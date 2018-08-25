聯康生物科技(00690-HK)6個月虧損擴大至6322萬不派息

聯康生物科技集團(00690-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔虧損6322.3萬元(2017年度虧損3369萬)，每股虧損1.02仙。不派息。

期內，該集團錄得營業額5960萬元，按年減少約5.3%。

營業額減少乃主要由於一宗一次性意外事件，導致金因肽®受到不利影響以及因來自週遭環境的壓力劇增導致匹納普®銷售下降所致。然而，倘撇除上述事故之因素，該集團之營業額於期內保持相對穩定，符合預期，且凸顯銷售未來增長之潛力。

銷售成本按年減少23.2%，由2017年上半年的約1040萬元降至2018年上半年的約800萬元。期內，毛利小幅下跌1.7%至約5160萬元。然而，由於集團的部分上市藥品享有有限來自競品之競爭，令集團可更好地進行議價，故而毛利率增加3.2個百分點至86.6%，而去年同期為83.4%。期內，該集團已繼續透過團隊重整及重組擴充其銷售部門，旨在進一步擴大其直接銷售渠道及鞏固與更多醫院的密切關係。



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