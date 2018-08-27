戰略重心轉移！ Uber加速推進共享電動自行車業務

Uber 正在試圖進行多元化的業務布局。根據英國金融時報報導，Uber(Uber) 首席執行官 Dara Khosrowshahi 表示，作為其長期戰略的一部分，該公司正計劃將重心從汽車轉向電動自行車和滑板車。除了運輸業務，Uber 還涉足從食品配送到貨運代理等業務。

他還表示，短期而言，此舉將意味著這家去年虧損 45 億美元的公司將遭受進一步的財務打擊。由於 Uber 支出的增加，雖然 Uber 進行汽車補貼增加了營收、縮小了虧損幅度，財報顯示，今年第二季 Uber 依然損失 8.91 億美元。

此前，Uber 在電動自行車領域已經有所行動。Uber 今年 2 月首次在其應用程序中添加了電動自行車，今年 4 月以約 2 億美元收購了自行車共享公司 Jump。

在電動滑板車方面，Uber 已經與電動滑板車公司 Lime 和總部位於倫敦、為公共交通提供行動票務的應用軟體 Masabi 達成了協議，目的是打造城市行動平台。

電動自行車和滑板車業務有何影響？

Uber 總裁稱，Uber 在自行車業務中賺的錢比同一趟車掙的錢要少，但他預計，如果消費者更頻繁地使用 Uber，這種影響將被抵消。

此外，雖然短期內 Uber 的汽車業務會因為共享單車客戶的增多而受到影響，但是長期來看，汽車業務將因為車程的增加、道路擁堵程度的降低而擁有更高的營運效率。

Uber 正精簡區域

除了多元化的業務拓展，Uber 正在精簡其業務的區域範圍。據路透報導，Uber 在今年早些時候向當地競爭對手出售了俄羅斯和東南亞業務，一次性獲利 25 億美元。

Uber 的估值在今年初為 720 億美元，與滴滴的估值不相上下。此前，雖然 Uber 中國被滴滴收購，若 Uber 能維護好北美及歐洲市場，其全球龍頭地位將進一步鞏固。