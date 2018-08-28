【大慶證券】盤前分析－台股站回10900大關  量能不振壓抑上漲力道



◆盤勢分析

美墨兩國取得突破性進展，掃除市場不確定性，激勵美四大指數昨日全數上漲。除了美墨兩國取得進展外，加拿大也預計將於今日加入談判，干擾市場已久的貿易紛擾逐步化解，除了有助全球經濟發展，也有助股市走勢，惟美國與中國間關稅問題依舊難解，美對中的 2000 億進口商品加徵關稅也未見緩和跡象，因此雖短線上台股有機會受美股激勵走揚，但在中美貿易問題未解前，恐持續壓抑股市上漲空間。

美國經濟數據強勁，美股持續走強，加上陸股昨日強彈，帶動台股開高走高，終場上漲 92 點收在 10902 點，成交量 1062 億。從技術面看，台股昨日價量齊揚，除站上 10900 點整數關卡，更收復所有均線，指數格局偏多，惟量能依舊偏低，且月季線交叉向下，由於月季線扣抵值仍高，短時間恐無法轉折向上支撐指數，加上 8/13 的大量黑 K 缺口反壓，上頭壓力依舊偏重，後續量能若無法持續放大，短線指數的上漲空間恐受到限制，須持續留意。

觀察盤面，昨日盤面最強勢的族群莫過於被動元件，華新科盤中漲停鎖死，國巨亦大漲 8%，帶動同族群的奇力新、信昌電… 等普遍大漲，指標股華新科在經過連日的整理後，籌碼有沉澱現象，昨日股價大漲初步打出短底，短線上有機會轉強，惟類股當沖比較相當高，昨日華新科當沖比例高達近 63%，國巨也達近 55%，當沖比例高恐使盤中波動劇烈，若要操作應嚴設停損停利點，靈活進退。被動元件類股大漲亦帶動同為漲價概念股的矽晶圓及 MOSFET 上漲，惟部分個股短線上跌勢較大，走勢偏弱，在未見打出明確底型前，建議以跌深反彈視之。LED 封裝大廠億光跌勢收斂，激勵一條龍生產的隆達上漲 6.67%，另外生產 LED 晶粒的晶電、光鋐等與 LED 封裝的佰鴻也都有表現，9 月起全球照明展連番登場，有助激勵族群短線轉強，惟部分個股受到產業競爭影響營運表現，股價表現弱勢，建議擇優布局。傳產股方面，部分紡織股漲勢延續，如儒鴻、寶成、百和… 等均收小紅，水泥股台泥、亞泥在中國有望擴大基礎建設投資下也有表現，塑化的台塑四寶也在近期油價轉升下，帶動股價緩步墊高，整體來看，傳產股走勢依舊平穩，部分供需市場改善、第三季進入傳統旺季的傳統類股，依舊為可留意的方向。

