173  信昌電         255  
5347  世界           243  
3323  加百裕         193  
6245  立端           175  
5289  宜鼎           137  
4966  譜瑞-KY        121  
3141  晶宏           110  
3527  聚積            96  
6488  環球晶          94  
8069  元太            76  
5299  杰力            56  
4953  緯軟            52  
4947  昂寶-KY         48  
6462  神盾            48  
6561  是方            35  
4417  金洲            20  
6803  崑鼎            14  
3563  牧德            13  
3611  鼎翰            12  
4123  晟德            10  
4180  安成藥           9  
3324  雙鴻             7  
3152  璟德             3  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5443  均豪         -2792  
6104  創惟         -1499  
5483  中美晶        -831  
6182  合晶          -707  
5349  先豐          -532  
4147  中裕          -498  
4736  泰博          -471  
8155  博智          -288  
4513  福裕          -240  
6187  萬潤          -220  
4107  邦特          -185  
6510  精測          -161  
1565  精華          -145  
5439  高技          -133  
9951  皇田          -121  
8349  恒耀          -114  
3529  力旺           -97  
8436  大江           -87  
3227  原相           -80  
4174  浩鼎           -75  
3078  僑威           -66  
1569  濱川           -63  
5536  聖暉           -61  
6435  大中           -59  
6023  元大期         -50  
5903  全家           -50  
5263  智崴           -48  
4105  東洋           -47  
4126  太醫           -32  
8183  精星           -30
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