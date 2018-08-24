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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     駿熠電   富邦美債7-10          穩懋              謚源     進階                
穆拉德   天剛     富邦美債20年          振維              東林     強生                
南璋     海灣     元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          緯軟              友銓     德麥                
精確     太普高   元大美債1-3          美桀              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          天剛              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          撼訊              雙喜     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            力泰     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          艾華              理銘     光明                
新零售            群益10年IG金融債          松崗              亞都     力肯                
力新              國泰5Y+新興債          環球晶            東凌-KY  世德                
恩得利            國泰1-5Y高收債          蜜望實            明揚     宏易                
李洲              富邦全球投等債          英格爾            綠河-KY  至興                
凱柏實業          富邦全球高收債          鼎創達            欣泰     長佳                
遠昇              國泰中國政金債5+          全銓                       瑞穎                
及成              富邦中政債0-1                                     大恭                
和進              富邦A級公司債                                     永純                
耀勝              合世                                         致振                
倚強              易威                                         康聯訊              
錦明              佰研                                         威潤                
鑫創              邦特                                         創威                
廣寰科            穆拉德                                       唐榮                
點晶              南璋                                         晉椿                
建舜電            信立                                         世豐                
泰谷              勝昱                                         久陽                
典範              宏佳騰                                       強新                
長天              世德                                         松和                
益通              精確                                         坤悅                
振維              宏易                                         恩得利              
鴻翊              唐鋒                                         謚源                
欣厚-KY           磐亞                                         李洲                
兆遠              長盛                                         及成                
太欣              富宇                                         耀勝                
系統電            榮群                                         倚強                
世紀              天宇                                         至寶電              
華容              新零售                                       宇環                
建榮              力新                                         點晶                
立衛              恩得利                                       幸康                
天揚              李洲                                         泰谷                
鈺創              凱柏實業                                     尚立                
佳總              僑威                                         哲固                
合正              遠昇                                         重鳥鵬              
寶聯通            及成                                         東林                
凱鈺              和進                                         光頡                
德宏              耀勝                                         新鉅科              
合邦              倚強                                         精聯                
萬旭              錦明                                         廣穎                
驊宏資            鑫創                                         晶達                
久正              廣寰科                                       杰力                
上揚              點晶                                         合正                
全譜              建舜電                                       金利                
易通展            泰谷                                         寶聯通              
安鈦克            尚立                                         凱鈺                
元隆              上詮                                         合邦                
沛亨              典範                                         業強                
九暘              長天                                         訊達                
凱碩              益通                                         撼訊                
全達              振維                                         信昌電              
奧斯特            鴻翊                                         上揚                
保銳              禾瑞亞                                       全譜                
越峰              鑫科                                         易通展              
英格爾            欣厚-KY                                      元隆                
士開              兆遠                                         迅德                
昇益              大峽谷-KY                                     大中                
志嘉              宜鼎                                         倉和                
富裔              太欣                                         光菱                
正德              系統電                                       蜜望實              
燦星旅            世紀                                         星雲                
富驛-KY           華容                                         森田                
劍湖山            建榮                                         三圓                
德記              立衛                                         昇益                
泰偉              天揚                                         雙喜                
華義              鈺創                                         力泰                
昇華              佳總                                         理銘                
得利影            協益                                         惠普                
鼎創達            合正                                         中連貨              
花王              慕康生醫                                     安心                
邦泰              寶聯通                                       雅茗-KY             
                  凱鈺                                         易飛網              
                  德宏                                         亞都                
                  凱崴                                         老爺知              
                  合邦                                         滿心                
                  萬旭                                         東凌-KY             
                  驊宏資                                       紅馬-KY             
                  久正                                         德記                
                  海韻電                                       大展證              
                  上揚                                         誠品生活            
                  旺矽                                         得利影              
                  全譜                                         時報                
                  高僑                                         琉園                
                  易通展                                       旭然                
                  安鈦克                                       捷必勝-KY            
                  元隆                                         明揚                
                  沛亨                                         紅木-KY             
                  倉和                                         鉅邁                
                  九暘                                         綠河-KY             
                  凱碩                                         霹靂                
                  全達                                         欣雄                
                  能率網通                                     欣泰                
                  伍豐                                         大汽電              
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大億金茂                                                         
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  森田                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  陸海                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  智冠                                                             
                  得利影                                                           
                  大車隊                                                           
                  鼎創達                                                           
                  新潤                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰
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