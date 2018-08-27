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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     新日光     
嘉裕     正道     元大台商50          中和              大統染   味王                
東華     同開     富邦摩台          大東              本盟     大飲                
立益              富邦發達          本盟              銘旺科   天仁                
佳和              富邦金融          巨庭              健和興   宏亞                
昶和              元大MSCI台灣          亞德客-KY          旭隼     達新                
三洋紡            永豐臺灣加權          麗豐-KY           元晶     地球                
本盟              富邦日本          國巨              遠雄來   恆大                
瑞利              國泰日經225          茂矽              統領     怡華                
樂士              元大歐洲50          錸德              威宏-KY  昶和                
正峰新            元大日經225          智寶              泰昇-KY  大統染              
億泰              元大美債20正2          奇力新                     錩泰                
毛寶              元大美債20反1          大毅                       程泰                
懷特              國泰20年美債反1          強茂                       氣立                
燁興              元大S&P日圓反1          華新科                     台硝                
中鴻              富邦歐洲          星通                       永記                
千興              FH彭博高收益債          禾伸堂                     日勝化              
威致              FH彭博新興債          同泰                       展宇                
華豐              FH富時不動產          玉晶光                     華廣                
首利              元大台灣高息低波          揚明光                     士紙                
麗正              富邦臺灣優質高息          台勝科                     高興昌              
東訊              FH富時高息低波          鈞寶                       東明-KY             
華泰              新光內需收益          淳安                       鑫永銓              
錸德              亞泥              達方                       宏旭-KY             
倫飛              味王              台船                       海悅                
虹光              綠悅-KY           華園                       智寶                
威盛              再生-KY           杜康-DR                    隴華                
國碩              昭輝              陽光能源-DR                   銘旺科              
銘旺科            宏洲                                         翔耀                
統懋              廣豐                                         奇力新              
翔耀              嘉裕                                         禾伸堂              
太空梭            東華                                         揚明光              
麗臺              立益                                         新至陞              
華映              宏和                                         穎漢                
吉祥全            佳和                                         泰鼎-KY             
憶聲              昶和                                         迎廣                
科風              三洋紡                                       悅城                
和鑫              本盟                                         陞泰                
力特              瑞利                                         達方                
喬鼎              中興電                                       愛山林              
正達              日馳                                         皇昌                
晟鈦              鑽全                                         潤弘                
聯德              樂士                                         遠雄來              
同泰              高林股                                       夏都                
新世紀            正峰新                                       欣欣                
誠研              巨庭                                         統領                
綠能              亞德客-KY                                     客思達-KY            
誠創              億泰                                         康師傅-DR            
嘉威              中纖                                         杜康-DR             
力銘              毛寶                                         同方友友-DR            
亞太電            懷特                                         友佳-DR             
達能              雙鍵                                         一零四              
清惠              燁興                                         欣天然              
慧友              中鴻                                         新海                
勁永              千興                                         欣高                
捷泰              威致                                         茂順                
互億              華豐                                         台數科              
天瀚              首利                                         南六                
迅杰              川湖                                         基勝-KY             
華上              麗正                                         波力-KY             
君耀-KY           東訊                                         泰昇-KY             
光麗-KY           廣宇                                         政伸                
元晶              華泰                                         吉源-KY             
裕豐              錸德                                         鼎炫-KY             
寶徠              倫飛                                                             
皇普              虹光                                                             
陽明              台光電                                                           
六福              精元                                                             
康師傅-DR          威盛                                                             
聖馬丁-DR          國碩                                                             
神州-DR           仲琦                                                             
耀傑-DR           銘旺科                                                           
同方友友-DR          統懋                                                             
晨訊科-DR          翔耀                                                             
友佳-DR           太空梭                                                           
陽光能源-DR          麗臺                                                             
精熙-DR           立隆電                                                           
中福              華映                                                             
雷虎              吉祥全                                                           
中視              憶聲                                                             
秋雨              科風                                                             
慶豐富            和鑫                                                             
新利虹            力特                                                             
國光生            喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  虹冠電                                                           
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  綠能                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  宏齊                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  華孚                                                             
                  迅杰                                                             
                  康舒                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鈺邦                                                             
                  華友聯                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  全坤建                                                           
                  京城                                                             
                  皇普                                                             
                  達麗                                                             
                  長榮                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  欣欣                                                             
                  金麗-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鼎炫-KY
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