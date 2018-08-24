去年氣荒怕了么？新奧能源(02688-HK)說這個冬天不用再擔心了

新奧能源(02688-HK)今年上半年包含民用戶、工商業用戶及汽車加氣站在內的零售天然氣銷售量量按年增家22.7%至84.91億立方米，公司預計全年增長目標在20%至25%。上半年工商業用戶開口氣量823萬立方米，預計全年將超過1800萬立方米；住宅用戶開發108萬戶，全年預計可超過230萬戶；上半年燃氣銷售價差0.62元/方，預計2018全年可與去年保持相若穩定水平。今年上半年公司在接駁費的收入為29.88億元人民幣，佔公司收入比重由去年同期13.5%下降至11.3%，公司執行董事王冬至稱，未來很長一段時間該部分收入絕對值還較高，但其所佔收入和毛利比重會持續下降。

今年上半年公司收購6個新項目及19個現有項目外圍的經營區域，公司稱未來還會有新一輪的併購趨勢。王冬至稱，按銷氣量來說中小企業市佔率不大，目前國家管制配氣收益率且融資成本較高，大環境改變使其經營效益難以發揮，行業整合出現併購機會。他又指，公司正在接觸一些中小燃氣集團，因項目比較複雜且還有詢價過程，預計收購耗時會較長，可能未來一至兩年會有新項目進展公佈。

去年中石化(00386-HK)傳出消息分拆旗下銷售公司上市，王冬至稱目前其推動速度有所加快，但具體情況不好評說。作為中石化股東的新奧能源，今年上半年錄得來自中石化銷售分紅約2.49億人民幣。

目前中美貿易摩擦仍然僵持階段，液化天然氣亦出現在加征25%關稅的目錄中。對於會否受到相應影響，王冬至稱，目前公司已簽訂的三個LNG進口長約復蓋全球資源，相信不會受美國方面影響。

去年冬季氣荒令市場有不少擔憂今年冬季會否重蹈覆轍。王冬至稱，國家在持續提升天然氣行業上游供應保障能力，隨著中國中俄東線及中亞D線加快投產進程，以及更多LNG碼頭陸續投產，進口管道氣輸氣能力及LNG進口量將進一步提升。另外，公司層面亦有通過加強儲氣設施建設及物流運輸等提高調峰保供能力，公司目前儲氣能力達5800萬立方米，簽訂的三個LNG長約擁有年進口量合計144萬噸，且公司還擁有運力超4500萬立方米的物流車隊；再加上與其他LNG接收站保持良好合作關係，公司並不擔心今年冬季天然氣供應問題。

綜合能源業務方面，公司執行董事兼總裁劉敏稱，該板塊將會是公司未來最核心業務，2018全年力爭該版塊業務收入達30億元人民幣，三年內會佔到公司動態的收入指標的近20%至30%。今年上半年，公司綜合能源業務錄得收入3.69億元人民幣，較去年同期大增276.5%。

作者：鄒舒惠

編輯：賀秋霞

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