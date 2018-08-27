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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     駿熠電   富邦美債7-10          穩懋              謚源     強生                
穆拉德   天剛     富邦美債20年          振維              東林     其祥-KY             
南璋     海灣     元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  德麥                
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          緯軟              友銓     中華食              
精確     太普高   元大美債1-3          美桀              達威     世坤                
宏易              元大投資級公司債          天剛              三圓     萬國通              
唐鋒              元大中國債3-5          撼訊              雙喜     新昕纖              
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            力泰     光明                
天宇              群益15年IG科技債          松崗              理銘     力肯                
新零售            群益10年IG金融債          環球晶            亞都     世德                
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            東凌-KY  宏易                
恩得利            國泰1-5Y高收債          英格爾            明揚     至興                
李洲              富邦全球投等債          鼎創達            綠河-KY  長佳                
凱柏實業          富邦全球高收債          花王              欣泰     瑞穎                
遠昇              富邦中政債0-1          全銓                       大恭                
及成              富邦A級公司債                                     永純                
和進              合世                                         致振                
耀勝              易威                                         康聯訊              
倚強              佰研                                         威潤                
錦明              邦特                                         創威                
鑫創              穆拉德                                       唐榮                
廣寰科            南璋                                         晉椿                
點晶              信立                                         世豐                
建舜電            勝昱                                         久陽                
泰谷              世德                                         強新                
典範              精確                                         松和                
長天              宏易                                         坤悅                
益通              唐鋒                                         恩得利              
振維              磐亞                                         謚源                
鴻翊              富宇                                         李洲                
欣厚-KY           榮群                                         及成                
兆遠              天宇                                         耀勝                
太欣              新零售                                       倚強                
系統電            力新                                         至寶電              
世紀              恩得利                                       宇環                
華容              李洲                                         點晶                
建榮              凱柏實業                                     幸康                
立衛              僑威                                         泰谷                
天揚              遠昇                                         尚立                
鈺創              及成                                         哲固                
佳總              和進                                         重鳥鵬              
合正              耀勝                                         東林                
寶聯通            倚強                                         光頡                
凱鈺              錦明                                         新鉅科              
德宏              鑫創                                         精聯                
合邦              廣寰科                                       元創精密            
萬旭              點晶                                         廣穎                
驊宏資            宜特                                         晶達                
久正              建舜電                                       杰力                
上揚              泰谷                                         金利                
全譜              尚立                                         寶聯通              
易通展            典範                                         凱鈺                
安鈦克            長天                                         合邦                
元隆              益通                                         業強                
沛亨              振維                                         訊達                
九暘              鴻翊                                         撼訊                
凱碩              禾瑞亞                                       信昌電              
全達              鑫科                                         上揚                
奧斯特            欣厚-KY                                      全譜                
保銳              兆遠                                         易通展              
越峰              大峽谷-KY                                     元隆                
英格爾            宜鼎                                         沛亨                
士開              太欣                                         迅德                
昇益              系統電                                       大中                
志嘉              世紀                                         倉和                
富裔              華容                                         光菱                
正德              建榮                                         蜜望實              
燦星旅            立衛                                         星雲                
富驛-KY           天揚                                         森田                
劍湖山            鈺創                                         三圓                
德記              佳總                                         昇益                
泰偉              合正                                         雙喜                
華義              慕康生醫                                     力泰                
昇華              寶聯通                                       理銘                
得利影            凱鈺                                         惠普                
鼎創達            德宏                                         中連貨              
花王              合邦                                         安心                
邦泰              萬旭                                         雅茗-KY             
                  驊宏資                                       易飛網              
                  久正                                         亞都                
                  海韻電                                       老爺知              
                  上揚                                         滿心                
                  旺矽                                         東凌-KY             
                  全譜                                         紅馬-KY             
                  易通展                                       德記                
                  安鈦克                                       大展證              
                  元隆                                         誠品生活            
                  沛亨                                         得利影              
                  九暘                                         時報                
                  凱碩                                         琉園                
                  全達                                         旭然                
                  奧斯特                                       捷必勝-KY            
                  保銳                                         明揚                
                  越峰                                         紅木-KY             
                  英格爾                                       綠河-KY             
                  森田                                         霹靂                
                  士開                                         欣雄                
                  昇益                                         欣泰                
                  志嘉                                         大汽電              
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  智冠                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
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                  邦泰
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