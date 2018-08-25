普華和順(01358-HK)斥5.54億人民幣購血漿業務

普華和順(01358-HK)公布，8月24日，該公司與CBPO訂立股份購買協議，據此，CBPO以每股100.9美元(相當於約693.3元人民幣)，向該公司發行80萬股CBPO股份，CBPO股份之總購買價將為8072萬美元(相當於約5.54億人民幣)。待收購事項完成後且計及CBPO同時向其他投資者進行的配售，該公司將持有CBPO之16.08%股份。

CBPO為一家生物製藥公司，主要於中國從事人類血漿醫藥產品或血漿產品的研究、開發、製造及銷售。根據CBPO2017年年報所述，在2017年銷售量方面，CBPO位列中國血漿產品製造商前五名。CBPO自2009年起於納斯達克股票交易所上市。

CBPO擁有規模完善且業績良好之血漿業務，並為中國血漿產業之領先生產商。於2008年一月與CBPO進行之股份交換事項交割後，該公司於中國醫療行業拓展新領域，其增長迅速、利潤及潛在機遇高，符合公司的長期戰略。未來，中國對血液產品之需求預期日益殷切，行業增長潛力巨大。增持CBPO之股權將會進一步優化該公司於高增長業務之佈局。



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