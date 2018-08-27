【華冠投顧】台股攻克季線，站上10900點!被動元件大反攻!

◆盤勢分析

台股上周，低量能，震盪向上，驚驚漲，而上周五美股大漲，有助今日周一台股指數開高震盪走高，終場上漲 92 點，10902 作收，再創本波新高，成交量 1053 億元，價漲量增格局，盤面類股族群輪動，上周傳產股夯，今輪到跌深的電子股上漲… 如被動元件，矽晶圓，Mosfet… 等族群。

跌深的被動元件族群是今日盤面最強族群，全面大反攻，華新科 (2492)，信昌電(6173)，蜜望實(8043)，奇力新(2456)，華容(5328)，佳邦(6284)，立敦(6175) 等亮燈漲停板，國巨 (2327)，禾伸堂(3026)，大毅(2478)，日電貿(3090)，立隆電(2472)，智寶(2375)，斐成(3313)，鈺邦(6449) 以及美桀 (5255) 等漲幅皆逾 5%。矽晶圓族群中合晶 (6182) 股價攻頂，嘉晶 (3016)，台勝科(3532)，環球晶(6488)，中美晶以及漢磊(3707) 等股價均上漲。MOSFET 族群中富鼎 (8261)，杰力(5299)，大中(6435) 以及尼克森 (3317) 等皆反彈上漲。

台股延續上周上漲，攻克 10900 點，不過大盤成交量仍維持低量能，操作還是要謹慎，千萬不要追價，因此，建議投資人對於跌深反彈族群採取低買高賣策略。

資料僅供參考投資應審慎評估

