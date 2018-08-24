◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 駿熠電 富邦美債7-10 穩懋 謚源 進階 穆拉德 天剛 富邦美債20年 振維 東林 強生 南璋 海灣 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 緯軟 友銓 德麥 精確 太普高 元大美債1-3 美桀 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 天剛 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 撼訊 雙喜 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 信昌電 力泰 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 艾華 理銘 光明 新零售 群益10年IG金融債 松崗 亞都 力肯 力新 國泰5Y+新興債 環球晶 東凌-KY 世德 恩得利 國泰1-5Y高收債 蜜望實 明揚 宏易 李洲 富邦全球投等債 英格爾 綠河-KY 至興 凱柏實業 富邦全球高收債 鼎創達 欣泰 長佳 遠昇 國泰中國政金債5+ 全銓 瑞穎 及成 富邦中政債0-1 大恭 和進 富邦A級公司債 永純 耀勝 合世 致振 倚強 易威 康聯訊 錦明 佰研 威潤 鑫創 邦特 創威 廣寰科 穆拉德 唐榮 點晶 南璋 晉椿 建舜電 信立 世豐 泰谷 勝昱 久陽 典範 宏佳騰 強新 長天 世德 松和 益通 精確 坤悅 振維 宏易 恩得利 鴻翊 唐鋒 謚源 欣厚-KY 磐亞 李洲 兆遠 長盛 及成 太欣 富宇 耀勝 系統電 榮群 倚強 世紀 天宇 至寶電 華容 新零售 宇環 建榮 力新 點晶 立衛 恩得利 幸康 天揚 李洲 泰谷 鈺創 凱柏實業 尚立 佳總 僑威 哲固 合正 遠昇 重鳥鵬 寶聯通 及成 東林 凱鈺 和進 光頡 德宏 耀勝 新鉅科 合邦 倚強 精聯 萬旭 錦明 廣穎 驊宏資 鑫創 晶達 久正 廣寰科 杰力 上揚 點晶 合正 全譜 建舜電 金利 易通展 泰谷 寶聯通 安鈦克 尚立 凱鈺 元隆 上詮 合邦 沛亨 典範 業強 九暘 長天 訊達 凱碩 益通 撼訊 全達 振維 信昌電 奧斯特 鴻翊 上揚 保銳 禾瑞亞 全譜 越峰 鑫科 易通展 英格爾 欣厚-KY 元隆 士開 兆遠 迅德 昇益 大峽谷-KY 大中 志嘉 宜鼎 倉和 富裔 太欣 光菱 正德 系統電 蜜望實 燦星旅 世紀 星雲 富驛-KY 華容 森田 劍湖山 建榮 三圓 德記 立衛 昇益 泰偉 天揚 雙喜 華義 鈺創 力泰 昇華 佳總 理銘 得利影 協益 惠普 鼎創達 合正 中連貨 花王 慕康生醫 安心 邦泰 寶聯通 雅茗-KY 凱鈺 易飛網 德宏 亞都 凱崴 老爺知 合邦 滿心 萬旭 東凌-KY 驊宏資 紅馬-KY 久正 德記 海韻電 大展證 上揚 誠品生活 旺矽 得利影 全譜 時報 高僑 琉園 易通展 旭然 安鈦克 捷必勝-KY 元隆 明揚 沛亨 紅木-KY 倉和 鉅邁 九暘 綠河-KY 凱碩 霹靂 全達 欣雄 能率網通 欣泰 伍豐 大汽電 奧斯特 保銳 大億金茂 越峰 英格爾 森田 士開 昇益 志嘉 富裔 正德 陸海 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 智冠 得利影 大車隊 鼎創達 新潤 花王 邦泰