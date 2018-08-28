◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 駿熠電 富邦美債7-10 穩懋 謚源 強生 穆拉德 天剛 富邦美債20年 振維 東林 其祥-KY 南璋 海灣 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 德麥 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 緯軟 友銓 中華食 精確 元大美債1-3 美桀 達威 世坤 宏易 元大投資級公司債 天剛 三圓 萬國通 唐鋒 元大中國債3-5 撼訊 雙喜 新昕纖 榮群 群益15年IG電信債 信昌電 力泰 光明 天宇 群益15年IG科技債 松崗 理銘 力肯 新零售 群益10年IG金融債 環球晶 亞都 世德 力新 國泰5Y+新興債 蜜望實 東凌-KY 宏易 恩得利 國泰1-5Y高收債 英格爾 明揚 至興 李洲 富邦全球投等債 鼎創達 綠河-KY 長佳 凱柏實業 富邦全球高收債 花王 欣泰 瑞穎 遠昇 富邦中政債0-1 大恭 及成 富邦A級公司債 永純 和進 合世 致振 耀勝 易威 康聯訊 倚強 佰研 威潤 錦明 邦特 創威 鑫創 穆拉德 唐榮 廣寰科 南璋 晉椿 點晶 勝昱 世豐 建舜電 精確 久陽 泰谷 宏易 強新 典範 皇田 松和 長天 唐鋒 坤悅 益通 富宇 恩得利 振維 榮群 謚源 鴻翊 天宇 李洲 欣厚-KY 新零售 及成 兆遠 力新 耀勝 太欣 恩得利 倚強 系統電 李洲 至寶電 世紀 凱柏實業 宇環 華容 僑威 點晶 建榮 遠昇 幸康 立衛 及成 泰谷 天揚 和進 尚立 鈺創 耀勝 哲固 佳總 倚強 重鳥鵬 合正 錦明 東林 寶聯通 鑫創 光頡 凱鈺 廣寰科 新鉅科 德宏 點晶 精聯 合邦 宜特 元創精密 萬旭 建舜電 廣穎 驊宏資 泰谷 晶達 久正 典範 杰力 上揚 長天 金利 全譜 益通 寶聯通 易通展 振維 凱鈺 安鈦克 鴻翊 合邦 元隆 禾瑞亞 業強 沛亨 欣厚-KY 訊達 九暘 兆遠 撼訊 凱碩 大峽谷-KY 信昌電 全達 宜鼎 上揚 奧斯特 太欣 全譜 保銳 系統電 易通展 越峰 世紀 元隆 英格爾 華容 沛亨 士開 建榮 迅德 昇益 立衛 大中 志嘉 天揚 倉和 富裔 鈺創 光菱 正德 佳總 蜜望實 燦星旅 合正 星雲 富驛-KY 寶聯通 森田 劍湖山 凱鈺 三圓 德記 德宏 昇益 泰偉 合邦 三豐 華義 萬旭 雙喜 昇華 驊宏資 力泰 得利影 久正 理銘 鼎創達 上揚 惠普 花王 旺矽 中連貨 邦泰 全譜 安心 易通展 雅茗-KY 安鈦克 易飛網 元隆 亞都 沛亨 老爺知 九暘 滿心 凱碩 東凌-KY 全達 紅馬-KY 奧斯特 德記 保銳 大展證 越峰 誠品生活 英格爾 得利影 森田 時報 士開 琉園 昇益 旭然 志嘉 捷必勝-KY 富裔 明揚 正德 紅木-KY 燦星旅 綠河-KY 富驛-KY 霹靂 劍湖山 欣雄 德記 欣泰 泰偉 大汽電 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰