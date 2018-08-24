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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          中和              昶和     東泥     新日光     
嘉裕     正道     元大台商50          大東              大統染   味王                
東華     同開     富邦摩台          本盟              本盟     大飲                
立益              富邦發達          巨庭              銘旺科   天仁                
佳和              富邦金融          亞德客-KY          健和興   宏亞                
昶和              元大MSCI台灣          麗豐-KY           旭隼     達新                
三洋紡            永豐臺灣加權          國巨              元晶     地球                
本盟              富邦日本          茂矽              遠雄來   恆大                
瑞利              國泰日經225          錸德              統領     怡華                
樂士              元大歐洲50          智寶              威宏-KY  昶和                
正峰新            元大日經225          奇力新            泰昇-KY  大統染              
億泰              元大美債20正2          大毅                       錩泰                
毛寶              元大美債20反1          強茂                       程泰                
懷特              國泰20年美債反1          華新科                     氣立                
燁興              元大S&P日圓反1          星通                       台硝                
中鴻              富邦歐洲          禾伸堂                     永記                
千興              FH彭博高收益債          同泰                       日勝化              
威致              FH彭博新興債          玉晶光                     展宇                
華豐              FH富時不動產          創意                       華廣                
首利              元大台灣高息低波          揚明光                     士紙                
麗正              富邦臺灣優質高息          台勝科                     高興昌              
東訊              FH富時高息低波          鈞寶                       東明-KY             
華泰              新光內需收益          淳安                       鑫永銓              
錸德              亞泥              達方                       宏旭-KY             
倫飛              味王              台船                       海悅                
虹光              綠悅-KY           華園                       智寶                
威盛              再生-KY           杜康-DR                    隴華                
國碩              昭輝              陽光能源-DR                   銘旺科              
銘旺科            新纖                                         翔耀                
統懋              宏洲                                         奇力新              
翔耀              廣豐                                         禾伸堂              
太空梭            嘉裕                                         揚明光              
麗臺              東華                                         新至陞              
華映              立益                                         穎漢                
吉祥全            宏和                                         泰鼎-KY             
憶聲              佳和                                         迎廣                
科風              昶和                                         悅城                
和鑫              三洋紡                                       陞泰                
力特              本盟                                         達方                
喬鼎              瑞利                                         愛山林              
正達              中興電                                       皇昌                
晟鈦              日馳                                         潤弘                
聯德              鑽全                                         遠雄來              
同泰              樂士                                         夏都                
新世紀            高林股                                       欣欣                
誠研              正峰新                                       統領                
綠能              巨庭                                         客思達-KY            
誠創              亞德客-KY                                     康師傅-DR            
嘉威              麗清                                         杜康-DR             
力銘              華電                                         同方友友-DR            
亞太電            億泰                                         友佳-DR             
達能              中纖                                         一零四              
清惠              毛寶                                         欣天然              
慧友              日勝化                                       新海                
勁永              懷特                                         欣高                
捷泰              雙鍵                                         茂順                
互億              燁興                                         台數科              
天瀚              中鴻                                         南六                
迅杰              聚亨                                         基勝-KY             
華上              千興                                         波力-KY             
君耀-KY           威致                                         泰昇-KY             
光麗-KY           華豐                                         政伸                
元晶              首利                                         吉源-KY             
華冠              川湖                                         鼎炫-KY             
裕豐              麗正                                                             
寶徠              東訊                                                             
皇普              廣宇                                                             
陽明              華泰                                                             
六福              錸德                                                             
康師傅-DR          倫飛                                                             
聖馬丁-DR          虹光                                                             
神州-DR           台光電                                                           
耀傑-DR           精元                                                             
同方友友-DR          威盛                                                             
晨訊科-DR          國碩                                                             
友佳-DR           仲琦                                                             
陽光能源-DR          銘旺科                                                           
精熙-DR           統懋                                                             
中福              翔耀                                                             
雷虎              太空梭                                                           
中視              麗臺                                                             
秋雨              立隆電                                                           
慶豐富            華映                                                             
新利虹            希華                                                             
國光生            吉祥全                                                           
                  歐格                                                             
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  虹冠電                                                           
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  榮創                                                             
                  誠研                                                             
                  綠能                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  清惠                                                             
                  鎧勝-KY                                                          
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  宏齊                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  康舒                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  鈺邦                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  全坤建                                                           
                  京城                                                             
                  宏璟                                                             
                  皇普                                                             
                  達麗                                                             
                  長榮                                                             
                  陽明                                                             
                  志信                                                             
                  台航                                                             
                  六福                                                             
                  第一店                                                           
                  欣欣                                                             
                  大洋-KY                                                          
                  金麗-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  欣巴巴                                                           
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  川飛                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鼎炫-KY
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