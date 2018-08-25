浙商銀行(02016-HK)6個月多賺16%不派息

浙商銀行(02016-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利64.86億元(人民幣.下同)，同比增長15.54%，每股盈利34分；不派中期息。

2018年上半年，利息淨收入126.25億元，同比增加2.40億元，增長1.94%，佔營業收入的67.89%。利息收入355.61億元，同比增加54.90億元，增長18.26%；利息支出229.36億元，同比增加52.50億元，增長29.68%。淨利差和淨利息收益率分別為1.66%和1.88%，同比分別上升0.09和0.13個百分點。

2018年上半年，非利息淨收入59.71億元，同比增加4.07億元，增長7.32%。其中，手續費及佣金淨收入23.38億元，同比減少27.52億元，其他非利息淨收入36.33億元，同比增加31.59億元

於6月底，不良貸款率1.14%，較去年底減0.01個百分點；核心一級資本充足率8.41%，升0.12個百分點；一級資本充足率9.97%，升0.01個百分點；資本充足率13.71%，升1.5個百分點。

公司在公司業務方面，以打造企業流動性服務銀行為重點，着力於產品與金融服務模式創新及業務轉型發展，積極服務國家重點戰略，服務實體經濟，為企業去槓桿、降成本，通過為客戶創造價值，實現社會、企業和銀行多贏。報告期內，該公司公司業務取得較快增長，核心競爭力進一步提升。

截至報告期末，公司客戶數84,722戶，較上年末增加13,672戶，增長19.24%；公司貸款總額5,904.04億元，較上年末增加718.07億元，增長13.85%。

該公司積極應對形勢變化，抓住內地經濟進入新時代的契機，貫徹國家支持新興產業發展和推動產業結構轉型升級戰略，推動業務轉型發展，取得新突破。該公司依托池化融資、易企銀、應收款鏈等三大平台，幫助實體企業降槓桿、降成本，打造企業流動性服務銀行，同時積極貫徹落實「中國製造2025」戰略，在業內首家推出「融資、融物、融服務」智能製造系統性金融解決方案，打造業內首家「智能製造服務銀行」。截至報告期末，該公司智能製造板塊融資餘額475.80億元，較年初增長12.70%。

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