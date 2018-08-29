土巴兔赴港IPO：創辦十年，財務狀況不斷惡化

2018年，自港交所放寬新經濟公司上市要求後，内地赴港上市的公司如開閘洩洪般湧入，小米、美團、同城藝龍、海底撈……昨日，業界知名家裝公司土巴兔也出現在港交所公佈的聆訊資料榜單中，意味繼齊家網之後，又有一家互聯網模式的家裝公司要奔赴資本市場。

究竟實力如何，讓我們一睹為快。

創辦十年，尚未實現盈利

土巴兔創辦於2008年，是一家在線家居裝修平台，主要為業主的用戶與家居裝修服務供應商智能匹配，併通過平台促成交易。成立至今，共計進行了三輪融資，分别為2011年經緯中國A輪投資，2014年獲得經緯中國和紅杉中國B輪融資，2015年3月完成經緯中國、紅杉中國及58同城的C輪融資。

根據艾瑞咨詢的資料，按2015年、2016年及2017年和截至2018年6月30日止六個月商品交易總額或GMV、成交金額及平台收入計，土巴兔位列行業首位；按截至2018年6月30日的服務供應商數量以及内容豐富度以及截至2018年6月30日止六個月的月均獨立訪客計，土巴兔亦是中國最活躍、最具活力的在線家裝生態係統。

受益於家裝行業近年來的火熱及人們追求更加便利的服務方式，土巴兔營收增長迅速。據其招股書顯示，2015年至2017年營收分别為2.02億元、5.7億元、8.81億元，毛利1.78億元、3.25億元、4.94億元。但在巨大成本的壓力下，土巴兔併未實現盈利，淨虧損分别為7.5億元、5.6億元、11.11億元。進入2018年，因為家庭承包業務減少及廣告費大幅增長，土巴兔的財務狀況進一步惡化，收入由2017年上半年的4.56億元減少40.8%至2018年上半年的2.7億元，虧損6.36億元。

對比1個月前上市的齊家網，土巴兔扭虧的道路任重而道遠。不過值得慶幸的是，隨著中國經濟的穩定增長，城鎮住房面積擴大，家裝行業日新月異。

家裝行業前景可期，土巴兔任重道遠

根據艾瑞咨詢的資料，中國GDP近幾年持續快速增長。2017年，中國名義GDP為82.7萬億人民幣，較2016年增長11.2%，預計到2020年GDP實現99.4萬億人民幣，其中，服務行業又是主要增長動力。受益於創新和科技進步助力，服務行業增長迅速。同時，根據艾瑞咨詢的資料 ，於2016年12月31日，中國城鎮住房面積累計合計 約208億平方米。由於現有住宅物業折舊，過時的住宅建造和裝修設計，中國的家居生活標準仍有很大改善空間，這將有助推動業主的家居裝修及裝飾的需求。2017年，二手住宅物業銷售額佔中國總銷售額35.3%。

2012年至2020年住宅物業的歷史及預計新房及二手住宅物業銷售額

於2017年，中國一線城市的二手住宅物業銷售額佔其住宅物業總銷售額的57.7%。此外，在一些主要的二線城市，如南京和廈門，二手住宅物業銷售額在2017年亦超過了新房住宅物業銷售額。

而在宏觀經濟及房地產市場增長的推動下，近年來家居裝修行業的發展迅速。根據艾瑞咨詢的資料，2017年中國家裝訂單估計總數約為14.7百萬宗，線上家居裝修市場因為便捷的方式，按GMV計的在線家裝服務滲透率已由2012年的2.4%增至2017年的7.3%，併預計到2020年將達到16.9%。

對土巴兔而言，當下旺盛的市場需求固然是推動業績進步的利好，但亦面臨許多風險，特别如何吸引及留住平台參與者。互聯網時代，常言道“用戶為王”，即用戶決定業績。土巴兔的線上家裝模式，要求必須時刻創新併推出滿足參與者不斷變化需求的服務和產品、維持高水準的參與者滿意度，以及維持及提升品牌形象用於擴大用戶規模。否則，將可能無法以具成本效益的方式吸引及留住平台參與者。在此情況下，土巴兔將面臨生態係統的網絡效應可能會下降的風險，對業務及經營業績造成不利影響。

業績虧損疊加風險因素，預期後市土巴兔不容樂觀。雖然香港對上市公司沒有盈利標準要求，但齊家網已是前車之鑒，首日破發，此後一路下滑到股價目前已不足到0.06港元，較發行價下跌98.8%，可謂非常悲慘。而齊家網好歹2018年上半年業績在調整後還是盈利的，土巴兔呢？能不能逃脫厄運真的難說。

作者：董虹

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