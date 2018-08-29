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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道     元大台商50          中和              大統染   味王     新日光     
東華              富邦摩台          大東              本盟     大飲                
立益              富邦發達          本盟              銘旺科   天仁                
佳和              富邦金融          巨庭              健和興   宏亞                
昶和              元大MSCI台灣          麗豐-KY           旭隼     達新                
三洋紡            永豐臺灣加權          國巨              元晶     地球                
本盟              富邦日本          茂矽              遠雄來   恆大                
瑞利              國泰日經225          錸德              統領     南染                
樂士              元大歐洲50          智寶              威宏-KY  怡華                
正峰新            元大日經225          奇力新            泰昇-KY  昶和                
億泰              元大美債20正2          大毅                       大統染              
毛寶              元大美債20反1          強茂                       錩泰                
懷特              國泰20年美債反1          華新科                     程泰                
燁興              元大S&P日圓反1          同開                       氣立                
中鴻              富邦歐洲          星通                       台硝                
千興              FH彭博高收益債          禾伸堂                     永記                
威致              FH彭博新興債          同泰                       日勝化              
華豐              FH富時不動產          玉晶光                     展宇                
首利              元大台灣高息低波          揚明光                     華廣                
麗正              群益道瓊美國地產          台勝科                     士紙                
東訊              富邦臺灣優質高息          世芯-KY                    高興昌              
華泰              FH富時高息低波          鈞寶                       東明-KY             
錸德              新光內需收益          淳安                       鑫永銓              
倫飛              大成              達方                       海悅                
虹光              再生-KY           台船                       智寶                
威盛              宏洲              華園                       隴華                
國碩              嘉裕              杜康-DR                    銘旺科              
銘旺科            東華              陽光能源-DR                   翔耀                
統懋              立益                                         奇力新              
翔耀              佳和                                         禾伸堂              
太空梭            昶和                                         揚明光              
麗臺              三洋紡                                       新至陞              
華映              本盟                                         穎漢                
吉祥全            瑞利                                         泰鼎-KY             
憶聲              鑽全                                         迎廣                
科風              樂士                                         悅城                
和鑫              正峰新                                       陞泰                
力特              巨庭                                         達方                
喬鼎              程泰                                         愛山林              
正達              億泰                                         皇昌                
晟鈦              毛寶                                         潤弘                
聯德              懷特                                         遠雄來              
同泰              燁興                                         夏都                
新世紀            中鴻                                         欣欣                
誠研              千興                                         統領                
綠能              威致                                         客思達-KY            
誠創              運錩                                         康師傅-DR            
嘉威              華豐                                         杜康-DR             
力銘              首利                                         同方友友-DR            
亞太電            麗正                                         友佳-DR             
達能              東訊                                         匯僑                
清惠              華泰                                         一零四              
慧友              錸德                                         欣天然              
勁永              倫飛                                         新海                
捷泰              虹光                                         欣高                
互億              精元                                         茂順                
天瀚              威盛                                         台數科              
迅杰              國碩                                         基勝-KY             
華上              銘旺科                                       波力-KY             
君耀-KY           統懋                                         泰昇-KY             
光麗-KY           翔耀                                         政伸                
元晶              太空梭                                       吉源-KY             
裕豐              麗臺                                         鼎炫-KY             
寶徠              華映                                                             
皇普              吉祥全                                                           
陽明              憶聲                                                             
六福              科風                                                             
康師傅-DR          和鑫                                                             
聖馬丁-DR          力特                                                             
神州-DR           喬鼎                                                             
耀傑-DR           正達                                                             
同方友友-DR          晟鈦                                                             
晨訊科-DR          聯德                                                             
友佳-DR           同泰                                                             
陽光能源-DR          新世紀                                                           
精熙-DR           誠研                                                             
中福              綠能                                                             
雷虎              誠創                                                             
中視              嘉威                                                             
秋雨              力銘                                                             
慶豐富            亞太電                                                           
新利虹            達能                                                             
國光生            神達                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  華孚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鈺邦                                                             
                  華友聯                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  彰銀                                                             
                  高雄銀                                                           
                  欣欣                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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