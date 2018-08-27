【華冠投顧】2456奇力新營運分析

◆盤勢分析

陳飛龍 分析師

7 月營收表現水準

奇力新公布 7 月營收達 19.62 億元，年增 78.86%，若加計去年美磊合併營收，則 7 月年增約 45.09%。奇力新第三季起進入產業旺季，7 月營收表現來看最主要的動力仍來自於旺詮的營收貢獻，其次來看奇力新單月營收也較上月成長 12.67%，營運表現也符合過去水準。

另外 6 月底合併進來的美磊營收較上月成長 22.22%，單月營收第一次突破 3 億水準，營運正式從谷底翻身。7 月個別公司包含奇力新、美磊與旺詮，單月營收都再次創下歷史新高水準，累計 1-7 營收 93.48 億元，年增 34.82%，包含美磊來比較則成長 21.99%，整體營運表現相當亮眼。



從個別公司單月營收角度

奇力新 7 月營收 6.38 億元，年增 18.49%，較上月成長 12.67%，累計 1-7 月營收 37.51 億元，年增 15.49%，營運表現符合公司內部成長目標。

旺詮 7 月營收 8.17 億元，年增 111.86%，較上月成長 13.16%，累計 1-7 月營收 37.34 億元，年增 51.43%，營運表現在產業旺季與新產能開出下，營收仍逐月創新高水準。

飛磁 7 月營收 1.94 億元，年增 11.81%，較上月衰退 0.30%，累計 1-7 月營收 13.19 億元，年增 8.34%，營運表現目前在預期低標。

美磊 7 月營收 3.14 億元，年增 23.01%，較上月同期成長 22.22%，累計 1-7 月營收 17.40 億元，年增 1.61%，營運表現逐步走出谷底。



奇力新公司表示....

受惠產業旺季發酵，奇力新本月出貨動能強勁，尤其是一體成形與積層印刷電感，接單和出貨皆持續成長創歷史新高。另外美磊本月營收首次突破 3 億水準，主要是新一代高階顯示卡、數據中心伺服器與高階固態硬碟產品持續發酵，預估第三季客戶需求提升下，出貨動能將會持續看好。展望電感下半年表現，公司認為在小尺寸 Molding 產品新產能持續開出，以及積層大、小尺寸 Molding 產品、RF 電感接單暢旺下，預估下半年營運表現將會超越上半年水準。



旺詮本月營收突破 8 億水準

主要是膜電阻需求仍持續暢旺，且馬來西亞廠擴產如期完成，加上金屬板營收續創新高所致。公司從目前 B/B ratio 比例來看，後續出貨動能值得期待，市場上供需失衡的情況短期之內不會有太大改變，且報價仍有上調的優勢。



飛磁本月營收較上月與去年同期皆維持穩定

主要原因是受到歐洲產能無法快速提升所致。但奇力新認為，飛磁在工業電源、歐美太陽能逆變器、高階伺服器電源、歐洲 / 中國及特斯拉電動車 / 插電式混合電動車等訂單之挹注下，下半年營運表現會在第三季底開始出現轉機，而第四季業績增幅將隨產能釋放明顯提升。



奇力新公布 2018H1 財務報表

上半年營收 73.83 億元，毛利率 30.36%，營益率 17.93%，業外部分影響性不大，所得稅率約 24.78%，上半年 EPS 約 4.22 元。若單看第二季財報表現，第二季營收 43.02 億元，毛利率 34.05%，營益率 22.19%，整體營運數字符合我們先前預估的單月自結狀況，顯現奇力新在報價上漲與規模經濟下，整體毛利率以創下歷史新高水準，也達到公司過去法說會上所預期的 30% 平均毛利率水準，另外在第二季稅率上也下降至 22%，因此單季 EPS 約可達 3 元水準。



展望 2018H2 奇力新報價優勢

目前營收規模仍持續擴大，另外加上有好的匯率優勢，因此預估在規模經濟發酵下，毛利率約可維持第二季水準之上，且營業費用率還有下降的空間，預估第三季單季獲利可挑戰 4 元表現，再創歷史新高。



飛龍投資觀點總結:

公司將在今年 10 月 4 日進行減資動作，減資後股本 22.59 億來看，明年旺季水準有機會挑戰新高表現。建議手上有持股者，可耐心等待市場反應價值，公司成長趨勢沒改變前，都是考驗投資者耐心及心態，期望投資人在買進股票前，需要了解安全價位區間，才不會套牢在高點。



# 參考資料來源: 107 年度法說會資訊， XQ 嘉實資訊。

※以上內容由華冠投顧 陳飛龍 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

