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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道     元大台商50          中和              大統染   味王     新日光     
東華              富邦摩台          大東              本盟     大飲                
立益              富邦發達          本盟              銘旺科   天仁                
佳和              富邦金融          巨庭              健和興   宏亞                
昶和              元大MSCI台灣          麗豐-KY           旭隼     達新                
三洋紡            永豐臺灣加權          國巨              元晶     地球                
本盟              富邦日本          茂矽              遠雄來   恆大                
瑞利              國泰日經225          錸德              統領     怡華                
樂士              元大歐洲50          智寶              威宏-KY  昶和                
正峰新            元大日經225          奇力新            泰昇-KY  大統染              
億泰              元大美債20正2          大毅                       錩泰                
毛寶              元大美債20反1          強茂                       程泰                
懷特              國泰20年美債反1          華新科                     氣立                
燁興              元大S&P日圓反1          同開                       台硝                
中鴻              富邦歐洲          星通                       永記                
千興              FH彭博高收益債          禾伸堂                     日勝化              
威致              FH彭博新興債          同泰                       展宇                
華豐              FH富時不動產          玉晶光                     華廣                
首利              元大台灣高息低波          揚明光                     士紙                
麗正              群益道瓊美國地產          台勝科                     高興昌              
東訊              富邦臺灣優質高息          世芯-KY                    東明-KY             
華泰              FH富時高息低波          鈞寶                       鑫永銓              
錸德              新光內需收益          淳安                       海悅                
倫飛              亞泥              達方                       智寶                
虹光              味王              台船                       隴華                
威盛              綠悅-KY           華園                       銘旺科              
國碩              再生-KY           杜康-DR                    翔耀                
銘旺科            昭輝              陽光能源-DR                   奇力新              
統懋              宏洲                                         禾伸堂              
翔耀              嘉裕                                         揚明光              
太空梭            東華                                         新至陞              
麗臺              立益                                         穎漢                
華映              宏和                                         泰鼎-KY             
吉祥全            佳和                                         迎廣                
憶聲              昶和                                         悅城                
科風              三洋紡                                       陞泰                
和鑫              本盟                                         達方                
力特              瑞利                                         愛山林              
喬鼎              日馳                                         皇昌                
正達              鑽全                                         潤弘                
晟鈦              樂士                                         遠雄來              
聯德              正峰新                                       夏都                
同泰              巨庭                                         欣欣                
新世紀            亞德客-KY                                     統領                
誠研              億泰                                         客思達-KY            
綠能              毛寶                                         康師傅-DR            
誠創              懷特                                         杜康-DR             
嘉威              雙鍵                                         同方友友-DR            
力銘              燁興                                         友佳-DR             
亞太電            中鴻                                         一零四              
達能              千興                                         欣天然              
清惠              威致                                         新海                
慧友              華豐                                         欣高                
勁永              首利                                         茂順                
捷泰              麗正                                         台數科              
互億              東訊                                         基勝-KY             
天瀚              華泰                                         波力-KY             
迅杰              錸德                                         泰昇-KY             
華上              倫飛                                         政伸                
君耀-KY           虹光                                         吉源-KY             
光麗-KY           台光電                                       鼎炫-KY             
元晶              精元                                                             
裕豐              威盛                                                             
寶徠              國碩                                                             
皇普              仲琦                                                             
陽明              銘旺科                                                           
六福              統懋                                                             
康師傅-DR          翔耀                                                             
聖馬丁-DR          太空梭                                                           
神州-DR           麗臺                                                             
耀傑-DR           立隆電                                                           
同方友友-DR          華映                                                             
晨訊科-DR          吉祥全                                                           
友佳-DR           憶聲                                                             
陽光能源-DR          科風                                                             
精熙-DR           和鑫                                                             
中福              力特                                                             
雷虎              喬鼎                                                             
中視              正達                                                             
秋雨              晟鈦                                                             
慶豐富            虹冠電                                                           
新利虹            聯德                                                             
國光生            同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  綠能                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  華孚                                                             
                  迅杰                                                             
                  康舒                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鈺邦                                                             
                  華友聯                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  京城                                                             
                  皇普                                                             
                  達麗                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  彰銀                                                             
                  欣欣                                                             
                  金麗-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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