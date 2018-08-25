廣汽(02238-HK)6個月多賺10.3%股息10分

廣汽集團(02238-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利69.13億元(人民幣.下同)，同比上升10.3%，每股盈利68分；派發中期息每股10分。

銷售收入372億元，同比增長7%。上半年該集團推出8款新車型和改款車型，汽車產銷均超100萬輛。上半年實現銷量6301輛，同比大幅增長。

業績報告中提到，當前，中國汽車市場已進入低增速時代，新能源汽車補貼政策調整、合資股比放開、進口關稅下調等政策實施，將推動國內汽車企業把加強自身核心競爭力作為未來工作重心。新能源汽車市場發展將會逐步從政策驅動向消費驅動轉變，新技術與汽車融合加快，新商業模式推動汽車產業走向自我變革，擁抱新業態成為汽車廠商謀求發展的必經之路。紛繁複雜的外部環境、白熱化的市場競爭和日新月異的產業變革帶來的困難和挑戰是確定的，而該集團戰勝這些困難的獨特優勢、發展基礎、應對能力也是確定的。下半年，我們將融合變革、創新發展，全方位提升核心競爭力，釐清思路，苦練內功，努力完成年度經營目標。





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