美債殖利率曲線11年來首次比日本還平

進入 8 月以來，最經典的兩年 / 10 年期美債殖利率曲線不斷打破 2007 年夏季以來最平紀錄，令市場和分析師對殖利率曲線倒掛的擔憂重新浮現。

最新消息顯示，周五美股午盤前，當聯準會主席鮑威爾講話確認了逐步升息路徑後，兩年 / 10 年期美債殖利率利差跌至 20 個基點，再創 2007 年 8 月以來最平。

（上圖來自 MarketWatch 實時數據，黃色為兩年期美債殖利率，淺藍色為 10 年期殖利率）

金融部落格 Zerohedge 觀察發現，稍早時這一利差一度跌破 20 個基點大關，並在十一年以來首次小於日本同類指標（兩年 / 10 年期日債殖利率）的利差，被德銀分析師稱為「里程碑時刻」，即 2007 年 11 月以來，美債經典殖利率曲線首次比日債殖利率曲線還要平坦。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

法興銀行的資深美國經濟學家 Omair Sharif 指出，6 月 FOMC 會議上，聯準會內部經濟學家作了題為《美債殖利率曲線趨平如何指導未來經濟活動》的簡報，7 月 31 日 - 8 月 1 日的 FOMC 會議上，與會官員和內部經濟學家用很長篇幅討論了下一次經濟下行時，現有的政策工具是否有效，都表明聯準會已準備應對經濟下行，不少地區聯儲官員擔心殖利率曲線接近倒掛的指示意義。

對此，華爾街見聞主編精選《聯準會準備重回零利率？一文讀懂「多事之秋」的 FOMC 紀要》作了詳細闡述，介紹了 8 月 FOMC 會議紀要的一個「顯著且寓意深刻的變化」，即在文首新增了一大組章節，題為「有效利率下限場景的貨幣政策選項」。英國《金融時報》解讀稱，聯準會在確認「很快下一次升息」的同時，視野明顯轉向了長期，已在苦惱抗衡下一次衰退的能力。

外匯和大宗商品市場垂直媒體 Fxstreet.com 認為，經濟學家和金融分析師一直擔心，美債殖利率曲線倒掛將令本輪擴張周期終結，有人認為，只要再升息一次就會發生倒掛。兩年 / 10 年期美債殖利率利差從 2014 年起穩步收窄，似乎長端美債殖利率沒能反映出美國經濟增長的動能。

但文章認為，經典公債殖利率曲線倒掛與經濟衰退之間，具有相關性，而不是因果關係。從 1976 年開始記錄美債殖利率曲線起，共發生過 5 次經濟衰退，可觀測數據較少、難下結論。此外，聯準會目前升息也不算緊縮政策，利率仍低於歷史均值，貨幣政策仍屬寬鬆，無法斷定引發衰退。

『新聞來源／華爾街見聞』