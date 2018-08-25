成都普天電纜(01202-HK)6個月轉賺722萬人民幣不派息

成都普天電纜股份(01202-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利721.655萬元(人民幣.下同)(2017年度同期虧損51.42萬元)，每股盈利0.02元。不派息。

業績報告中提到，按照國資委駐中國普天監事會及普天集團的要求，積極發展園區經濟，從製造業向產業+服務業轉型。2018年上半年完成園區的整體規劃和空置地塊的規劃，與政府部門進行了多次溝通。協調資源整合重組，推進投資戰略管理。繼續推進重慶普泰峰鋁業有限公司清算工作，成立了普泰峰清算工作小組，基本形成了初步的清算方案，已提交各方股東討論。完成成都電纜雙流熱縮製品廠股權收購及工商變更並進行公司制改革，更名為「成都普天新材料有限公司」。

改制後對公司的組織結構與崗位配置進行了新的調整，實行董事會領導下的總經理負責制。組織各產業及職能部門完成內外部分析、編制相關產業及職能戰略規劃，匯總完成公司《2018–2020年發展戰略與規劃》，為公司戰略執行措施分解和後續考核提供依據。



更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)