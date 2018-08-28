江西銀行(01916-HK)6個月多賺40%至15.75億人民幣

江西銀行(01916-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月盈利15.75億元(人民幣.下同)，同比增長40.05%，每股盈利33分，不派息。期內，營業收入53.37億元，同比升22.35%；其中，利息淨收入41.31億元，同比19.84%。

於6月底，不良貸款率1.7%，較去年底升0.06個百分點；核心一級資本充足率10.79%，增1.41個百分點；一級資本充足率10.8%，增1.4個百分點；資本充足率14.03%，升1.13個百分點。

該集團公司貸款921.70億元，較上年末增加100.61億元，增長率12.25%。其中佔比較高的四大行業分別為批發和零售業、水利、環境和公共設施管理業、租賃和商務服務業、製造業。該集團不良貸款主要集中在批發和零售業、製造業，其不良貸款總額佔集團不良貸款總額的63.26%。為控制風險，該集團積極調整貸款結構，上述兩個行業貸款額佔集團總貸款額的比例由上年末的22.49%下降至報告期末的20.91%。

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