資產品質再度惡化的中信銀行，是觸底了嗎？

2018年8月27日晚間中信銀行（00998-HK；601998-CN）公佈了上半年業績報告，財華社翻看中信銀行這份半年度業績報告後發現，中信銀行給投資者交出的這份半年報整體中規中矩，並無太多亮眼的地方。

具體看，上半年中信銀行實現營業收入810億元（人民幣，下同），同比去年增長5.85%（去年為766億元），其中實現利息淨收入498.08億元，同比增長0.63%；實現非利息淨收入312.44億元，同比增長15.39%。歸屬於本行股東淨利潤為257億元，同比增長7.12%（去年同期為240億元）；基本每股收益為0.53，同比去年增長8.16%（去年同期為0.49）。簡單看公司營收和淨利均保持小幅增長，消耗資本較少的非息收入同比大幅增加，這也在一定程度上反映出公司的轉型成果，但利息收入卻是停滯不前，後期需要關注。整體看，中信銀行營收狀況相比去年同期有所改善。

（圖片來源：中信銀行上半年業績報告）

上面我們看到公司的營收和淨利雖說增長緩慢，但都是有所改善，現在我們來看看影響公司淨利潤的因素都有哪些變化。報表披露，上半年中信銀行的不良貸款餘額608.65億元，比上年末增加72.17億元（上年末536.48億元），增長13.45%；不良貸款率1.80%，比上年末上升0.12個百分點（上年末為1.68%）； 不良貸款的蓄水池關注類貸款餘額為856.67億元，同比上年末增加約173億元（上年末683.84億元）；撥備覆蓋率151.19%，比上年末下降18.25個百分點。

（圖片來源：中信銀行上半年業績報告）

從以上數據我們可以得出，上半年公司的不良貸款金額和不良貸款率均在上漲，就連不良貸款的蓄水池關注類貸款的金額和占比都在上升，這是非常不好的現象，因為截至到現在各家上市銀行公佈的半年報中，壞賬問題都出現不同程度的好轉。另外，就是公司的撥備覆蓋率出現下滑，如果不調減撥備覆蓋率，中信銀行上半年的淨利潤恐怕會很難看，因為公司的不良貸款金額在增加，蠶食了公司的淨利潤。

雖說公司整個資產品質還沒有持續好轉的跡象，但也有值得期待的地方。公司逾期90天以上貸款與不良貸款比例為93.92%，比上年末下降15.46個百分點，大概意思就是中信銀行故意把已存在的不良資產顯性化，那麼後期公司不良貸款再度惡化的概率則就不會太大，但是這還需要後期繼續跟蹤。

作者：鄭鵬超

編輯：黎璐璐

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