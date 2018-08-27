【華冠投顧】MLCC矽晶圓跌深大反彈,遍地開花!!盤穩準備賺主流!!!

◆盤勢分析

林幸蓉 分析師

焦點個股：6182 合晶、2492 華新科、6173 信昌電、3026 禾伸堂、5469 瀚宇博

Fed 主席鮑爾的「穩定升息」，使美股 NASDAQ 和 S&P 500 指數再創歷史新高，道瓊上週五也漲 133 點。台股今日絕地大反攻！！由跌幅最深的人氣族群被動元件 2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電跌深反彈，帶動其他被動元件 3026 禾伸堂、2456 奇力新、6284 佳邦、6175 立敦、8043 蜜望實、5328 華容、2478 大毅、6155 鈞寶、3090 日電貿、3624 光頡，及矽晶圓族群 6182 合晶、3016 嘉晶、6488 環球晶等，還有其他跌深反彈族群 PCB 5469 瀚宇博，MOSFET 8261 富鼎、6435 大中、3317 尼克森…… 一起大反彈。遍地開花、熱鬧滾滾的使大盤大漲 92 點，成交量略增到 1,051 億！OTC 週 K 連四黑、日 K 連三黑後，今日也大漲，成交量僅 254 億…… 今天跌深反彈大反攻 + 遍地開花 ING…… 合計上漲家數 1,045 家，下跌家數 378 家。

過去幸運星 4 月 10 日分享的主流股《被動元件五巨星》、5 月 8 日分享的主流股《矽晶圓六巨星》波段漲勢驚人。後在 7 月 6 日中美貿易戰，大盤破底時，MLCC、矽晶圓頭部完成，開始大跌！！結果有許多投資朋友才開始沿路低接撈底、逢低拉回買 MLCC／被動元件與矽晶圓…… 引起融資不斷斷頭，慘不忍睹！！請問撈了一個多月的 MLCC 與矽晶圓撈到傷痕累累…… 大家學習到為什麼當「大叔（輸）」的原因了嗎？？？

為什麼 4、5 月不跟著老師賺主流 MLCC 與矽晶圓？7、8 月才去沿路拉回找買點逆勢操作？老師今日看到 MLCC 矽晶圓跌深反彈，實在是救苦救難盤！！老師希望套牢的人能減少損失、吸取經驗！！未來才有大賺主流的機會！！投資朋友 7 月起在低接 MLCC + 矽晶圓時，我就在群組及節目中一再叮嚀「要獲利、不要撈底」！！然後在 7 月 6 日，老師給大家新的主流頂級富豪－4927 泰鼎 - KY（Teddy Bear，25→35.7）、9910 豐泰（148→197.5）。8 月 14 日又給大家「金帥帥」2368 金像電、「軟綿綿」4953 緯軟…… 在 MLCC 頻頻破底時，他們卻頻頻創高，後來也成了 8 月主流！！大家有看出操作上真正能輕鬆賺錢的重點了嗎？？？

切記！！跌深反彈加減賺…… 要輕鬆賺大錢，請記得盤穩定後，第一時間要跟上下一波主流股就對了！！

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

